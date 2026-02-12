Kasowitz a Mishcon de Reya komentují rok tiranského starosty Eriona Veliaje ve vazbě: 365 dní a stále čelí upírání práv na spravedlivý proces i zjevné politické perzekuci

Případ starosty Veliaje se v uplynulém roce stal do očí bijícím příkladem toho, jak mohou mladé demokracie, jako je ta albánská, pošlapávat základní práva jednotlivce na spravedlivý proces prostřednictvím politicky motivovaného stíhání.
• Od února do července loňského roku byl starosta Veliaj zadržován, aniž by byl vůbec obviněn z konkrétních trestných činů, pro které byl držen ve vazbě.
• V září využila městská rada Tirany jeho vazby jako důvodu, na jehož základě se ho pokusila odvolat z funkce starosty – krok, který zřejmě směřoval k tomu, aby tiranské voliče, kteří ho zvolili na tři funkční období, zbavil jejich politického zastoupení.
• Ještě minulý měsíc byl starostovi Veliajovi – který se proti obviněním SPAKu rozhodl obhajovat sám –, zcela odepřen přístup k více než 60.000 stranám důkazů, na základě nichž může připravit a vést obhajobu u soudu.
Prokurátoři SPAKu v poslední době tvrdí, že další zadržování starosty Veliaje ve vazbě je oprávněné, protože se obrátil na právní zástupce z USA, aby ho zastupovali, když bylo zřejmé, že to sám nemůže reálně zajistit. To není spravedlivý proces, ale trest za obhajobu a hrubé porušení jeho práva na obhajobu.
„Od prvního dne jde v tomto případě o politicky motivované stíhání poznamenané pobuřujícím porušováním zásad spravedlivého procesu. Dnešním dnem uplyne celý rok této pokračující nespravedlnosti," uvedl Daniel J. Fetterman, partner advokátní kanceláře Kasowitz a jeden z mezinárodních právních zástupců starosty Veliaje. „Případ starosty Veliaje nese všechny znaky politicky zinscenovaného procesu. Zacházení s ním zůstává hluboko pod jakýmikoli přijatelnými americkými a evropskými standardy spravedlnosti a práva na řádný proces."
Objevují se však známky toho, že zacházení se starostou Veliajem nezůstává bez povšimnutí. V listopadu loňského roku Ústavní soud zamítl pokus městské rady o jeho odvolání z funkce, potvrdil jeho mandát a zajistil, že zůstane starostou do roku 2027. Albánská média poukazují na represivní povahu postupu SPAK vůči Veliajovi a označují ji za „represivní mentalitu" podobnou „nové čínské revoluci", opírající se o sponzorovanou propagandu k ospravedlnění porušování občanských práv. Podobné názory zaznívají i v zahraničních médiích, například v EU Reporter, který hovoří o „pomalém rozkladu albánského justičního systému" v případu, který vykazuje „zřetelné známky politické motivace" a který „zdaleka neodpovídá evropským standardům". V prosinci pak albánský ombudsman – veřejný ochránce práv – vydal zprávu, v níž konstatoval, že bezpečnostní opatření při Veliajově lékařské péči ve vazbě byla nepřiměřená a porušovala jeho soukromí.
Za pozornost také stojí, že mezinárodní společenství veřejně poukázalo na chyby pokračující vazby starosty Veliaje. Sedmdesát šest starostů a zástupců „Sítě balkánských měst B40" – pocházejících z politických stran a prostředí napříč ideologickým spektrem – vydalo společný dopis odsuzující zadržování starosty Veliaje. Převzali přitom závěr zprávy Benátské komise Rady Evropy z roku 2025, podle něhož „používání vyšetřovací vazby vůči úřadujícím starostům představuje vážné riziko pro demokratickou správu věcí veřejných", protože „fakticky zbavuje občany jejich politického zastoupení tím, že bez řádného procesu odstavuje jimi zvolené představitele".
Zadržování starosty Veliaje musí skončit. Pokračující držení starosty Veliaje ve vazbě a upírání jeho základních práv na spravedlivý proces, včetně možnosti seznámit se s důkazy proti němu, popírá demokratický závazek Albánie, vrhá vážné pochybnosti na pokrok jejích reforem a může ohrozit její cíle týkající se vstupu do EU.
Světoví lídři, demokratické organizace i média by měli i nadále upozorňovat na tuto nespravedlnost a požadovat okamžité propuštění Eriona Veliaje z vazby.
