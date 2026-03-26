Kancelář OBERMEYER HELIKA je generálním projektantem Hagiboru Kappa

„Jako projektant musíte vždy hledat řešení někde mezi představou architekta, potřebami stavaře a možnostmi investora. V případě Hagiboru Kappa se ale myslím daří vše zdárně dotahovat do cíle. Spolupráce se společnostmi Metrostav a Ian Bryan Architects je skvělá a musím říct, že samotný zadávací projekt byl od začátku na velmi vysoké úrovni,“ popisuje Ing. Libor Stránský, vedoucí projektant ze společnosti OBERMEYER Helika.
Vstup pro světlo
Dům pracuje s výraznou kombinací betonu, skla a bondových fasád. Od šestého nadzemního podlaží ze společné podnože vyrůstají čtyři pyramidovitě tvarované hmoty, které směrem k devátému podlaží postupně ustupují.
Nevodivá výztuž
Objekt je založen pod úrovní podzemní vody, přičemž ochrana proti bludným proudům vyžadovala elektrické oddělení konstrukce. „Ve střední části budovy, kde nad suterénem nepokračují nadzemní podlaží, hrozilo vyplavení objektu. Z tohoto důvodu jsme nakonec navrhli použití nevodivé propojovací sklolaminátové výztuže mezi tahovými pilotami a sloupy suterénu, která tomuto riziku spolehlivě zabrání,“ přibližuje statickou část projektu Ing. Alexandr Šmíd.
Kompletní tisková zpráva je k dispozici ZDE
Zdroj: OBERMEYER HELIKA a. s.