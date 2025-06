Kampaň "Půl talíře" zahájila 2. ročník zaměřený na příčiny nezdravého stravování

Podle Českého statistického úřadu dosáhla v roce 2023 spotřeba ovoce na obyvatele 90,6 kg a zeleniny 96,8 kg, což je historický rekord. Přesto však průměrný Čech stále nekonzumuje doporučených 600 gramů ovoce a zeleniny denně . „Vítáme, že kampaň „Půl talíře“ nejen edukuje, ale také otevírá diskuzi o bariérách, které lidem brání jíst zdravěji. Z pohledu MZe je klíčové podporovat iniciativy, které propojují kvalitní českou produkci s potřebami spotřebitelů. Dlouhodobě se snažíme vytvářet podmínky pro to, aby zdravé, čerstvé a lokální potraviny byly co nejdostupnější,“ říká Miroslav Skřivánek, náměstek ministra zemědělství. „Jako pěstitelé vidíme každý den, jak těžké je dostat kvalitní zeleninu a ovoce k lidem v množství, které by odpovídalo výživovým doporučením. Kampaň „Půl talíře“ pomáhá měnit způsob, jakým lidé o jídle přemýšlejí – a to je zásadní. Změna musí přijít nejen od spotřebitelů, ale i ze systému – od školních jídelen přes obchodní řetězce až po politiku daní a podpory zemědělství,“ říká Ing. Jiří Stodůlka, předseda Dobré družstvo.

„Druhý rok kampaně se zaměřuje na identifikaci a řešení konkrétních překážek, které brání lidem v zařazení více ovoce a zeleniny do jídelníčku,“ vysvětluje Ing. Monika Zábojníková, koordinátorka projektu. „Chceme se zaměřit na faktory jako časová náročnost přípravy jídel, dostupnost čerstvých surovin a nedostatečná informovanost.“

Kampaň pokračuje v podpoře lokálních producentů a nabízí širokou škálu vzdělávacích materiálů, receptů a tipů pro zdravé nakupování. „Chceme, aby se ovoce a zelenina staly přirozenou součástí každodenního jídelníčku,“ dodává Zábojníková.

Projekt „Půl talíře“ se i nadále zaměřuje na matky s dětmi a mladé lidi ve věku 16 až 22 let. Komunikace probíhá prostřednictvím sociálních sítí, mobilní aplikace a spoluprací s influencery, kteří sdílejí své zkušenosti se zdravým stravováním.

„Od roku 1990 výrazně narůstá výskyt obezity u dětí a dospívajících ve všech věkových skupinách. Obézní děti mají pětkrát vyšší pravděpodobnost, že budou obézní i v dospělosti, což zvyšuje riziko cukrovky, astmatu, rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění, vysokého tlaku i psychických obtíží. Podle Institutu pro měření a hodnocení zdraví kvůli tomu děti přicházejí o téměř 17 let života ve zdraví. To je alarmující,“ říká hlavní epidemiolog IKEM a člen Kabinetu Ministr zdraví Petr Smejkal. „Děti se přizpůsobují prostředí, které jim vytváříme my dospělí – rodiče, učitelé, trenéři i politici. Nestačí jen osvěta, je třeba odstranit překážky k lepšímu stravování.“

„Věříme tak, že kombinací osvěty a řešení konkrétních překážek můžeme dosáhnout trvalé změny ve stravovacích návycích Čechů,“ uzavírá Zábojníková.

O projektu Půl talíře

Cílem projektu je usnadnit volbu zdravého a udržitelného stravování a tím podpořit kvalitu života, zdraví a přispět k pozitivnímu prostředí pro výrobu potravin. PŮL TALÍŘE informuje o důležitosti vyvážené stravy a každodenní konzumace čerstvého ovoce a zeleniny pěstovaných v EU. Ambasadorem akce je herečka Linda Rybová. Projekt je financován ze 70 % Evropskou unií a z 30 % Farmou Bezdínek ze společnosti Dobré družstvo. Více informací je k dispozici na www.pultalire.cz.

O Farmě Bezdínek

Farma Bezdínek je největším produkčním skleníkem pro pěstování rajčat v České republice, který dodává zeleninu na trh 12 měsíců v roce. Nachází se v Dolní Lutyni na Karvinsku a aktuálně má plochu 15 hektarů. Rajčata ve skleníku jsou pěstovaná v organickém kokosovém substrátu, který se po ukončení pěstební sezony kompostuje. K zavlažování je využívána dešťová voda, přebytečná zálivka se recykluje. V boji proti škůdcům aplikují biologickou ochranu namísto chemie. O opylení se starají čmeláci. Farma dodává do předních obchodních řetězců u nás. V roce 2019 získala farma na všechny své produkty národní značku kvality KLASA a stala se také prvním certifikovaným pěstitelem rajčat beze zbytků pesticidů. Provoz s 250 zaměstnanci vytváří celoroční pracovní místa zejména pro místní občany, její součástí je i prodejna zeleniny a ukázkový skleník, kde se mohou návštěvníci během exkurzí na farmě zdarma seznámit s technologií pěstování rajčat. Více na www.farmabezdinek.cz

Zdroj: Dobré družstvo a Farma Bezdínek