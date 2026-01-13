Kam v zimě do Rakouska: regiony pro relax i sport

Praha 13. ledna 2026 (PROTEXT) - Zimní sezóna v rakouských střediscích je v plném proudu – ideální čas vybrat si, kam letos vyrazit. Ať už plánujete dovolenou s rodinou nebo přáteli, zaujme vás minimálně jeden z osvědčených regionů: Horní Rakousko, Osttirol (Východní Tyrolsko) nebo Korutany. Každý nabízí jiný mix sjezdovek, zimních aktivit a možností odpočinku – stačí si vybrat dovolenou podle svého stylu.

Destinací číslo jedna pro české turisty, kteří chtějí strávit zimní dovolenou v Rakousku bez dlouhého cestování, je bezpochyby Horní Rakousko. Zde máte zimní odpočinek, jistotu sněhu a sportovní aktivity v nejrůznějších koutech regionu na dosah. Více o zimě v Horním Rakousku si můžete přečíst zde: Press B2B Austria: Úžasná zimní dovolená v Horním Rakousku

Zažijte autentické ticho hor v Osttirolu, kde se zima nese v poklidném duchu, bez stresu a davů. Zalyžujte si na širokých svazích nebo se pohybujte na běžkách či skialpech mezi vrcholky Vysokých Taur a Lienzských Dolomit. Osttirol provází jedinečný pocit, že hory patří jen vám. Více o zimní pohodě v Osttirol se dočtete na tomto odkaze: Press B2B Austria: Ticho hor v Osttirolu: zážitky v obklopení třítisícovek 

Nebo si užijte zimní slunce na jižní straně Alp! Dovolená v Korutanech přináší uvolněnou atmosféru, o 100 hodin více slunečního svitu a výjimečný odpočinek ve wellness. Nechte se zlákat i promyšleným systémem skipasů, díky kterému můžete lyžovat za výhodné ceny. Více informací o slunečné zimní dovolené v Korutanech najdete zde: Press B2B Austria: Korutany: zimní slunce na jižní straně Alp 

Zdroj: Austria Tourism

