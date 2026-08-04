Karlovarská Goethova vyhlídka má díky projektu Město bez kouře nový dalekohled

Předání dalekohledu se během konání filmového festivalu zúčastnili Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka Karlových Varů, a Fabio Costa, generální ředitel společnosti Philip Morris ČR a.s. Novinka navazuje na dosavadní aktivity iniciativy Karlovy Vary – Město bez kouře, která ve městě od roku 2019 propojuje osvětu, podporu zdravějšího životního stylu a konkrétní úpravy míst, kde se obyvatelé, lázeňští hosté i turisté přirozeně potkávají.
Vyhledávaná Goethova vyhlídka stojí na vrchu Věčného života nad Karlovými Vary. Nejstarší a nejvýše položená karlovarská rozhledna byla otevřena v roce 1889. Z vyhlídkové plošiny neogotické stavby se otevírá téměř kruhový výhled na Krušné hory, Slavkovský les, Doupovské vrchy i okolí Karlových Varů. Rozhledna i nový pozorovací dalekohled jsou návštěvníkům přístupné zdarma v otevírací době kavárny, od pondělí do pátku od 11.00 do 18.00 hodin a o víkendech od 10.00 do 18.00 hodin.
„Nový dalekohled je drobný, ale viditelný prvek – a to doslova. Návštěvníci se díky němu mohou zastavit, rozhlédnout se a všímat si detailů, které jim při běžné procházce snadno uniknou. Současně dobře zapadá do projektu Město bez kouře. Ten není jen o pravidlech, ale především o snaze dělat město a jeho okolí čistší, příjemnější a pro všechny, kdo ve městě žijí nebo jej navštěvují,“ uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.
Dalekohled navazuje na další konkrétní aktivity, které v Karlových Varech vznikly díky projektu Město bez kouře. Patří mezi ně například 3D nápis I LOVE VARY před Mlýnskou kolonádou, fotorám „Okno do Karlových Varů“ na terase bazénu Saunia Thermal Resort, nový městský mobiliář, stojany na kola, informační panely, Poesiomat ve Smetanových sadech nebo plastika jelena v areálu Svatý Linhart.
„Karlovy Vary jsou pro nás dlouhodobým partnerem a městem, kde má myšlenka budoucnosti bez cigaretového kouře přirozené místo. Heslo nového dalekohledu ‚Vidíme to jasně‘ dobře vystihuje, že taková změna potřebuje jasnou vizi. Dalekohled zve návštěvníky, aby se rozhlédli, a současně připomíná, že čistší veřejný prostor a zdravější prostředí jsou cíle, o které má smysl společně usilovat,“ řekl Fabio Costa, generální ředitel Philip Morris ČR a.s.
O projektu Město bez kouře
Město bez kouře je iniciativa zaměřená na podporu zdravějšího životního stylu, osvětu v oblasti omezování kouření cigaret a kultivaci veřejného prostoru. Karlovy Vary se k ní přihlásily jako první město v České republice už v roce 2019. Do iniciativy se následně zapojily také Špindlerův Mlýn, Český Krumlov a Kutná Hora. Projekt podporuje společnost Philip Morris ČR a.s.
Zdroj: Philip Morris ČR