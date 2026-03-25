K-Pop All Stars s největšími hity z oscarových Demon Hunters naživo v Praze!

K-Pop All Stars je živá produkce, která se stala celosvětovým fenoménem, jenž dobyl svět hudby a ovlivnil novou generaci fanoušků. Tato show propojuje to nejlepší z K-Popu s energií, kterou znáte z mega koncertů a festivalů po celém světě. Na jevišti uvidíte interpretace největších hitů od BlackPink, Stray Kids, NewJeans, Katseye, Itzy či BTS a samozřejmě z Oscarem oceněného filmu Demon Hunters.
Demon Hunters v hlavní roli
Hlavní část show však tvoří dnes již ikonické písně z K-Pop muzikálu Demon Hunters, které dodávají celému představení unikátní dramatickou a akční atmosféru. Představení nabízí dynamickou kombinaci hudby, choreografie a pohlcujících vizuálních efektů tak, aby fanoušci zažili atmosféru skutečné K-Pop show přímo v aréně. A kvalitu tohoto filmu ocenila i porota Akademie při rozdávání Oscarů!
Show pro všechny věkové kategorie, které milují K-Pop
Show je určena pro všechny mladé fanoušky, kteří milují K-Pop, ale i jejich rodiče, kteří chtějí sdílet se svými dětmi jedinečný kulturní zážitek. Očekává se, že publikum zaplní sál světélkujícími light sticky a fanoušci budou tančit na velké ploše O2 universa, což vytvoří unikátní propojení mezi scénou a diváky, typické pro K-Pop koncerty.
K-Pop je víc než jen hudba
Je to kulturní hnutí, které spojuje lidi po celém světě. K-Pop All Stars přináší tuto energii na jeviště v podobě originální show na jediném koncertě v Česku.
Miliony fanoušků po celém světě
K-Pop All Stars je víc než koncert. Je to kulturní událost, která propojuje hudbu, tanec, vizuální umění a fanouškovskou vášeň. Přijďte se podívat, jak vypadá koncertní atmosféra, která si získala srdce milionů mladých fanoušků po celém světě a zažijte večer plný energie, rytmu a společných emocí.
25. 10. od 19:00 v O2 universum
Vstupenky na tuto výjimečnou K-Pop show seženete v síti Ticketportal.cz a Ticketmaster.cz.
Zdroj: JVS HOLDING GROUP