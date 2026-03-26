Kancelář OBERMEYER HELIKA je generálním projektantem Hagiboru Kappa

Praha 26. března 2026 (PROTEXT) - Rezidenční areál Hagibor společnosti CRESTYL se během své další fáze vývoje rozšíří o pátý bytový dům s názvem Kappa. Devítipodlažní objekt nabídne více než 250 bytů a měl by v budoucnu působit jako věžovitá vstupní brána do vznikající polyfunkční čtvrti na pomezí Vinohrad, Žižkova a Strašnic. Projekční tým stavebně-poradenské kanceláře OBERMEYER Helika a. s. zajistil dokumentaci pro provedení stavby včetně statiky. Autorem specifického architektonického návrhu je architektonická kancelář Ian Bryan Architects, generálním dodavatelem stavby je Metrostav CZ s. r. o.

„Jako projektant musíte vždy hledat řešení někde mezi představou architekta, potřebami stavaře a možnostmi investora. V případě Hagiboru Kappa se ale myslím daří vše zdárně dotahovat do cíle. Spolupráce se společnostmi Metrostav a Ian Bryan Architects je skvělá a musím říct, že samotný zadávací projekt byl od začátku na velmi vysoké úrovni,“ popisuje Ing. Libor Stránský, vedoucí projektant ze společnosti OBERMEYER Helika.

Vstup pro světlo 

Dům pracuje s výraznou kombinací betonu, skla a bondových fasád. Od šestého nadzemního podlaží ze společné podnože vyrůstají čtyři pyramidovitě tvarované hmoty, které směrem k devátému podlaží postupně ustupují. 

Nevodivá výztuž 

Objekt je založen pod úrovní podzemní vody, přičemž ochrana proti bludným proudům vyžadovala elektrické oddělení konstrukce. „Ve střední části budovy, kde nad suterénem nepokračují nadzemní podlaží, hrozilo vyplavení objektu. Z tohoto důvodu jsme nakonec navrhli použití nevodivé propojovací sklolaminátové výztuže mezi tahovými pilotami a sloupy suterénu, která tomuto riziku spolehlivě zabrání,“ přibližuje statickou část projektu Ing. Alexandr Šmíd.

 

Zdroj: OBERMEYER HELIKA a. s.

 

