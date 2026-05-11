Kam s dětmi v květnu? Půl talíře chystá rodinný festival, kde bude i Miro Jaroš

  13:08
Dolní Lutyně (Karvinsko) 11. května 2026 (PROTEXT) - Rodiny s dětmi, milovníci výletů i všichni, kdo chtějí strávit příjemný den na čerstvém vzduchu, by si měli v kalendáři označit 23. květen. Na Farmě Bezdínek v Dolní Lutyni se uskuteční Festival Půl talíře – rodinný den plný her, soutěží, hudby a dobrého jídla. Jedním z hlavních bodů programu bude také vystoupení oblíbené dětské hvězdy Miro Jaroše, jehož písničky znají tisíce dětí z Česka i Slovenska.

Návštěvníky čeká pestrý program od skákacích hradů, malování na obličej a dětské diskotéky až po moderovaný program na pódiu a vystoupení oblíbeného dětského interpreta Miro Jaroše. Chybět nebude ani společný moment pro všechny návštěvníky – originální pokus o rekord, a to vytvoření největšího množství leča z rajčat z místní farmy. Vstup na festival bude zdarma.

Chceme vytvořit místo, kam rodiny přijedou hlavně za zábavou a společným časem. A když děti při hrách, soutěžích nebo ochutnávkách zjistí, že zelenina může být přirozenou součástí každého jídla, je to pro nás ten nejlepší výsledek,“ říká koordinátorka projektu Půl talíře Ing. Monika Zábojníková.

Zábava pro děti a pohoda pro rodiče

Program festivalu je navržen tak, aby si každý našel to své. Děti se mohou těšit na skákací hrady, kolotoč, malování na obličej, balónkového kouzelníka nebo tvořivé dílny. Připraveny budou také závody, štafety a hravá stanoviště, na kterých budou sbírat razítka do speciálního „festivalového pasu“.

Součástí dne bude i menší farmářský trh, moderovaný program na pódiu, dětské soutěže, hudba a vystoupení oblíbeného dětského interpreta Miro Jaroše. Chybět nebude ani společný komunitní moment – pokus o originální rekord v největším množství leča z rajčat z místní farmy.

Jídlo, které k dobrému festivalu patří

Velkou část festivalu bude tvořit také gastro zóna, kde návštěvníci najdou pestrou nabídku jídel a nápojů. Kromě klasických festivalových dobrot se mohou těšit i na pokrmy připravené ze zeleniny z Farmy Bezdínek. Chybět nebudou například street food jídla jako quesadilla a burgery, osvěžující zmrzlina, sladké dezerty i ochutnávka rajčátek.

Návštěvníci si tak mohou vychutnat jídlo v příjemném prostředí farmy, posedět s přáteli nebo si odpočinout v chillout zóně.

Výlet, který má atmosféru

Festival Půl talíře chce nabídnout víc než jen jednodenní program. Cílem je vytvořit místo, kde se lidé mohou setkat, strávit čas venku a poznat prostředí moderní farmy. Součástí dne proto budou také exkurze, které návštěvníkům přiblíží, jak se pěstuje zelenina, která se následně dostává na naše talíře. Ty mimo jiné probíhají na farmě pro veřejnost po celý rok.

Festival Půl talíře se uskuteční 23. května 2026 na Farmě Bezdínek v Dolní Lutyni. Program je určen především rodinám s dětmi a všem, kteří chtějí strávit příjemný den na farmě plný zážitků. V rámci festivalu bude zajištěna i autobusová doprava.

O projektu Půl talíře 
Cílem projektu je usnadnit volbu zdravého a udržitelného stravování a tím podpořit kvalitu života, zdraví a přispět k pozitivnímu prostředí pro výrobu potravin. Půl talíře informuje o důležitosti vyvážené stravy a každodenní konzumace čerstvého ovoce a zeleniny pěstovaných v EU. Ambasadorem akce je herečka Linda Rybová. Projekt je financován ze 70 % Evropskou unií a z 30 % Farmou Bezdínek ze společnosti Dobré družstvo. Více informací je k dispozici na www.pultalire.cz.

O Farmě Bezdínek 
Farma Bezdínek je největším produkčním skleníkem pro pěstování rajčat v České republice, který dodává zeleninu na trh 12 měsíců v roce. Nachází se v Dolní Lutyni na Karvinsku a aktuálně má plochu 15 hektarů. Rajčata ve skleníku jsou pěstovaná v organickém kokosovém substrátu, který se po ukončení pěstební sezony kompostuje. K zavlažování je využívána dešťová voda, přebytečná zálivka se recykluje. V boji proti škůdcům aplikují biologickou ochranu namísto chemie. O opylení se starají čmeláci. Farma dodává do předních obchodních řetězců u nás. V roce 2019 získala farma na všechny své produkty národní značku kvality KLASA a stala se také prvním certifikovaným pěstitelem rajčat beze zbytků pesticidů. Provoz s 250 zaměstnanci vytváří celoroční pracovní místa zejména pro místní občany. Jeho součástí je i prodejna zeleniny a ukázkový skleník, kde se mohou návštěvníci během exkurzí na farmě zdarma seznámit s technologií pěstování rajčat. Více na www.farmabezdinek.cz.

 

Zdroj: Insighters

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Krásu a symboliku antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí

