Kašel, únava či hubnutí po dovolené? U psa nebo kočky může jít o varovný signál

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  11:11
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Praha 20. srpna 2026 (PROTEXT) - Návrat z dovolené se psem nebo kočkou by neměl končit jen u vybalování kufrů. V prvních dnech a týdnech po návratu z dovolené je důležité sledovat zdravotní stav zvířete a nepodcenit ani zdánlivě nenápadné příznaky a při neobvyklém chování kontaktovat veterináře. Při jeho návštěvě je vždy důležité říct, ve které zemi zvíře pobývalo, právě cestovatelská anamnéza totiž může pomoci odhalit rizika, na která se běžně nemyslí, včetně srdeční červivosti.

Po návratu z dovolené lidé často zkontrolují hlavně klíšťata, ale tím by péče skončit určitě neměla. Pokud zvíře cestovalo, je dobré sledovat jejich kondici i v dalších týdnech,“ říká veterinární lékař MVDr. Dan Sokolíček. Varovné mohou být zejména únava, kašel, horší tolerance zátěže, hubnutí nebo apatie.

Podle nedávného průzkumu společnosti Boehringer Ingelheim přitom celá čtvrtina majitelů domácích mazlíčků po návratu z dovolené nedělá pro kontrolu jejich zdraví nic navíc. Právě první dny a týdny po návratu ze zahraniční jsou totiž vhodnou chvílí pro základní kontrolu, pokračování v doporučené ochraně proti parazitům a případnou návštěvu veterináře.

Srdeční červivost psům hrozí i v Evropě

Podceňovaným rizikem jsou především komáři, kteří mohou přenášet závažná onemocnění, například srdeční červivost. Onemocnění dříve typické Středomoří a exotické destinace, se nyní vyskytuje i ve střední Evropě, včetně těch zemí, kam Češi se svými mazlíčky běžně cestují. Pes českých majitelů se s onemocněním vrátil například ze sousedního Slovenska, kam letos plánovalo vyrazit téměř 37 procent majitelů.

Nemoc způsobuje parazit Dirofilaria immitis a postihuje především psy. Dospělí parazité se usazují v plicních cévách, případně v srdci, a mohou způsobit až život ohrožující onemocnění. Ve vzácných případech může dirofilarióza postihnout i člověka, přímý přenos kontaktem se psem nebo kočkou však nehrozí. Přenašečem je vždy komár.

Zrádností srdeční červivosti je průběh onemocnění: příznaky se mohou projevit až ve chvíli, kdy už onemocnění zasahuje krevní oběh nebo srdce. „U srdeční červivosti je zásadní nečekat jen na výrazné příznaky. Veterinář by měl vědět, kam přesně pes cestoval, jak dlouho tam byl a zda měl doporučenou antiparazitární ochranu. Podle toho může rozhodnout, jestli je na místě vyšetření a kdy má smysl ho provést. U některých infekcí totiž platí, že je nelze spolehlivě zachytit okamžitě po návratu,“ doplnil veterinární lékař MVDr. Dan Sokolíček.

Co zkontrolovat po návratu z dovolené?

Po návratu s dovolené nejde jen o srdeční červivost, ale i další rizika. Majitelé by měli svým mazlíčkům měli věnovat několik minut navíc, zaměřit se na srst a kůži, tlapky, uši a sledování změn chování zvířete.

Pokud je zvíře nezvykle unavené, méně aktivní, zadýchává se u běžných aktivit, kašle, hubne nebo odmítá krmivo, je vhodné objednat se k veterináři. Důležité je přitom uvést, v jaké destinaci, termínu a prostředí se zvíře pohybovalo. Právě tato informace může rozhodnout o dalším postupu a případných vyšetřeních.

Ochrana proti parazitům by také neměla být vnímaná jen jako jednorázová položka před cestou. U některých přípravků a postupů je důležitá také návaznost po návratu, aby byla ochrana účinná po celé rizikové období. Majitelé domácích mazlíčků by proto měli dodržet doporučení veterináře a nepřerušovat prevenci dříve, než je vhodné.

Průzkum Instant Research na téma cestování s mazlíčky byl realizován pro společnost Boehringer Ingelheim v květnu 2026 na vzorku 1050 majitelů psů a koček v České republice.

 

Zdroj: Boehringer Ingelheim

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