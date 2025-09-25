Kámen z roku 1890 píše novou kapitolu v pražských Holešovicích. Inspirací a múzou pro architekty byly pražské činžovní domy

V jedné z nejdynamičtějších a nejkreativnějších pražských čtvrtí, v Holešovicích, proběhlo slavnostní poklepání a symbolický křest základního kamene rezidenčního projektu MUSE7. „Dnes propojujeme minulost tohoto místa s jeho budoucností. Klepeme na opuku, více jak metrový kámen, nalezený při bourání staticky nestabilního domu z roku 1890, a to v jeho základech. A právě dnes jsme kameni vrátili jeho původní význam – stane se totiž součástí moderní MUSE7,“ uvedl Petr Syrovátko Jr., představitel developera SYNER Real Estate, a dodal: „Z původní zástavby se nám podařilo zachovat jednu historicky cennou budovu, kterou revitalizujeme a díky níž propíšeme do MUSE7 genius loci tohoto místa v kombinaci s moderní technologicky vyspělou novostavbou.“
Slavnostního aktu se zúčastnili spolu s představiteli SYNER Real Estate Petrem Syrovátkem Jr. a Lukášem Urbanem také zástupci dodavatele, architekta, veřejné správy i místních komunit. Generálního dodavatele stavby, společnost SYNER, reprezentoval jednatel Robert Špott, k poklepání se připojili autoři projektu, architektka Lucie Pachmanová a Pavel Slezák z AGE project, za městskou část Praha 7 se akce zúčastnila místostarostka Lenka Burgerová. Za MONETA Money Bank se akce zúčastnil předseda představenstva a CEO Tomáš Spurný.
Poklep i netradiční expozice
Symbolický poklep kamene je jedním z milníků v celém stavebním procesu, který jej posunul do další fáze. Stavaři již dokončili základovou desku a zároveň pracují na renovaci původní historické budovy bývalých papíren. Součástí slavnostního aktu byla i netradiční expozice dobových fotografií.
Architektka Lucie Pachmanová k projektu uvedla: „MUSE7 je moderní interpretací klasických činžovních domů nabízejících budoucím rezidentům komfort současného městského bydlení. V návrhu jsme rozčleněním uliční fasády na šest různých celků, reflektovali členění typické pro tradiční obytnou blokovou zástavbu centrální části Prahy. Mám radost, že se podařilo zachovat část původního objektu a citlivě ho začlenit do celkového konceptu. Výsledkem není jen renovovaný objekt, ale především unikátní prostor s charakterem a příběhem, který by novostavba nemohla nikdy plně nahradit.“
„Jsme hrdí na to, že jsme součástí projektu MUSE7, protože tím přispíváme k revitalizaci městské části a zároveň pomáháme rozšiřovat bytový fond v Praze, kde je dostupné bydlení jednou z nejpalčivějších výzev. Zároveň si ceníme architektonického řešení projektu a jeho citlivého propojení s historií místa,“ doplnil Tomáš Spurný, předseda představenstva a CEO MONETA Money Bank.
MUSE7 je navržena jako vysoce udržitelná a energeticky úsporná rezidence s energetickým štítkem A, cílí na prestižní certifikaci BREEAM Very Good. Vybavena bude technologiemi, které minimalizují ekologickou stopu a přispějí k pohodlí rezidentů – od podlahového vytápění a rekuperace vzduchu, až po trojitá izolační okna. Komfort bydlení podtrhnou i prémiové služby v podobě privátního fitness, wellness se saunou, recepce či myčky kol. Hlavně však myslí svou strategickou polohou na městskou mobilitu, protože se nachází vedle stanice metra a vlaku Nádraží Holešovice a také městské autobusové a tramvajové dopravy. Doslova za rohem je i tunel Blanka anebo rezidenti mohou zvolit procházku přes připravovaný park a nové městské stezky.
