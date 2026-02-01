Kanada podporuje novou Banku pro obranu, bezpečnost a odolnost

Vedoucí role Kanady odráží společné porozumění mezi spojenci, že posílení obrany a bezpečnosti nyní vyžaduje nejen zvýšené výdaje, ale také finanční struktury schopné podporovat průmyslové rozšiřování, odolnost dodavatelského řetězce a dlouhodobou kapacitu. Banka pro obranu, bezpečnost a odolnost je zřizována s cílem řešit tuto výzvu zlepšením přístupu k dostupnému a předvídatelnému financování v rámci ekosystémů obrany a bezpečnosti, přičemž bude spolupracovat se stávajícími národními a multilaterálními institucemi.
Skupina pro rozvoj DSRB úzce spolupracuje s Kanadou a dalšími podobně smýšlejícími zeměmi na podpoře založení banky, včetně jejího návrhu, správy a operačního rámce, aby bylo zajištěno, že bude splňovat potřeby zúčastněných zemí a jejich hospodářských odvětví.
