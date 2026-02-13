Kansai hledá cesty, jak po Expu 2025 přetavit inovace do praxe

Autor:
  16:31
Kjóto 13. února 2026 (PROTEXT) - Vedoucí představitelé podniků z regionu Kansai si ve dnech 5. až 6. února v Mezinárodním konferenčním centru v Kjótu vyměnili názory na to, jak přetavit úspěchy nových technologií a služeb představených na výstavě Expo 2025 do praxe a propojit je s oživením místní ekonomiky. Informuje portál mainichi.jp.

Seminář, který zorganizovaly Kansai Economic Federation a Kansai Association of Corporate Executives, přilákal 683 účastníků, kteří se rozdělili do šesti podvýborů k diskusi.

V úvodním projevu se Jasudži Nagai, zástupce ředitele Kansas Association of Corporate Executives (viceprezident společnosti Obayashi Corporation), zmínil o hrubém regionálním produktu (GRP) regionu. Zdůraznil jeho stagnaci od dosažení maxima 19 procent národního HDP během předchozího světového veletrhu Expo v Ósace v roce 1970 a uvedl: „Loňský veletrh Expo měl být pro Kansai, a vlastně pro celý japonský hospodářský rozvoj, bodem obratu k návratu na výsluní.“

V podvýboru zabývajícím se společenskou implementací po Expo byly sdíleny názory na perspektivy potřebné pro široké přijetí. Hirodžuki Ikeda, prezident bezpečnostní firmy Toyo Tech, poznamenal, že zatímco výrobci navrhují zavedení kamer vybavených umělou inteligencí a čisticích robotů, perspektiva uživatelů často výrazně chybí. Prohlásil: „Perspektiva, ve které dodavatelé a uživatelé spolupracují, je nezbytná.“

Pokud jde o využití Jumešimy, místa konání výstavy Expo, Taeko Kamimurová, prezidentka společnosti Keinan Warehouse, argumentovala: „Jumešima má stále obrovský prostor. Při podpoře návratu výroby do Japonska by měla být rozvíjena jako nová průmyslová základna pro inovace představené na výstavě Expo.“

Na zasedání podvýboru zaměřeném na nový cestovní ruch a rozvoj měst po skončení výstavy Expo zaznělo několik názorů ohledně nutnosti zvýšit počet návštěvníků rozšířením železniční sítě, a to v souvislosti s dokončením nové linky Naniwasudži, která bude v roce 2031 propojovat sever a jih města Ósaka.

Tomoko Kiridžamová, výkonná ředitelka společnosti Nankai Electric Railway, která bude provozovat služby na lince Naniwasudži, připomněla, že s cílem zabránit zastínění oblasti Namba v Ósace po dokončení stavby, „budeme posilovat zábavní funkce a podobné nabídky. Při zachování charakteristického chaosu a rozmanitosti Namby se budeme snažit vytvořit novou hodnotu, která spojuje práci a zábavu“.

Kromě toho byly v debatě věnované umělé inteligenci představeny rychle se měnící podmínky v oblasti umělé inteligence a případové studie společností, které ji zavedly. Hadžime Tamaki, viceprezident společnosti Panasonic Holdings, řekl: „ChatGPT a podobné nástroje jsme zavedli již v rané fázi, ale produktivita se tím sama o sobě nezvýší. Na druhou stranu, pokud je nezavedeme, mladí lidé odejdou, a proto je nezbytné je udržet.“ Uznává potřebu vybudovat mezioborový „Kansai AI Ecosystem“.

Na tiskové konferenci pak Masajoši Macušita, předseda Kansai Economic Federation (a předseda Sumitomo Electric Industries), zdůraznil: „Tento obchodní seminář se ukázal jako cenná příležitost sjednotit odhodlání obchodní komunity ohledně toho, jak využít energii vygenerovanou úspěšnou světovou výstavou Expo – úspěchem vyplývajícím z iniciativy „One Kansai“ – k podpoře budoucího rozvoje a jak může region Kansai prosadit svou přítomnost při řešení různých výzev.“

Zdroj: Igor Záruba, manažer projektu

 

13. února 2026  16:31

