Katalog Czech Strategic Technologies: třetí vydání slavnostně pokřtěno v Černínském paláci

Autor:
  10:03
Praha 3. října 2025 (PROTEXT) - Třetí vydání katalogu Czech Strategic Technologies (CST) bylo slavnostně uvedeno pod záštitou ministra zahraničních věcí Jana Lipavského a ve spolupráci s odborem ekonomicko-vědecké diplomacie. Křest se uskutečnil v historických prostorách Černínského paláce, sídla české diplomacie, za účasti zástupců firem prezentovaných v katalogu, zástupců desítek zahraničních ambasád a více než stovky významných hostů.

Ministr zahraničí Jan Lipavský:

„Třetí vydání katalogu Czech Strategic Technologies se zaměřuje na oblasti zásadní pro naši společnou budoucnost a vyzdvihuje zdravotnictví a bezpečnost jako základní pilíře odolnosti společnosti. V oblasti zdravotnictví čeští inovátoři využívají umělou inteligenci pro diagnostiku či virtuální realitu pro rehabilitaci. Dodávají komplexní řešení – od špičkových zdravotnických prostředků až po mobilní polní nemocnice – partnerům po celém světě, od Afriky po východní Evropu.

V oblasti bezpečnosti je náš obranný průmysl skutečně strategický, přičemž více než 90 % své produkce vyváží. České firmy přinášejí pokročilé výcvikové systémy, robotické platformy, řešení založená na umělé inteligenci či kritické dodávky, které podporují naše partnery. Významně přispívají také k obraně Ukrajiny a akce jako NATO Days v Ostravě dokládají naši silnou alianci i technologické schopnosti.

Úspěch těchto aktivit stojí na silné institucionální podpoře a efektivní ekonomické diplomacii. Technologický rozvoj není luxus, ale nutnost pro ochranu naší současnosti i budoucnosti. Tento katalog je jednotným národním úsilím a zároveň pozvánkou k objevování, partnerství a spoluvytváření.“

Úvodní slova také pronesli zástupci dvou klíčových oborových asociací:

  • Alexandr Jernek, člen představenstva Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků odpovědný za export a podporu obchodu, zdůraznil význam českých zdravotnických technologií pro zlepšování zdravotní péče po celém světě.
  • Michal Hon, viceprezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP), připomněl motto „Bez průmyslu není obrany“ a vyzdvihl zásadní roli sektoru pro bezpečnost i mezinárodní spolupráci.

Platforma pro inovace a spolupráci

Czech Strategic Technologies - CST není však jen katalog – stal se prostorem pro smysluplnou spolupráci. CST je platforma a síť inspirativních osobností, které společně dokážou vytvářet nové projekty, nápady a inovace nejen pro Českou republiku, ale i v celosvětovém měřítku.

Vydavatel katalogu, český umělec, kurátor a spoluzakladatel Festivalu ambasád Food & Culture Pavel Šťastný, zdůraznil mezioborový přesah publikace: „Dva základní pilíře odolnosti společnosti jsou zdravotnictví a bezpečnost. Velký dík patří oběma asociacím za jejich spolupráci. Katalog o téměř 300 stranách představuje špičkové české strategické technologie i další klíčové oblasti – od vesmíru přes investice až po kulturu. Jako umělec věřím, že kultura spojuje lidi napříč profesemi, generacemi, vírami i národy. Kultura sjednocuje.“

 

O katalogu CST

První vydání katalogu proběhlo v roce 2022 a od té doby se Czech Strategic Technologies stal efektivním nástrojem české ekonomické diplomacie. Na téměř 300 stranách redigovaných v anglickém jazyce představuje nejmodernější česká řešení v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti, standardizace, průmyslu a udržitelnosti, dopravy a vesmíru, investic, start-upů a kultury. Tento katalog vznikl ve spolupráci a pod záštitou Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Českou agenturou pro standardizaci (ČAS).

Katalog doprovází diplomatické mise, je dostupný na českých velvyslanectvích po celém světě a pravidelně se prezentuje na významných mezinárodních veletrzích a kulturních festivalech, včetně Festivalu ambasád v Praze.

Třetí vydání se zaměřuje na odolnost v době geopolitických krizí. Přináší příklady projektů, jako je léčba PTSD u osob zasažených válkou na Ukrajině ve spolupráci s Psychedelics Europe, a zdůrazňuje český přínos v oblasti kosmických technologií, kde je Česko aktivním členem Evropské kosmické agentury (ESA) a hostí Agenturu EU pro kosmický program (EUSPA).

Rozšířená kulturní část představuje hudbu, festivaly i design. Významným příspěvkem je projekt WALL OF FREEDOM & ENERGY / LENNON WALL PRAGUE, který byl letos uveden v Praze a Olomouci po evropském turné v Paříži a Štrasburku. A tím CST iniciovalo vzpomínkové akce ke 45 letům vzniku Lennonovy zdi v Praze.

 

Prohlédněte si katalog

Digitální verze je dostupná online: Publi.cz – Czech Strategic Technologies 2025

 

 

