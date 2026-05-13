Kardiologové varují před skrytou arytmií. Odhalit ji může holter

„Cévní mozková příhoda (CMP) patří k nejzávažnějším onemocněním vůbec. Jde o druhou nejčastější příčinu úmrtí na světě. Ještě problematičtější je, že celosvětově má 70 – 79 % přeživších dlouhodobé závažné následky, nebo jsou doživotně odkázaní na péči další osoby. CMP je hlavní příčinou trvalé invalidity u dospělých v ČR, přičemž 1 ze 3 pacientů po CMP má významné dlouhodobé postižení. Přitom jí lze v mnoha případech zabránit. Klíčem k její prevenci je včasná diagnostika. Právě proto v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi investujeme do moderních technologií, které nám pomáhají odhalit rizikové stavy dříve, než se projeví naplno," říká MUDr. Ivana Doleželová, primářka a náměstkyně pro léčebnou péči pražské Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi.
„Holterové monitorování s podporou umělé inteligence je přesně ten typ vyšetření, který posouvá preventivní kardiologii tam, kde má být. Rychlé, spolehlivé a pro pacienta zcela komfortní," dodává MUDr. Doleželová.
Každá třetí mrtvice má totiž původ v srdci. I při „skrytých“ arytmiích se tvoří v srdečních oddílech krevní sraženiny, které se pak mohou uvolnit a ucpat mozkovou tepnu. Problém je, že fibrilace síní přichází a odchází zcela náhodně a pacient nemusí cítit žádné obtíže. Při krátkém EKG v ordinaci ji lékař jednoduše nezachytí.
„EKG zaznamenává srdeční rytmus jen několik sekund. Pokud arytmie v tu chvíli nevznikne, záznam EKG je normální, fyziologický, přestože v průběhu dnů, měsíců i let nepozorovaně proběhne arytmií nepočítaně," vysvětluje MUDr. Pavel Mach, kardiolog Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi. „Právě proto je holterové monitorování tak důležité. Pacient nosí přístroj 24 až 72 hodin při zcela běžném životě. My díky tomu vidíme, co se se srdečním rytmem skutečně děje."
Kdy zbystřit?
Signály, které mohou naznačovat poruchu srdečního rytmu a které rozhodně nestojí za to přehlédnout:
- nepravidelný puls nebo pocit bušení srdce
- závrať nebo krátkodobé zatemnění zorného pole
- nevysvětlitelná únava nebo dušnost
- pocit na omdlení nebo kolaps bez zjevné příčiny
„Tyto příznaky pacienti často přisuzují stresu nebo únavě. Ale každý z nich může být signálem arytmie, která zvyšuje riziko mrtvice. A pouze arytmie, která se včas odhalí, se dá léčit," říká MUDr. Mach.
Holter a umělá inteligence
Kardiologická ambulance Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi jako první zdravotnické zařízení v České republice vyhodnocuje holterové záznamy pomocí systému umělé inteligence. Certifikovaný nástroj, ověřený rozsáhlými klinickými validacemi, výrazně urychluje analýzu záznamu a zvyšuje spolehlivost výsledků. Každý nález přesto prochází osobní kontrolou kardiologa.
„Díky AI zpracujeme záznam rychleji a přesněji. Ale výsledek vždy čtu a kontroluji sám. Žádný nález neopustí ambulanci bez mé kontroly," zdůrazňuje MUDr. Mach.
Prevence mrtvice začíná u srdce
Světový den prevence mrtvice, který připadá na 13. května, je každoročně připomínkou toho, že mrtvici lze v mnoha případech předejít. Jedním z klíčových kroků je včasná diagnostika srdečních arytmií.
Holterové monitorování v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi je dostupné na doporučení praktického lékaře nebo specialisty, v rámci preventivní kardiologické prohlídky, nebo jako samoplátce, vždy bez zbytečného čekání.
Co je holter a proč není třeba se ho obávat?
Holter je malý přenosný přístroj, přibližně velikosti mobilního telefonu, který se připevní na hrudník pomocí několika elektrod. Ty jsou náplasťové, bezbolestné a na kůži prakticky nevnímatelné.
Přístroj nepřetržitě zaznamenává elektrickou aktivitu srdce po dobu 24 až 72 hodin. Pacient jej nosí pod oblečením a žije zcela normálně. Chodí do práce, na procházku, vaří, spí. Žádná omezení, žádná bolest, žádné nepříjemné procedury.
Proč je to tak chytré řešení?
- Srdeční arytmie se neprojevují nepřetržitě, přicházejí náhle a odcházejí. Holter je zachytí přesně ve chvíli, kdy se objeví.
- Klasické EKG trvá jen několik sekund a zachytí pouze okamžitý stav. Holter sleduje srdce v reálném životě, ne v ordinaci.
- Pacient si během nošení zapisuje do deníku, kdy pociťoval obtíže, lékař pak porovná záznamy s přesným časem na EKG záznamu a ví, co hledá.
- Výsledek je konkrétní, přesný a dává lékaři podklady pro správnou diagnózu a léčbu.
Jak vyšetření probíhá?
Pacient přijde do kardiologické ambulance, kde mu kardiologická sestra přístroj připevní. Vše trvá jen několik minut. Druhý den (nebo po 48 či 72 hodinách) přístroj vrátí, sestra záznam stáhne, a přichází na řadu vyhodnocení umělou inteligencí a lékařem. Výsledky jsou k dispozici velmi rychle, zpravidla do 3 dnů.
