Kaspersky: 34 % lidí věří, že AI může být lepší šéf než člověk

Praha 23. srpna 2024 (PROTEXT) - Podle výsledků posledního průzkumu společnosti Kaspersky, které popisuje zpráva „ Excitement, Superstition and great Insecurity – How global Consumers engage with the Digital World “ (Nadšení, pověry a velká nejistota – jak se globální spotřebitelé zapojují do digitálního světa), se umělá inteligence stává fakticky novým členem společnosti. Studie také zjistila, že AI dnes přebírá nové role v oblastech, kde může uspět a kde jí lidé mohou důvěřovat. Třetina respondentů (34 %) se domnívá, že umělá inteligence může být díky své nestrannosti lepším vedoucím než člověk. Převážná většina (57 %) je připravena používat AI k efektivnějšímu řízení svého každodenního života a 31 % by ji využilo při hledání vhodného partnera v seznamovací aplikaci.