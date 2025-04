Kaspersky přebírá devět prestižních ocenění AV-TEST za kyberbezpečnost v roce 2024

V kategorii firemního zabezpečení byla řešení Kaspersky Endpoint Security for Business (nyní součástí Kaspersky Next) a Kaspersky Small Office Security oceněna za nejlepší ochranu pro firemní uživatele díky jejich schopnosti chránit firmy před moderními kybernetickými hrozbami. Tato řešení navíc získala ocenění Best Advanced Protection Award, což dokládá jejich účinnosti při obraně proti sofistikovaným útokům v podobě ransomwaru nebo infostealerů. Za podporu kontinuity provozu získaly firemní produkty společnosti Kaspersky také cenu za nejlepší použitelnost Best Usability Award, protože zajišťují bezproblémovou ochranu s nejvyšší odolností vůči falešným poplachům.

V přísných hodnoceních AV-TEST vynikala také řešení pro bezpečnost jednotlivých spotřebitelů. Kaspersky Plus získalo cenu za nejlepší ochranu Best Protection Award pro běžné uživatele, která potvrzuje jeho špičkovou funkčnost v prostředí Windows. Toto řešení dostalo také cenu za nejlepší použitelnost Best Usability Award, a to díky bezchybné přesnosti detekce s nulovým počtem falešných poplachů. Produkt Kaspersky Premium byl navíc vyhlášen nejlepším bezpečnostním uživatelským řešením pro MacOS za silnou obranu proti hrozbám zaměřeným na zařízení značky Apple.

„Naše řešení jsou navržena tak, aby zákazníkům poskytovala nejvyšší úroveň zabezpečení. Proto nás naplňuje hrdostí, že je naše úsilí odměňováno těmito každoročně udělovanými cenami. Zavázali jsme se k výzkumu a inovacím v oblasti kybernetické bezpečnosti a zajištění digitální bezpečnosti pro firmy a spotřebitele v neustále se vyvíjejícím prostředí hrozeb, ať už se jedná o ochranu jednoho zařízení nebo zabezpečení celé organizace,“ řekl Alexander Liskin, vedoucí výzkumu hrozeb ve společnosti Kaspersky.

„Vynikající výsledky společnosti Kaspersky jí vynesly významná ocenění. Tým AV-TEST odměnil její produkty v sérii ocenění za rok 2024 celkem devíti cenami. Tři ocenění za produkty pro jednotlivé spotřebitele na platformě Windows a Mac jsou velmi dobrým základ pro důvěru. Úctu pak vzbuzuje i dalších šest ocenění za produkty pro firemní uživatele v kategoriích Best Protection a Best Advanced Protection. Dlouhý seznamem cen dokládá, že společnost Kaspersky odvádí solidní výzkumnou a vývojovou práci. Ocenění v kategorii nejlepší použitelnost Best Usability podtrhuje také dokonale koordinované rozpoznávání přátelských a nepřátelských aplikací. Tým AV-TEST s potěšením předává společnosti Kaspersky celkem 9 ocenění jako uznání za její vynikající výkon a posílá gratulace týmu Kaspersky,“ říká Erik Heyland, vedoucí testovacích laboratoří AV-TEST.

Společnost Kaspersky má dlouhou historii účasti na hodnoceních a certifikacích AV-TEST a v současnosti vede v celkovém počtu ročních ocenění udělených touto testovací laboratoří od roku 2011. Jde celkem 64 ocenění Best award, z nichž je 29 za spotřebitelské produkty, 34 za firemní produkty a 1 ocenění za inovace.

Další podrobnosti o ocenění AV-TEST získaných společností Kaspersky za rok 2024 najdete v oficiální oznámení. Úplný seznam ocenění od AV-TEST pro společnost Kaspersky je k dispozici zde. Informace o všech vítězích ocenění Best 2024 jsou uvedeny v tomto přehledu.

Zdroj: Kaspersky