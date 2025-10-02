Kampaň v pražském metru poutá na úschovny OX Point

„Kampaň by měla oslovit každého bez ohledu na národnost. Nově jsme zpřístupnili službu krátkodobé i dlouhodobé úschovy do více než 50 našich veřejných boxů po Praze. Kromě klasických zásilkových služeb nyní umožňují i úschovu zavazadel, nebo jejich předávání mezi dvěma osobami,“ říká provozní ředitel OX Point Vladislav Král.
Že jsou úschovny OX Point pro každého, dokazují i vizuály. Hlavním sloganem kampaně je: „Úschovny jsou pro všechny, ať jsi odkudkoliv.“ A k tomu se na reklamních nosičích střídají mimozemšťan, domorodý Maor se zarputilým výrazem podobným novozélandským ragbistům, dívka v moravském kroji či klokan s batohem.
„Naše úschovna na Hlavním nádraží dlouhodobě skvěle uspokojuje náročné potřeby zejména zahraničních turistů. Máme i další klasické bezobslužné úschovny např. v Praze nedaleko Florence, u holešovického nádraží nebo v Mánesově ulici. Nyní ale je síť naprosto komplexní díky tomu, že jsme úschovny zavedli i do dalších více než 50 boxů v Praze. Všem turistům se tak může výrazně ulevit při poznávání krásné české metropole,“ dodává Král z OX Pointu s tím, že reklamní kampaň běží od poloviny září.
OX Point v poslední době posiluje marketingové aktivity. Důkazem toho je i nedávné spuštění nového webu společnosti, jehož součástí je i nový rezervační systém pro úschovny.
O OX Point:
OX Point je český výrobce a současně otevřená a nezávislá síť samoobslužných chytrých boxů pro všechny dopravce a prodejce. Výrobcem boxů je česká rodinná průmyslová skupina CONTEG Group. Síť navázala spolupráci se společnostmi jako Rohlik.cz, One by Allegro, Balíkovna, Správa Železnic nebo síť čerpacích stanic MOL. Boxy jsou určeny pro uložení běžných zásilek, možná je i služba vrácení zásilky či bezkontaktní předávání osobních dokumentů. Část boxů je navíc vybavena chlazením, což umožňuje uložení čerstvých potravin z online supermarketů. Celý vývoj i výroba probíhá v České republice v závodě CONTEG v Pelhřimově.