Kámen z roku 1890 píše novou kapitolu v pražských Holešovicích. Inspirací a múzou pro architekty byly pražské činžovní domy

Autor:
  9:11
Praha 25. září 2025 (PROTEXT) - Slavnostní poklepání základního kamene rezidenčního projektu MUSE7 se uskutečnilo u příležitosti dokončení zajištění stavební jámy a současně zahájení vrchní stavby dle architektonického návrhu studia AGE project. Výstavba zahrnuje 150 moderních bytů, atraktivních loftů, atypických podkrovních bytů, zelený vnitroblok a 15 obchodních jednotek v parteru domu, včetně prostoru pro nové Komunitní centrum Prahy 7. Generální dodavatel, stavební společnost SYNER, zahájil výstavbu v červnu letošního roku a předpokládané dokončení je ve druhém kvartálu roku 2027. Jako developer za projektem stojí společnost SYNER Real Estate, která má v současné době prodáno či rezervováno více jak 80 % bytů. Financující bankou je MONETA Money Bank.  Investiční náklad přesáhne 1,5 miliardy českých korun.

V jedné z nejdynamičtějších a nejkreativnějších pražských čtvrtí, v Holešovicích, proběhlo slavnostní poklepání a symbolický křest základního kamene rezidenčního projektu MUSE7. „Dnes propojujeme minulost tohoto místa s jeho budoucností. Klepeme na opuku, více jak metrový kámen, nalezený při bourání staticky nestabilního domu z roku 1890, a to v jeho základech. A právě dnes jsme kameni vrátili jeho původní význam – stane se totiž součástí moderní MUSE7,“ uvedl Petr Syrovátko Jr., představitel developera SYNER Real Estate, a dodal: Z původní zástavby se nám podařilo zachovat jednu historicky cennou budovu, kterou revitalizujeme a díky níž propíšeme do MUSE7 genius loci tohoto místa v kombinaci s moderní technologicky vyspělou novostavbou.“

Slavnostního aktu se zúčastnili spolu s představiteli SYNER Real Estate Petrem Syrovátkem Jr.                 a Lukášem Urbanem také zástupci dodavatele, architekta, veřejné správy i místních komunit. Generálního dodavatele stavby, společnost SYNER, reprezentoval jednatel Robert Špott, k poklepání se připojili autoři projektu, architektka Lucie Pachmanová a Pavel Slezák z AGE project, za městskou část Praha 7 se akce zúčastnila místostarostka Lenka Burgerová. Za MONETA Money Bank se akce zúčastnil předseda představenstva a CEO Tomáš Spurný.

Poklep i netradiční expozice

Symbolický poklep kamene je jedním z milníků v celém stavebním procesu, který jej posunul do další fáze. Stavaři již dokončili základovou desku a zároveň pracují na renovaci původní historické budovy bývalých papíren. Součástí slavnostního aktu byla i netradiční expozice dobových fotografií.

Architektka Lucie Pachmanová k projektu uvedla: „MUSE7 je moderní interpretací klasických činžovních domů nabízejících budoucím rezidentům komfort současného městského bydlení.                V návrhu jsme rozčleněním uliční fasády na šest různých celků, reflektovali členění typické pro tradiční obytnou blokovou zástavbu centrální části Prahy. Mám radost, že se podařilo zachovat část původního objektu a citlivě ho začlenit do celkového konceptu. Výsledkem není jen renovovaný objekt, ale především unikátní prostor s charakterem a příběhem, který by novostavba nemohla nikdy plně nahradit.“

„Jsme hrdí na to, že jsme součástí projektu MUSE7, protože tím přispíváme k revitalizaci městské části a zároveň pomáháme rozšiřovat bytový fond v Praze, kde je dostupné bydlení jednou z nejpalčivějších výzev. Zároveň si ceníme architektonického řešení projektu a jeho citlivého propojení s historií místa,“ doplnil Tomáš Spurný, předseda představenstva a CEO MONETA Money Bank.

