Kaspersky: Pětina kyberútoků v roce 2023 trvala déle než měsíc

„Po šesti minulých ročnících, které se konaly v terminálu u stanice metra C Letňany, se letošní akce uskuteční na zcela novém místě! V sobotu 18. května... celý článek

Pro dobrou fotku stačí dobrý mobil... Kdepak! Všichni tušíme, že jen ve fotoaparátu to není. S kolegyní jsme se zúčastnili kurzu focení iPhonem a i s... celý článek

I když převedení všech pražských autobusových zastávek do režimu na znamení nikdo z cestujících nechce, stejně to nejspíš na magistrátu odsouhlasí. V... celý článek

vydáno 17. května 2024 13:00

Kdo by neznal romantický příběh z africké přírody, film „Volání divočiny“? Vyprávění o lvici Else, o tom, jak ji vychovali lidé, jak se vrátila do buše a... celý článek