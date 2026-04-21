K-Pop All Stars míří do Prahy! Jeden koncert vyprodán, přidává se další show!

K-Pop All Stars je živá produkce inspirovaná největšími hvězdami K-Popu, jenž se stal celosvětovým fenoménem. K-Pop dobyl hudební scénu a výrazně ovlivnil novou generaci fanoušků. Show propojuje to nejlepší z K-Popu s energií velkých koncertů a festivalů po celém světě. Na jevišti v Praze tak zazní interpretace největších hitů kapel jako jsou BlackPink, Stray Kids, NewJeans, Katseye, ITZY či BTS.
Demon Hunters v hlavní roli
Klíčovou část programu tvoří dnes již ikonické písně inspirované oscarovým filmem Demon Hunters, jenž dodávají celé show jedinečnou dramatickou a akční atmosféru. Představení nabízí dynamickou kombinaci hudby, choreografie a pohlcujících vizuálních efektů, díky nimž fanoušci zažijí autentickou atmosféru skutečné K-Pop show přímo v aréně.
Show pro všechny věkové kategorie
Show je určena nejen všem milovníkům K-Popu, ale také jejich rodičům, kteří chtějí sdílet jedinečný kulturní zážitek se svými dětmi. Právě s ohledem na mladší publikum přidává společnost JVS GROUP odpolední koncert již od 14 hodin. Ten bude celý určený k sezení, aby i ty nejmenší fanynky K-Popu měly skvělý výhled na pódium a užily si jedinečnou atmosféru třeba po boku svých maminek.
Miliony fanoušků po celém světě
K-Pop All Stars je víc než koncert – je to kulturní událost, která propojuje hudbu, tanec, vizuální umění i fanouškovskou vášeň napříč generacemi. Přijďte zažít atmosféru, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě a užijte si večer plný energie, rytmu a společných emocí.
K-Pop All Stars 25. 10. 2026 - O2 universum od 14:00 – celé hlediště na sezení
K-Pop All Stars 25. 10. 2026 - O2 universum od 19:00 – spodní část haly k stání a tanci, speciální Golden Circle zóna pro největší fanoušky přímo pod pódiem, ostatní místa k sezení
Vstupenky na tuto výjimečnou K-Pop show jsou k dispozici v sítích Ticketportal.cz a Ticketmaster.cz.
Zdroj: JVS HOLDING GROUP