MUSE7 je navržena jako vysoce udržitelná a energeticky úsporná rezidence s energetickým štítkem A, cílí na prestižní certifikaci BREEAM Very Good. Vybavena bude technologiemi, které minimalizují ekologickou stopu a přispějí k pohodlí rezidentů – od podlahového vytápění a rekuperace vzduchu, až po trojitá izolační okna. Komfort bydlení podtrhnou i prémiové služby v podobě privátního fitness, wellness se saunou, recepce či myčky kol. Hlavně však myslí svou strategickou polohou na městskou mobilitu, protože se nachází vedle stanice metra a vlaku Nádraží Holešovice a také městské autobusové a tramvajové dopravy. Doslova za rohem je i tunel Blanka anebo rezidenti mohou zvolit procházku přes připravovaný park a nové městské stezky.

Projekt MUSE7 odráží filozofii Made in Czech a důraz na prémiovou kvalitu. Investor Petr Syrovátko Jr. zdůraznil: „Od samého začátku tvoříme MUSE7 s cílem přinést nejvyšší kvalitu standardu a služeb na pražský realitní trh v oblasti rezidenčního bydlení. Jsme ryze česká společnost, věříme ve zlaté české ruce, a proto spolupracujeme výhradně s domácími dodavateli, u nichž vybíráme značky nejvyšší kvality. MUSE7 tvoříme bez kompromisů – jako něco, co bychom sami chtěli pro sebe. MUSE7 bude místem, kde příjemné maličkosti dělají radost každý den a drobnosti velké věci. Co ale není drobnost, je investiční náklad, který přesáhne 1,5 miliardy korun a stane se tak v historii společnosti naším největším rezidenčním projektem.“

MUSE7 nabídne 150 moderních bytů v dispozicích od 1+kk po 3+kk, některé s loftovým charakterem   a jiné s podkrovními terasami a výhledy do Stromovky či na panorama Prahy. Vnitroblok se promění      v zelenou oázu pro klidný odpočinek, zatímco parter oživí obchody a služby, které podpoří místní komunitu. Nové Komunitní centrum Prahy 7 získá revitalizované prostory původní papírny. MUSE7 tak není pouhé místo k bydlení, ale především prostor pro inspiraci a život v srdci Holešovic. Součástí širší urbanistické regenerace oblasti Bubny-Zátory se MUSE7 stane jedním z prvních projektů, které dají této části Prahy novou tvář a přinesou jí moderní městský rozměr. A protože v Praze je obecně silná zahraniční komunita, přijímá developer platby za byty také v eurech i dolarech.

 

O developerovi:

Developerem MUSE7 je SYNER Real Estate, který nově zaštiťuje všechny developerské projekty skupiny SYNER Group.  Aktuálně realizované projekty v Libereckém kraji jsou: Bytový komplex Nový Perštýn a nejmodernější obytný komplex Nová Kunratická, která vytvoří novou městskou čtvrť postupnou výstavbou v několika etapách. Rezidence Bydlení Šumavská je současná realizace v Plzni. Prvním pražským technologicky zcela výjimečným rezidenčním projektem pod novou hlavičkou je MUSE7 v pražských Holešovicích.

 

O generálním dodavateli stavby:

SYNER, s.r.o., působí na českém stavebním trhu již 35. stavební sezónu. Patří mezi TOP 10 stavebních firem v ČR, má pobočky v Praze, Brně a Liberci. Za dobu svého působení dokončila více než 850 projektů po celé republice a získala přes 100 ocenění a certifikací. SYNER se zaměřuje na komplexní stavební projekty – od občanské a bytové výstavby přes průmyslové objekty až po dopravní stavby a infrastrukturu. Od roku 2024 je navíc jediným licencovaným partnerem CREE pro hybridní výstavbu v Česku, čímž potvrzuje svoji roli inovátora na trhu.

