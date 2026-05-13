Kardiologové varují před skrytou arytmií. Odhalit ji může holter

Autor:
  13:48
Praha 13. května 2026 (PROTEXT) - Mrtvice není náhoda. V mnoha případech za ní stojí neodhalená porucha srdečního rytmu. Fibrilace síní se totiž často projevuje velmi nenápadně, nebo dokonce vůbec. Právě proto kardiologové doporučují nepodceňovat signály, které srdce vysílá. I když EKG (elektrokardiografie) nic nenajde, nemusí to nutně znamenat, že je vše v pořádku.

„Cévní mozková příhoda (CMP) patří k nejzávažnějším onemocněním vůbec. Jde o druhou nejčastější příčinu úmrtí na světě. Ještě problematičtější je, že celosvětově má 70 – 79 % přeživších dlouhodobé závažné následky, nebo jsou doživotně odkázaní na péči další osoby. CMP je hlavní příčinou trvalé invalidity u dospělých v ČR, přičemž 1 ze 3 pacientů po CMP má významné dlouhodobé postižení. Přitom jí lze v mnoha případech zabránit. Klíčem k její prevenci je včasná diagnostika. Právě proto v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi investujeme do moderních technologií, které nám pomáhají odhalit rizikové stavy dříve, než se projeví naplno," říká MUDr. Ivana Doleželová, primářka a náměstkyně pro léčebnou péči pražské Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi.

Holterové monitorování s podporou umělé inteligence je přesně ten typ vyšetření, který posouvá preventivní kardiologii tam, kde má být. Rychlé, spolehlivé a pro pacienta zcela komfortní," dodává MUDr. Doleželová.

Každá třetí mrtvice má totiž původ v srdci. I při „skrytých“ arytmiích se tvoří v srdečních oddílech krevní sraženiny, které se pak mohou uvolnit a ucpat mozkovou tepnu. Problém je, že fibrilace síní přichází a odchází zcela náhodně a pacient nemusí cítit žádné obtíže. Při krátkém EKG v ordinaci ji lékař jednoduše nezachytí.

„EKG zaznamenává srdeční rytmus jen několik sekund. Pokud arytmie v tu chvíli nevznikne, záznam EKG je normální, fyziologický, přestože v průběhu dnů, měsíců i let nepozorovaně proběhne arytmií nepočítaně," vysvětluje MUDr. Pavel Mach, kardiolog Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi. „Právě proto je holterové monitorování tak důležité. Pacient nosí přístroj 24 až 72 hodin při zcela běžném životě. My díky tomu vidíme, co se se srdečním rytmem skutečně děje."

Kdy zbystřit?

Signály, které mohou naznačovat poruchu srdečního rytmu a které rozhodně nestojí za to přehlédnout:

  • nepravidelný puls nebo pocit bušení srdce
  • závrať nebo krátkodobé zatemnění zorného pole
  • nevysvětlitelná únava nebo dušnost
  • pocit na omdlení nebo kolaps bez zjevné příčiny

„Tyto příznaky pacienti často přisuzují stresu nebo únavě. Ale každý z nich může být signálem arytmie, která zvyšuje riziko mrtvice. A pouze arytmie, která se včas odhalí, se dá léčit," říká MUDr. Mach.

Holter a umělá inteligence

Kardiologická ambulance Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi jako první zdravotnické zařízení v České republice vyhodnocuje holterové záznamy pomocí systému umělé inteligence. Certifikovaný nástroj, ověřený rozsáhlými klinickými validacemi, výrazně urychluje analýzu záznamu a zvyšuje spolehlivost výsledků. Každý nález přesto prochází osobní kontrolou kardiologa.

„Díky AI zpracujeme záznam rychleji a přesněji. Ale výsledek vždy čtu a kontroluji sám. Žádný nález neopustí ambulanci bez mé kontroly," zdůrazňuje MUDr. Mach.

Prevence mrtvice začíná u srdce

Světový den prevence mrtvice, který připadá na 13. května, je každoročně připomínkou toho, že mrtvici lze v mnoha případech předejít. Jedním z klíčových kroků je včasná diagnostika srdečních arytmií.

Holterové monitorování v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi je dostupné na doporučení praktického lékaře nebo specialisty, v rámci preventivní kardiologické prohlídky, nebo jako samoplátce, vždy bez zbytečného čekání. Objednat se můžete telefonicky na +420 221 969 338, zaslat e-mail na recepce@alzbeta.cz nebo prostřednictvím webového formuláře na www.alzbeta.cz.

Co je holter a proč není třeba se ho obávat?

