Karlovarská HK zaštítí tematický týden v národním pavilonu

Tímto krokem se zavázali k úzké spolupráci na přípravě a realizaci tematického týdne věnovaného autonomní mobilitě, který se odehraje v červenci 2025 v českém národním pavilonu na Expo 2025.

„Podpis tohoto memoranda je důležitým startovním bodem, abychom mohli připravit kvalitní program do českého národního pavilonu. Chceme světu ukázat to nejlepší, co Česko nabízí v oblasti autonomních technologií – kreativitu, inovace a schopnost prosazovat se na světové scéně,“ říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška a doplňuje: „Spolupráce s Hospodářskou komorou Karlovarského kraje přinese regionální rozměr naší expozici a propojí národní a lokální úspěchy.“

„Domnívám se, že je to skvělá příležitost nejen pro náš kraj, ale i pro jednotlivé firmy, inovátory a instituce, které mohou díky Expo 2025 oslovit publikum z celého světa. Taková příležitost se nenaskýtá každý den, a proto jí my i naši partneři chceme využít naplno,“ vysvětluje předseda představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Tomáš Linda.

Expo 2025 se uskuteční od 13. dubna do 13. října 2025 a nese hlavní téma „Vytváření budoucí společnosti pro naše životy“. Český pavilon bude prezentovat téma „Talent a kreativita pro život“ s důrazem na udržitelnost, moderní technologie a inovace.

Memorandum zaštítí tematický týden „Autonomní mobilita“, který se uskuteční od 8. do 10. července 2025 v českém národním pavilonu na ostrově Jumešima v Ósackém zálivu a který bude plně pod taktovkou Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje. Nabídne atraktivní obsah zaměřený na budoucnost dopravy, technologie autonomního řízení a související inovace. Odborným garantem bude garant sekce informačních a autonomních technologií Petr Vašta

„Symbióza národního přístupu a regionálních inovací je základem naší spolupráce. Věřím, že v Ósace představíme Česko a Karlovarský kraj jako inspirativní prostředí plné nápadů a příležitostí,“ uvádí odborný garant tematického týdne a předseda dozorčí rady Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Petr Vašta.

Kancelář generálního komisaře je od ledna 2023 součástí sítě Českých center.