 

O financující bance:

MONETA Money Bank, a.s. je přední nezávislá česká banka. Od vstupu na Pražskou burzu cenných papírů v roce 2016 si vybudovala silnou pozici zejména v retailovém a zemědělském segmentu               a zaměřuje se především na podporu malých a středních podniků. Služeb MONETA využívá více než 15 % obyvatel České republiky. Banka uplatňuje multikanálovou strategii, jež zahrnuje 122 poboček, více než 2 000 bankomatů ve vlastní i sdílené síti, špičkovou digitální bankovní aplikaci, vlastní call centrum, smluvní prodejce automobilů, stavební spořitelnu i leasingové partnery.

MONETA Money Bank získala v roce 2024 ocenění Hypotéka roku v soutěži Mastercard Banka roku      a její mobilní aplikace Smart Banka byla vyhlášena nejlepší bankovní aplikací na trhu.


Pro detaily k projektu: www.muse7.cz

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Ve třech středočeských obcích rozhodnou obyvatelé o stavbě větrných elektráren

Ve třech středočeských obcích obyvatelé zároveň s říjnovými volbami do Sněmovny v referendech rozhodnou, zda chtějí na území svého bydliště větrné elektrárny....

25. září 2025  11:15,  aktualizováno  11:15

U Třeboně dopoledne havarovalo auto, spolujezdkyně zahynula

Na silnici I/24 u Třeboně na Jindřichohradecku havarovalo dnes dopoledne osobní auto, v němž zemřela spolujezdkyně. Vozovka mezi Třeboní a Majdalenou je proto...

25. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Přes 20 milionů dobrovolníků spojilo síly při úklidu planety

25. září 2025  12:39

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

25. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pocta tradici i folkloru. Nová kolekce vánočních ozdob je inspirovaná 30. lety

Skleněná koule místo jablka, tak se tehdy zrodila tradice vánočních ozdob. V Čechách ji dnes s respektem a láskou k řemeslu udržuje rodinná sklárna Koulier z Oflendy u Hlinska. Příběh manželů, kteří...

25. září 2025  12:32

Z Jiříkova odjela první část drcených baterií, zbytek kamiony odvezou za týden

Z Jiříkova na Bruntálsku už odjela první část drcených automobilových baterií. Zbytek nelegálního německého odpadu dva kamiony odvezou koncem příštího týdne....

25. září 2025,  aktualizováno 

Univerzita Palackého vydává knihu o malíři a pedagogovi Aljo Beranovi

Univerzita Palackého (UP) vydává netradičně pojatou vzpomínkovou knihu na významného malíře, pedagoga, grafika a fotografa Aljo Berana, který je mimo jiné...

25. září 2025  10:57,  aktualizováno  10:57

V Plzeňském kraji bylo v zařízeních sociálních služeb 5092 lůžek, meziročně víc

V Plzeňském kraji bylo ke konci loňského roku 153 zařízení sociálních služeb s 5092 lůžky, meziročně o 130 více. Více než jednu třetinu tvořily služby...

25. září 2025  10:47,  aktualizováno  10:47

Pražské tramvaje se vrací na trať k Výstavišti už od začátku října

Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončí rekonstrukci tramvajové tratě v ulici U Výstaviště o deset dní dříve, než bylo původně plánováno. Pravidelný provoz tramvají v úseku Výstaviště – Nádraží...

25. září 2025  12:25

Botanická zahrada Mendelovy univerzity potřebuje víc vody, škola plánuje vrt

Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně dlouhodobě potřebuje víc vody, škola proto plánuje hlubinný vrt jako trvalý zdroj pro závlahu. Chce...

25. září 2025  10:31,  aktualizováno  10:31

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Traficon má nového výkonného ředitele. David Kureš povede druhou největší síť prodejen tisku a nikotinových výrobků v Česku

25. září 2025  12:06

Bitget se stává první burzou, která nabízí všechny kryptoměny na čtyřech hlavních chainech v jediném účtu

25. září 2025  12:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.