Kaizen Gaming, jedna z předních světových společností v oblasti GameTech a vlastník prémiové značky online sportovního sázení a hazardních her Betano, rozšiřuje svou mezinárodní působnost o Filipíny a poprvé tak vstupuje na asijský trh.
Filipíny jsou jedinou zemí v Asii s komplexním licenčním systémem pro online hazardní hry schváleným na celostátní úrovni, a představují tak klíčový trh pro další růst společnosti. Získáním licence od místního regulačního orgánu Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) se Kaizen Gaming stává prvním nadnárodním, plně regulovaným provozovatelem online hazardních her v segmentu B2C, který na tento trh vstupuje a bude působit pod dohledem tohoto orgánu.
Vstupem na filipínský trh značka Betano dále rozšiřuje svou mezinárodní působnost. Kaizen Gaming tak pokračuje v naplňování své dlouhodobé expanzní strategie a nyní působí již na pěti kontinentech: v Evropě, Severní a Jižní Americe, Africe a nově také v Asii. Základem této strategie je schopnost společnosti Kaizen Gaming využívat vlastní technologie a odborné znalosti na různých trzích a zároveň si po celém světě udržovat stejně vysoké provozní standardy.
Po uvedení značky Betano na filipínský trh získají místní hráči přístup k vlastní technologické platformě společnosti Kaizen Gaming, která nabízí online sportovní sázení a online kasino. Obě služby kladou důraz na špičkový uživatelský zážitek, rychlost, spolehlivost, bezpečnost hráčů a zodpovědné hraní. Platforma propojí zkušenosti Kaizen Gaming s vývojem produktů na mezinárodní úrovni se schopností přizpůsobovat nabídku specifikům jednotlivých trhů a místním regulatorním požadavkům. Mezinárodní růst společnosti podporují také osvědčená partnerství s některými z nejvýznamnějších fotbalových lig a předních světových klubů. Tato partnerství odrážejí důvěryhodnost, kterou si Kaizen Gaming vybudovala na globální úrovni, i její schopnost spolupracovat s organizacemi, jež dodržují nejvyšší standardy řízení, integrity a práce s fanoušky.
Julio Iglesias Hernando, obchodní ředitel společnosti Kaizen Gaming, uvedl: „Vstup na Filipíny pro nás znamená mnohem více než jen rozšíření působnosti společnosti Kaizen Gaming o další trh. Otevírá nám dveře do regionu s významným dlouhodobým potenciálem, a to prostřednictvím trhu s jasným a dobře nastaveným regulatorním rámcem. Mezinárodní růst pro nás neznamená pouze působení ve více zemích. Jde o budování udržitelného podnikání, v němž můžeme dlouhodobě investovat, uplatňovat zkušenosti a odborné znalosti, které jsme získali po celém světě, a vytvářet základy pro další fázi růstu Kaizen Gaming.“
Vstup společnosti na filipínský trh uvítal také místní regulační orgán. Předseda a generální ředitel PAGCOR Alejandro H. Tengco uvedl: „Těší nás, že na našem regulovaném trhu můžeme přivítat společnost Kaizen Gaming, která patří mezi přední světové provozovatele, plně respektuje regulatorní požadavky a disponuje bohatými mezinárodními zkušenostmi. Vstup takto významné globální značky potvrzuje, jak důležitou roli hraje kvalitně nastavený regulatorní rámec při vytváření dlouhodobé hodnoty pro ekonomiku i celou společnost.“
Získání licence na Filipínách znamená pro společnost Kaizen Gaming a její značku Betano začátek nové kapitoly na asijském kontinentu. Vedle vstupu na nový trh si společnost buduje základnu pro další působení v regionu a přináší své mezinárodní zkušenosti do jedné z nejdynamičtějších digitálních ekonomik Asie.
Zdroj: Kaizen Gaming
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60304.