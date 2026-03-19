Kam perspektivně investovat v době turbulentní nejistoty? Chytrý kapitál míří do medicíny budoucnosti

Svět se změnil. A s ním i pravidla investování.
Tlak na zdravotní systémy i stárnutí populace ukazují, že přichází období, ve kterém investoři nemohou spoléhat jen na tradiční schémata. Nestačí hledat růst. Je potřeba hledat odolnost, společenskou nezbytnost a obory, které bude svět potřebovat bez ohledu na geopolitiku, ekonomický cyklus nebo náladu trhů.
Právě proto se stále více kapitálu začíná přesouvat do oblasti MedTech – zdravotnických technologií budoucnosti. Jde o segment, kde se mimořádně silně spojuje společenská odpovědnost s investiční atraktivitou. Zdraví totiž není trend. Je to jistota. A v turbulentní době ještě větší než kdy dřív.
Léčba a prevence jako nový bezpečný přístav kapitálu
Každé období nejistoty ukáže, co je pro společnost skutečně nepostradatelné. Potraviny, energie, voda a zdravotní péče. Právě zdravotnictví ale dnes prochází zásadní proměnou. Nestačí jen více lékařů, více nemocnic nebo více klasické péče. Systém je pod tlakem a bude stále více závislý na technologiích, které dokážou léčbu zrychlit, zefektivnit, rozšířit a nabídnout nové možnosti tam, kde staré přístupy přestávají stačit. Současně ale poroste i význam samoléčby, prevence a osobní odpovědnosti za zdraví mimo samotný zdravotnický systém. Právě technologie budoucnosti totiž nebudou hrát roli jen v nemocnicích a ordinacích, ale stále více i v každodenním životě lidí, včasným zásahem, podporou regenerace, dlouhodobou péčí o kognitivní i fyzickou kondici a snižováním tlaku na přetížené zdravotnictví.
Právě to je důvod, proč MedTech přestává být okrajovým oborem a stává se jedním z nejzajímavějších investičních témat současnosti.
Evropský trh zdravotnických technologií má hodnotu přibližně 170 miliard eur, působí na něm více než 38 tisíc firem a přes 90 % z nich tvoří malé a střední podniky. Jen v roce 2024 bylo v oboru podáno více než 15.700 patentových přihlášek. To není malý segment pro několik specialistů. To je silný inovační ekosystém, ve kterém se dlouhodobě tvoří hodnota.
Ještě silnější signál vysílají Spojené státy. Americký trh zdravotnických technologií představuje přibližně 46 % světových prodejů zdravotnických prostředků a právě tam se nejrychleji ukazuje, jakou cenu může mít úspěšná zdravotnická inovace.
Miliardové obchody potvrzují, že MedTech je velká hra
Investorům dnes stačí podívat se na aktuální transakce. Johnson & Johnson koupil Shockwave Medical za přibližně 13,1 miliardy dolarů. Stryker převzal Inari Medical za zhruba 4,9 miliardy dolarů. Boston Scientific koupil Axonics za 3,7 miliardy dolarů, Thermo Fisher převzal Olink za přibližně 3,1 miliardy dolarů a Zimmer Biomet koupil Paragon 28 za zhruba 1,2 miliardy dolarů. A mnoho dalších podobných transakcí.
Tato čísla ukazují jasnou věc: jakmile se spojí patent, klinická validace, regulatorní průchodnost a mezinárodní růstový potenciál, vznikají aktiva, za která strategičtí hráči platí miliardové částky. MedTech už není obor budoucnosti. Je to trh, kde se velké peníze pohybují už dnes.
Český a středoevropský trh už také vysílá silné signály
Stejný trend je stále viditelnější i ve střední Evropě. Český trh už nevytváří jen startupy bez produktu. Naopak: objevují se firmy s certifikací, klinickou relevancí, mezinárodní ambicí i reálnou investiční logikou.
Příkladem je Stimvia z Ostravy, která rozvíjí technologii v oblasti neuromodulace a po získání MDR (Medical Device Regulation) certifikace otevřeně komunikuje vstup do USA se svým systémem URIS®. Firma přitom pracuje s tezí, že jen u diagnózy overactive bladder přesahují přímé a nepřímé náklady léčby v EU a USA dohromady 117 miliard dolarů ročně. To je přesně typ trhu, který investory zajímá: velký, drahý a dlouhodobě neefektivně řešený problém.
Velmi úspěšným příběhem je také VR LIFE, jejíž produkt VR Vitalis Pro je MDR certifikovaný zdravotnický prostředek pro rehabilitaci a neurorehabilitaci ve virtuální realitě. Firma už své řešení nasadila ve zdravotnických zařízeních v Česku, na Slovensku, v Polsku i na Ukrajině. To znamená jediné: nejde o nápad, ale o reálný produkt s klinickým i tržním použitím.
A právě zde je velmi zajímavý i investorský příběh spojený s H2 Investment, s firmou ze skupiny H2 Global Group.
