Kampaň EU zdůrazňuje bezpečnostní výkonnost výtahových nárazníků

Nárazníky výtahů se při běžném provozu spouštějí jen zřídka, ale pokud je třeba je použít, musí fungovat tak, jak je zamýšleno. Jen tak můžou zmírnit nárazové síly a chránit osoby ve výtahu nebo pracovníky údržby před zraněním a součásti výtahu před poškozením. Proto je nezbytné, aby nárazníky výtahů na trhu EU splňovaly požadavky na bezpečnost a výkon stanovené v právních předpisech EU a harmonizovaných normách.
Šest zemí
Orgány dozoru nad trhem (MSA) získaly 40 testovaných nárazníků v šesti zemích: na Kypru, v Německu, na Maltě, v Nizozemsku, Švédsku a Švýcarsku. Kampaň se zaměřila na dva hlavní typy: polyuretanové nárazníky, které tlumí náraz stlačením, a hydraulické nárazníky, které k pohlcení a rozptýlení energie využívají kapalinu.
Většina výrobků byla vyrobena v Německu (29 vzorků) a zbytek v Číně (sedm) a Itálii (čtyři).
Laboratoř prověřila klíčové bezpečnostní parametry, včetně toho, jak nárazník reguluje zpomalení při stlačení, jak rychle se vrací do původní polohy a zda po testování nevykazuje poškození nebo trvalou deformaci. V případě hydraulických nárazníků byly prověřovány úniky kapaliny.
Bylo otestováno sedm hydraulických nárazníků a zjištěno, že všechny splňují požadavky. Z 33 testovaných polyuretanových nárazníků nesplňovalo požadavky EU 28 (85 %). Většina problémů zjištěných při testování byla způsobena tím, že nárazníky nezpomalovaly výtah dostatečně bezpečně, čímž překročily limity stanovené bezpečnostní normou.
Přijatá opatření
Orgány MSA kontaktovaly 23 hospodářských subjektů, aby jim představily výsledky a vyžádaly si jejich názor a informace o nápravných opatřeních, která hodlají přijmout. Na základě jejich odpovědí budou přijata další opatření. U pěti polyuretanových nárazníků byl uložen zákaz prodeje. Dva hospodářské subjekty byly požádány o předložení podpůrné dokumentace.
Výsledky byly zveřejněny v Informačním a komunikačním systému pro dozor nad trhem (ICSMS) s cílem podpořit koordinované prosazování předpisů napříč jednotlivými zeměmi a dále na portále Safety Gate. Vnitrostátní orgány využívají portál Safety Gate k šíření informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích a přijatých opatřeních.
Doporučení
Orgány MSA doporučily, aby výrobci a další subjekty udržovali přísné kontroly výroby, sledovali jednotnost mezi jednotlivými šaržemi a prováděli nové testy vždy, když dojde ke změnám v surovinách, složení výrobku nebo výrobním procesu.
Výrobek musí splňovat požadované výkonnostní parametry a veškerá technická dokumentace by měla být úplná a aktuální. I malé odchylky by se měly prošetřit. V případě potřeby by dané subjekty měly informovat příslušné a dotčené oznámené subjekty a přijmout nápravná opatření. Zásadní význam mají jasné pokyny k instalaci a údržbě, protože správná manipulace a skladování mohou v průběhu času ovlivnit výkonnost výrobku.
Testování v celé EU
„Obecné poselství této testovací kampaně je jasné: bezpečnostní prvky výtahů sice mohou být skryté, ale mají zásadní význam pro bezpečnost veřejnosti. Zajištění toho, aby splňovaly požadavky EU, je zásadní pro důvěru v jednotný trh,“ uvedla Vanessa Capurso, referentka pro oblast politiky v GŘ GROW.
Testování bylo součástí kampaně Společné akce týkající se shody výrobků (JACOP) za rok 2025 v EU a zemích ESVO. Kampaň JACOP umožňuje orgánům MSA harmonizovat jejich pracovní metody, společně testovat výrobky, určovat rizika a prosazovat nápravná opatření. Celkem bylo testováno 11 druhů výrobků.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte: jacop2025@esn.eu
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance_en
DG GROW
EISMEA
Zdroj: Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59275.