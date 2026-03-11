Kasowitz LLP zveřejňuje aktualizovanou zprávu, která zkoumá zásadní nedostatky v řádném soudním řízení, které vedly k pokračujícímu zadržování a stíhání Eriona Veliaje, starosty albánské Tirany

New York 11. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Kasowitz LLP dnes zveřejnila zprávu, která zkoumá zásadní nedostatky v řádném soudním řízení, které vedly k pokračujícímu zadržování a stíhání Eriona Veliaje, starosty albánské Tirany. Dnešní zpráva doplňuje a aktualizuje předchozí zprávy vydané 24. června 2025 a 28. října 2025.

Aktualizovaná zpráva o Veliajovi se zabývá dvěma klíčovými novinkami v případu starosty Veliaje. Zaprvé poukazuje na pokusy prokuratury – albánské Speciální struktury proti korupci a organizovanému zločinu (SPAK) – omezit právo starosty Veliaje na spravedlivý proces. SPAK opakovaně bránila starostovi Veliajovi v přístupu k téměř 60.000 stranám důkazů a jejich prostudování za účelem přípravy na soudní řízení. Kromě toho SPAK omezila způsob a prostředky, jimiž může státem jmenovaný právník starosty Veliaje s ním hovořit o důkazech a připravovat jeho obhajobu. Teprve včera soud složený ze tří soudců odmítl postup SPAK, nařídil SPAK zaslat Veliajovi důkazní spis k nahlédnutí a odložil soudní řízení o dva týdny. Ačkoli toto rozhodnutí představuje krok správným směrem, zůstává otázkou, zda Veliaj dokáže v tak krátké době reálně prostudovat a zpracovat tak velký objem důkazů.

Zadruhé, SPAK nadále předkládá nepodložené argumenty, aby ospravedlnila pokračující vazbu starosty Veliaje. Naposledy SPAK jako důvod pro prodloužení vazby uvedla lobbistické aktivity starosty Veliaje. Lobbování však nepatří mezi definovaná kritéria, která ospravedlňují vazbu obžalovaného. SPAK k tomu přistoupila pouze z jednoho důvodu, tedy aby Veliaje potrestala a pomstila se mu za to, že uplatnil své demokratické právo na podání námitky, čímž účinně odhalil četná porušení spravedlivého procesu ze strany SPAK v jeho případě.

„Skutečnost, že SPAK využívá zákonného postupu a lobbingu k ospravedlnění pokračujícího protiprávního zadržování starosty Veliaje v Albánii, je velmi znepokojující,“ uvedl Daniel Fetterman, společník ve společnosti Kasowitz LLP a mezinárodní poradce starosty Veliaje. „Podávání námitky vládám a veřejné vystupování ve věci svého případu je základním demokratickým právem a není důvodem k uvěznění nebo potrestání. Po více než roce vazby a dalších závažných porušeních řádného procesu v případě starosty Veliaje je vhodné, aby americká vláda, která pomohla založit SPAK, prošetřila, co se děje a proč k tomu dochází. V dopisech adresovaných americkému ministerstvu zahraničí a ministerstvu spravedlnosti je přesně to, o co je žádáme.“

Kopie celé zprávy je k dispozici zde.

Tým Kasowitz zastupující starostu Veliaje zahrnuje společníky Daniela J. Fettermana a Briana S. Choiho v New Yorku, vedoucího právního poradce Clarine Nardi Riddle a speciálního právního poradce Davida Millera ve Washingtonu, D.C.

Zdroj: Kasowitz LLP

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Krokodýl siamský si samici namlouvá vodním tancem, vibracemi těla rozkmitá hladinu

V jihlavské zoo je k vidění jeden pár vzácného krokodýla siamského. Samice...

Hluboké dunění a jemné postřikování vody nad hřbetem. Tak probíhají námluvy kriticky ohroženého krokodýla siamského. Při troše štěstí je mohou vidět i návštěvníci jihlavské zoo, která pár zmiňovaného...