Projekt MUSE7 odráží filozofii Made in Czech a důraz na prémiovou kvalitu. Investor Petr Syrovátko Jr. zdůraznil: „Od samého začátku tvoříme MUSE7 s cílem přinést nejvyšší kvalitu standardu a služeb na pražský realitní trh v oblasti rezidenčního bydlení. Jsme ryze česká společnost, věříme ve zlaté české ruce, a proto spolupracujeme výhradně s domácími dodavateli, u nichž vybíráme značky nejvyšší kvality. MUSE7 tvoříme bez kompromisů – jako něco, co bychom sami chtěli pro sebe. MUSE7 bude místem, kde příjemné maličkosti dělají radost každý den a drobnosti velké věci. Co ale není drobnost, je investiční náklad, který přesáhne 1,5 miliardy korun a stane se tak v historii společnosti naším největším rezidenčním projektem.“
MUSE7 nabídne 150 moderních bytů v dispozicích od 1+kk po 3+kk, některé s loftovým charakterem a jiné s podkrovními terasami a výhledy do Stromovky či na panorama Prahy. Vnitroblok se promění v zelenou oázu pro klidný odpočinek, zatímco parter oživí obchody a služby, které podpoří místní komunitu. Nové Komunitní centrum Prahy 7 získá revitalizované prostory původní papírny. MUSE7 tak není pouhé místo k bydlení, ale především prostor pro inspiraci a život v srdci Holešovic. Součástí širší urbanistické regenerace oblasti Bubny-Zátory se MUSE7 stane jedním z prvních projektů, které dají této části Prahy novou tvář a přinesou jí moderní městský rozměr. A protože v Praze je obecně silná zahraniční komunita, přijímá developer platby za byty také v eurech i dolarech.
O developerovi:
Developerem MUSE7 je SYNER Real Estate, který nově zaštiťuje všechny developerské projekty skupiny SYNER Group. Aktuálně realizované projekty v Libereckém kraji jsou: Bytový komplex Nový Perštýn a nejmodernější obytný komplex Nová Kunratická, která vytvoří novou městskou čtvrť postupnou výstavbou v několika etapách. Rezidence Bydlení Šumavská je současná realizace v Plzni. Prvním pražským technologicky zcela výjimečným rezidenčním projektem pod novou hlavičkou je MUSE7 v pražských Holešovicích.
O generálním dodavateli stavby:
SYNER, s.r.o., působí na českém stavebním trhu již 35. stavební sezónu. Patří mezi TOP 10 stavebních firem v ČR, má pobočky v Praze, Brně a Liberci. Za dobu svého působení dokončila více než 850 projektů po celé republice a získala přes 100 ocenění a certifikací. SYNER se zaměřuje na komplexní stavební projekty – od občanské a bytové výstavby přes průmyslové objekty až po dopravní stavby a infrastrukturu. Od roku 2024 je navíc jediným licencovaným partnerem CREE pro hybridní výstavbu v Česku, čímž potvrzuje svoji roli inovátora na trhu.
O financující bance:
MONETA Money Bank, a.s. je přední nezávislá česká banka. Od vstupu na Pražskou burzu cenných papírů v roce 2016 si vybudovala silnou pozici zejména v retailovém a zemědělském segmentu a zaměřuje se především na podporu malých a středních podniků. Služeb MONETA využívá více než 15 % obyvatel České republiky. Banka uplatňuje multikanálovou strategii, jež zahrnuje 122 poboček, více než 2 000 bankomatů ve vlastní i sdílené síti, špičkovou digitální bankovní aplikaci, vlastní call centrum, smluvní prodejce automobilů, stavební spořitelnu i leasingové partnery.
MONETA Money Bank získala v roce 2024 ocenění Hypotéka roku v soutěži Mastercard Banka roku a její mobilní aplikace Smart Banka byla vyhlášena nejlepší bankovní aplikací na trhu.
Pro detaily k projektu: www.muse7.cz