Příběh VR LIFE ukazuje, jak rychle se v MedTechu tvoří hodnota. H2 Investment vstoupila do firmy v roce 2023 částkou 15 milionů Kč za 20 %. Po investičním kole v únoru 2026 se podíl po naředění snížil na 18,26 %, jeho hodnota ale podle materiálů skupiny vzrostla na přibližně 1,278 milionu EUR, tedy asi 31,2 milionu Kč. I bez exitu tak hodnota investice vzrostla o zhruba 16,2 milionu Kč, respektive o 108 %. Modelový scénář je ještě výraznější: pokud by VR LIFE během několika let dosáhla plánované valuace 100 milionů EUR, měl by podíl H2 Investment hodnotu přibližně 18,26 milionu EUR, tedy asi 446,2 milionu Kč. Z původních 15 milionů Kč by se tak stala hodnota vyšší o přibližně 431,2 milionu Kč, což odpovídá zhodnocení kolem 2875 %.
Silný precedent už ukázal i český healthtech. Projekt uLékaře.cz, který spoluzaložil Tomáš Šebek, získal strategického kupce v podobě rakouské zdravotnické skupiny Mavie. Veřejně dostupné informace mluví o transakci za vyšší stovky milionů korun. I to je důležitý signál: české zdravotnické firmy už začínají být zajímavé nejen pro domácí investory, ale i pro zahraniční strategické partnery.
Proč se do středu pozornosti dostává H2 Global Group
Právě v tomto světle je potřeba vnímat i H2 Global Group. Ne jako další startupový příběh, ale jako společnost, která vstupuje do MedTechu ve chvíli, kdy už trh přesně ví, jakou hodnotu může mít patentově chráněná zdravotnická technologie s klinickým a regulatorním posunem.
H2 Global Group na více než 19 letech výzkumu a vývoje, opírá se o evropský patent EP 3701956 a v lednu 2026 po schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) prostřednictvím své dceřiné společnosti H2 Medical Technologies zahájila klinickou studii a současně vstoupila do registrační fáze prvního zdravotnického prostředku na světě využívajícího molekulární vodík. Při současné pre-money valuaci 1,6 miliardy Kč pracuje společnost s ambicí stát se během tří let akvizičním cílem pro silného mezinárodního strategického partnera, s potenciální transakcí v rozmezí 0,5 až 1,5 miliardy USD, tedy přibližně 11,5 až 34,5 miliardy Kč. Jinými slovy: firma míří na hodnotu odpovídající přibližně 7 až 22násobku dnešní valuace.
Důvod, proč taková ambice nemusí být nerealistická, je zřejmý: potenciál molekulárního vodíku se dnes opírá o více než 3000 vědeckých publikací a studií, z toho více než 150 studií na lidech, a H2 Global Group současně buduje nejen konkrétní produkt, ale i širší technologickou platformu pro medicínu budoucnosti. Ve chvíli kdy se propojí patent, klinické výsledky, registraci a mezinárodní komercializaci, může se firma během několika let posunout do kategorie nejžádanějších MedTech aktiv. V tomto segmentu se totiž neplatí jen za hotový výrobek, ale za technologický náskok, který je rychlejší a levnější koupit než budovat od nuly. Právě proto se podobná řešení v této fázi často prodávají strategickým hráčům. Důvodem není jen kapitálové zhodnocení, ale také schopnost urychlit registraci, výrobu, distribuci a vstup na další světové trhy. Teprve silný mezinárodní partner totiž často dokáže proměnit technologický náskok v globální dostupnost a dostat inovativní řešení k výrazně většímu počtu pacientů, kterým může reálně pomoci.
Kapitál se už přesouvá. Otázka je, kdo bude u toho
Dnešní svět je tvrdší, rychlejší, méně předvídatelný a výrazně náročnější než před několika lety. Ale právě taková doba zároveň ukazuje, které sektory mají skutečnou váhu.
MedTech je jedním z nich.
Miliardové transakce v USA, robustní evropský trh, rostoucí počet patentů, silné příklady ze střední Evropy i nové české firmy s klinickou a technologickou ambicí ukazují jediné: kapitál už se do medicíny budoucnosti začíná přesouvat ve velkém.
Pro investory, kteří chtějí v portfoliu víc než jen tradiční sektory, je to signál, který by neměli přehlédnout.
V turbulentní době totiž nevzniká největší hodnota tam, kde je pouze poptávka.
Největší hodnota vzniká tam, kde je poptávka nevyhnutelná.
A právě proto se MedTech stává jedním z nejsilnějších a nejžádanějších investičních témat příštích let.
O autorovi
David Maršálek je zakladatel a majitel skupiny H2 Global Group, která se zaměřuje na vývoj, klinickou validaci a mezinárodní škálování zdravotnických technologií založených na využití molekulárního vodíku a na propojování kapitálu s inovacemi v oblastech MedTech, HealthTech, Longevity a dlouhodobé péče.
Pod jeho vedením skupina získala unikátní patentová řešení z Japonska, navázala spolupráci se špičkovým japonským výzkumným týmem, vybudovala technologickou a vědeckou základnu s globálním přesahem a dosáhla komunikované pre-money valuace 1,6 miliardy Kč. V lednu 2026 H2 Global Group zahájila klinickou studii schválenou SÚKL a současně vstoupila do registrační fáze prvního zdravotnického prostředku na světě využívajícího molekulární vodík v oblasti neurodegenerativních onemocnění.
