Kasowitz LLP a Mishcon de Reya LLP zveřejňují aktualizovanou zprávu o politickém pronásledování starosty Tirany Eriona Veliaje

Aktualizovaná zpráva o Veliajovi zkoumá zjevné a nepatřičné politické motivy, které stojí za případem organizace SPAK (Zvláštní struktury pro boj proti korupci a organizovanému zločinu) proti starostovi Tirany Erionu Veliajovi. Podle zprávy vyvolaly klíčové události v průběhu osmi měsíců nepopiratelný dojem, že stíhání starosty Veliaje ze strany SPAK není běžným stíháním. Starosta Veliaj je zadržován od února, a to navzdory skutečnosti, že nehrozí riziko jeho útěku, riziko maření vyšetřování ze strany SPAK, ani riziko, že by se dopustil stejných trestných činů, z nichž je obviněn. Podle zprávy skutečnost, že starostovi Veliajovi byla zamítnuta kauce, zatímco 17 dalších obžalovaných v téže věci bylo propuštěno za minimálních podmínek, ilustruje výraznou nerovnost v tom, jak s ním albánské úřady zacházejí.
Aktualizovaná zpráva o Veliajovi navíc uvádí, že nedávné politické události zesílily obavy, že případ starosty Veliaje je politickým pronásledováním, jehož cílem je zbavit ho v rozporu s albánskou ústavou jeho řádně zvolené funkce starosty. V září ho městská rada v Tiraně s odvoláním na nedobrovolné zadržení starosty Veliaje odvolala z funkce. Jak zpráva uvádí, toto rozhodnutí, po kterém prezident republiky oznámil, že budou vypsány nové volby, aby byl starosta Veliaj vystřídán, vyvolalo dojem, že neoprávněné zadržení starosty Veliaje bylo záminkou, na jejímž základě se albánské úřady pokusily protiústavně zbavit ho jeho funkce a připravit občany Tirany o jejich právo na samosprávu.
Zatímco Ústavní soud prozatím pozastavil veškerá taková opatření, dokud nebude rozhodnuto o odvolání starosty Veliaje proti rozhodnutí městské rady, aktualizovaná zpráva o Veliajovi zkoumá důsledky této ústavní krize. Jedním z postřehů zprávy je to, že případ starosty Veliaje je jasným příkladem, kdy je zpochybněn závazek Albánie k řádnému procesu. Podle zprávy nedávné politické manévry zaměřené na sesazení starosty Veliaje porušily presumpci neviny, na kterou má starosta Veliaj nárok, a zbavily ho svobody a úřadu – a to vše ještě před zahájením soudního řízení.
Kopie aktualizované zprávy o Veliajovi je k dispozici zde. Veškeré dotazy směřujte na Shannon O'Reillyovou (soreilly@kasowitz).
Tým Kasowitz tvoří partneři Daniel J. Fetterman a Brian S. Choi v New Yorku a vrchní právní poradkyně Clarine Nardi Riddleová a speciální poradce David Miller ve Washingtonu, D.C.
Tým Mishcon de Reya tvoří partneři James Libson a Ben Brandon, vedoucí spolupracovnice Celia Marrová a spolupracovnice Grace Houghtonová a Elizabeth Fittonová.
