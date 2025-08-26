Kapky na kameni: Silné příběhy českých a slovenských žen

Praha 26. srpna 2025 (PROTEXT) - V pražském Goethe-Institutu bude ve čtvrtek 18. září v 18:00 hodin zahájena výstava Kapky na kameni. Ta do výstavní podoby převádí stejnojmennou knihu, v níž 26 ilustrátorek přiblížilo příběhy inspirativních žen české a slovenské historie. Originální česko-německo-slovenský výstavní počin, za nímž stojí Městská galerie Litomyšl, Goethe-Institut a Kulturní centrum Řehlovice, rozšíří program složený z workshopů, přednášek či koncertů.

„Novinářka Milena Jesenská, pěvkyně Soňa Červená nebo advokátka Dagmar Burešová – to jsou namátkou jen některé z žen, které můžeme právem nazývat vzory, neboť ve svých morálních či profesních kvalitách vynikaly. A právě jejich příběhy, často nepříliš známé, chceme vyprávět,“ komentuje kurátorka Kapek na kameni Martina Zuzaňáková.

Vyprávění příběhů se přitom v rámci výstavy Kapky na kameni odehraje na více úrovních: prostřednictvím krátkých textů a desítek originálních ilustrací, přibližující životy hrdinek, ale také prostřednictvím kulturních akcí. Výstava přitom rozvíjí původní knihu, kterou v roce 2019 vydal Albatros, a jíž Městská galerie Litomyšl posléze přetavila v originální výstavní projekt.

Do konce roku tak organizátoři nabídnou řadu tvůrčích workshopů, jejichž účastníci se naučí základům ploškové (papírkové) animace, ilustrace nebo si pod vedením spisovatelky Markéty Pilátové osvojí techniky kreativního psaní. A chybět nebude ani literárně-hudební koncert. „Ten věnujeme slavné hudebnici Zuzaně Růžičkové, jedné z předních osobností naší výstavy,“ vysvětluje Klára Arpa z Goethe-Institutu: „Zuzana Růžičková byla jednou z nejvýznamnějších cembalistek 20. století, jako vůbec první nahrála celé Bachovo dílo pro klávesové nástroje. Nadto byla inspirativní osobností, které dala hudba sílu přežít dokonce i vyhlazovací tábor Bergen-Belsen a poválečné represe“, dodává Arpa.

Koncert, propojující hudbu Johanna Sebastiana Bacha v podání Moniky Knoblochové, žačky Zuzany Růžičkové, a přednes německé herečky Johanny Krumstroh, se v Goethe-Institutu uskuteční 5. listopadu. Samotná výstava, která bude tamtéž přístupná od 19. září do konce letošního roku, je kromě silných příběhů zároveň přehlídkou rozmanitých ilustrátorských technik: analogových ilustrací, digitálních přístupů i kombinací obojího od pětadvaceti autorek.

 

Co? Výstava a doprovodný program Kapky na kameni

Kdy? Od 19. září do 31. prosince. Veřejná vernisáž 18. září od 18:00

Kde? Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

Více: www.goethe.de/cesko/kapky

 

 

