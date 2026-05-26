Kampaň Čůrám zdravě míří s osvětou na toalety

Z toalety přímo na web
Naskenováním QR kódu na žluté samolepce pomocí chytrého telefonu se návštěvníci toalet okamžitě dostanou na webové stránky projektu www.curamzdrave.cz. Zde se dozvědí, proč je zásadní pravidelně a průběžně sledovat senzorické vlastnosti své moči – zejména její barvu a zápach. Web také nasměruje, co dělat v případě, že si člověk není jistý normálním vzhledem moči, a varuje před nejnebezpečnějším symptomem, kterým je jakýkoliv náznak krve v moči. Dále edukuje veřejnost o tom, jak o své močové ústrojí pečovat: upozorňuje na nutnost dostatečného pitného režimu, správné hygieny, omezení dráždivých nápojů i na to, proč je důležité při močení nespěchat a nehrbit se.
Krev v moči není banalita
Přítomnost krve v moči (hematurie) je často prvním signálem onemocnění a rozhodně by neměla být zaměňována za běžný zánět. V této souvislosti odborníci a zástupci pacientů apelují na okamžité řešení. „Krev v moči by měla být vždy důvodem k návštěvě lékaře. Včasná diagnostika je zásadní, protože čím dříve je nádor odhalen, tím je léčba méně zatěžující a šance na úplné vyléčení výrazně vyšší. Moderní metody navíc umožňují zachytit onemocnění v časných stádiích, kdy je prognóza pacientů velmi dobrá. Jak uvádí World Bladder Cancer Patient Coalition, pokud je rakovina močového měchýře odhalena včas, léčba je vysoce účinná a míra přežití může dosáhnout až 90 %,“ vysvětluje Michaela Tůmová, místopředsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů.
Nemoc se nevyhýbá ani mladším
Přestože rakovina močového měchýře postihuje primárně pacienty nad 65 let, riziko hrozí i mladším generacím. Pan Martin si diagnózu vyslechl ve věku 40 let. „Nikdy by mě nenapadlo, že se mě taková nemoc může týkat tak brzy. Krev v moči jsem zpočátku přehlížel a myslel si, že to bude jen banalita. Až opakované potíže mě přivedly k lékaři, kde se ukázalo, že jde o nádor. Měl jsem štěstí, že léčba byla úspěšná. Dnes už vím, že pozornost vůči vlastnímu tělu je klíčová – a že k lékaři se má jít hned,“ popsal svou zkušenost z úspěšné léčby. Důvodem k návštěvě lékaře by měly být i další varovné signály, jako je bolest či pálení při močení, dlouhodobé noční vstávání na toaletu nebo únik moči.
Riziko zvlášť pro mladé: elektronické cigarety
Kouření je bezkonkurenčně největším rizikovým faktorem pro rozvoj rakoviny močového měchýře a stojí za více než polovinou všech případů. V současnosti je však alarmující strmý nárůst obliby elektronických cigaret – seznam jejich rizik se rozšířil také o rakovinu močového měchýře.
Data z rozsáhlého výzkumu (přes 340.000 osob) prezentovaná Americkou urologickou asociací prokázala, že užívání e-cigaret nejen zvyšuje riziko vzniku rakoviny močového měchýře, ale zároveň posouvá věk diagnózy do podstatně nižších kategorií ve srovnání s nekuřáky. Močový měchýř totiž v těle funguje jako filtr pro zachycování a vylučování chemikálií, které z e-cigaret prostupují do organismu a dlouhodobě tak poškozují citlivou sliznici orgánu. K dalším rizikům patří také dlouhodobý kontakt s chemikáliemi, chronické záněty či genetika.
Včasná léčba dává naději
Léčebné možnosti se dnes rychle posouvají kupředu a vedle chirurgických a lokálních zásahů se stále více prosazuje imunoterapie a cílená léčba podávaná ještě před samotnou operací. Aby však mohla být léčba úspěšná, je třeba odbourat stydlivost. Kampaň Čůrám zdravě proto všem připomíná: kontrolujte svou moč a o případných problémech s močením začněte včas mluvit se svým lékařem.