11. března 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Policie obvinila muže, který je podezřelý, že na Tachovsku pět let týral ženu

ilustrační snímek

Téměř pět let trvajícímu domácímu násilí čelila podle policie dvaapadesátiletá žena z jedné obce na Tachovsku. Žila s dvěma dětmi ve společné domácnosti s...

11. března 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

SP v biatlonu pokračuje v estonském Otepää. Jarní počasí tam ale komplikuje tréninky

Jessica Jislová během štafety žen v Kontiolahti.

Čeští biatlonisté se vrátili do kolotoče Světového poháru. Do estonského Otepää zamířila devítičlenná výprava, která je podobná té z minulého týdne v Kontiolahti. Ve výběru tedy opět nechybí bronzová...

11. března 2026  17:30

Údržba silnic Zlínského kraje stála v únoru 48,7 milionu Kč, víc než před rokem

ilustrační snímek

Zimní údržba silnic druhé a třetí třídy ve Zlínském kraji stála letos v únoru téměř 48,7 milionu korun. Ve druhém měsíci minulého roku to bylo zhruba 21,1...

11. března 2026  15:40,  aktualizováno  15:40

Festival Skupova Plzeň v červnu připomene 100 let od narození Hurvínka

ilustrační snímek

Přibližně 50 představení uvede letošní 36. ročník mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Kromě soutěžní přehlídky nabídne i...

11. března 2026  15:30,  aktualizováno  15:30

Nejen děti mají rády tříkolky, protože jim umožňují od nejútlejšího věku udržovat rovnováhu při jízdě, ale i dospělí motoristé nepohrdnou tříkolkou motorovou na místo motocyklu, kdy podobně její...

vydáno 11. března 2026  17:14

Ve Škodě Auto opět rostou mzdy. Bonusy dosáhnou magické hranice, hlásí odbory

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

Odbory KOVO ve Škodě Auto ve středu oznámily, že ukončily kolektivní vyjednávání mezd ve Škodě Auto. Zaměstnanci dostanou bonus za výsledky firmy 150 tisíc korun, tarify se navýší od 1. dubna o tři...

11. března 2026  17:12

V Terezíně přibližují genocidu. Výstava vede návštěvníky k zásadní otázce

Ve Wieserově domě v Terezíně se otevřela nová stálá expozice Centra studií...

Ve Wieserově domě v Terezíně se otevřela nová stálá expozice Centra studií genocid Terezín. Multimediální projekt nazvaný Zločin beze jména mapuje zásadní zločiny proti lidskosti, které se udály v...

11. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Do prvního ročníku napajedelského participativního rozpočtu přišlo 12 návrhů

ilustrační snímek

Město Napajedla na Zlínsku nabídlo lidem možnost rozhodovat o investicích ve městě prostřednictvím participativního rozpočtu. Obyvatelé poslali do prvního...

11. března 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

OBRAZEM: Zničené byty, ohořelá vrata. Letná se vzpamatovává z velkého požáru

Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze...

S následky požáru v Dobrovského ulici v Praze 7 se dnes dál potýkají hasiči i obyvatelé několika domů, které v úterý zasáhly plameny z hořícího plynového potrubí. Některé byty jsou zničené a pro...

11. března 2026  16:42

Obnova knihovny pokračuje, knihy si Ostravané půjčují v někdejší čajovně

Stropy po sanaci. Havarijní stav stropních konstrukcí způsobil několikaměsíční...

Modernizace interiérů ústřední knihovny v Ostravě pokračuje od začátku roku po více než půlročním přerušení způsobeném havarijním stavem části stropních konstrukcí. Jejich sanace přišla na deset...

11. března 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Padající kus omítky z fasády školy zranil chlapce, soud potrestal ředitele

Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana...

Vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti uznal ve středu Okresní soud v Jihlavě Milana Dušáka, ředitele jihlavské Střední školy grafické. Za pád omítky ze školní budovy v Křížové ulici na...

11. března 2026  16:32