Holter je malý přenosný přístroj, přibližně velikosti mobilního telefonu, který se připevní na hrudník pomocí několika elektrod. Ty jsou náplasťové, bezbolestné a na kůži prakticky nevnímatelné.

Přístroj nepřetržitě zaznamenává elektrickou aktivitu srdce po dobu 24 až 72 hodin. Pacient jej nosí pod oblečením a žije zcela normálně. Chodí do práce, na procházku, vaří, spí. Žádná omezení, žádná bolest, žádné nepříjemné procedury.

Proč je to tak chytré řešení?

  • Srdeční arytmie se neprojevují nepřetržitě, přicházejí náhle a odcházejí. Holter je zachytí přesně ve chvíli, kdy se objeví.
  • Klasické EKG trvá jen několik sekund a zachytí pouze okamžitý stav. Holter sleduje srdce v reálném životě, ne v ordinaci.
  • Pacient si během nošení zapisuje do deníku, kdy pociťoval obtíže, lékař pak porovná záznamy s přesným časem na EKG záznamu a ví, co hledá.
  • Výsledek je konkrétní, přesný a dává lékaři podklady pro správnou diagnózu a léčbu.

Jak vyšetření probíhá?

Pacient přijde do kardiologické ambulance, kde mu kardiologická sestra přístroj připevní. Vše trvá jen několik minut. Druhý den (nebo po 48 či 72 hodinách) přístroj vrátí, sestra záznam stáhne, a přichází na řadu vyhodnocení umělou inteligencí a lékařem. Výsledky jsou k dispozici velmi rychle, zpravidla do 3 dnů.

Zdroj: Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, www.alzbeta.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Posedět u kávy a dobít baterie. V Sokolově vznikají dva cyklopointy

Zamykání vidlice je umístěno v těsném sousedství řadicích páček. (Apache Quruk...

Dvě stanice pro dobíjení elektrokol a zpevněnou cyklostezku k lokalitě Jižní lom vybuduje ještě letos město Sokolov. Podle tamní starostky Renaty Oulehlové jde o vůbec první stanice, takzvané...

13. května 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Poznejte finalisty 18. ročníku soutěže E.ON Energy Globe

13. května 2026  15:15

Poslední zápas sezony jako dárek. Sigma nabízí na duel s Karvinou vstupenky zdarma

Olomoučtí fanoušci během utkání proti Slavii

Fotbalová Sigma se rozhodla pro nevšední krok. V sobotu 23. května odehraje na domácím stadionu od 14 hodin poslední zápas sezony. Ve finálové odvetě play off nadstavbové skupiny o sedmé místo Chance...

13. května 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Zase nic. Kraj snížil cenu o desítky milionů, jeho zámek ale dál nikdo nechce

Zámek Milešov stojí na místě hradu ze 14. století, přestavěného na renesanční a...

Zámek Milešov na Litoměřicku nadále zůstává v majetku Ústeckého kraje. Ani napočtvrté se nenašel zájemce, který by památku koupil. Stejně tak dopadly i další krajské objekty, například hraniční...

13. května 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na pěší zóně v Praze 5, na Andělu i přes chladné počasí způsobené ledovými muži rozkvítají ozdobné stromy.

vydáno 13. května 2026  15:11

V Počernické ulici se již pokládají první nové tramvajové koleje, na podzim 2027 se mají rozjet linky denní 15, 16 a noční 91. Bude to znamenat zrušení linek 195, 199 a úpravu tras u linek 133, 188,...

vydáno 13. května 2026  15:10

Na pěší zóně v Praze 5, na Andělu i přes chladné počasí způsobené ledovými muži rozkvítají ozdobné stromy.

vydáno 13. května 2026  15:10

Dvě podoby kostela sv. Antonína na Strossmayerově náměstí v Praze 7 s ohledem na měnící se sluneční svit a mraky.

vydáno 13. května 2026  15:09

V Praze 5, Smíchově jsou u náplavek na Vltavě četné loděnice, které zahrnují možnost sportovního veslování a navíc také halové veslování a tak dnes na náměstí 14.října před kostelem sv. Václava se...

vydáno 13. května 2026  15:09

Dnešní den si připomínáme jako Český den proti rakovině a to tradičním žlutým kvítkem se stužkou a poučení o prevenci těmto nemocem a to prostřednictvím školáků a studentů, kteří například na...

vydáno 13. května 2026  15:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dnešní den si připomínáme jako Český den proti rakovině a to tradičním žlutým kvítkem se stužkou a poučení o prevenci těmto nemocem a to prostřednictvím školáků a studentů, kteří například na...

vydáno 13. května 2026  15:08

Rodinný den v Parku inspirace nabídne fotbalovou atmosféru i zábavu pro děti

13. května 2026  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.