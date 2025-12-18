Katarská iniciativa „Roky kultury" oznámila partnerské země pro roky 2026 a 2027

  8:50
Dauhá (Katar) 18. prosince 2025 /PROTEXT/PRNewswire) - Iniciativa „Roky kultury" oznámila plány na novou řadu kulturních partnerství se zeměmi po celém světě, která budou oslavovat vzájemný respekt, kulturní výměnu a globální spolupráci. Mezi nadcházející partnerství budou patřit Kanada a Mexiko (2026) a Egypt a Řecko (2027).

Její Excelence Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, předsedkyně iniciativy Roky kultury, řekla: „Iniciativa Roky kultury je jedním z našich nejvýznamnějších programů. Jako odkaz vytvořený pro mistrovství světa ve fotbale 2022 buduje již více než dvanáct let porozumění přesahující hranice. Byla navržena tak, aby přinesla naši kulturu na různé kontinenty a představila naše hodnoty a talenty novému publiku, přičemž zároveň oslavuje jiné země v rámci výměny zde v Kataru. Letos hostíme Argentinu a Chile. Příští rok nás čeká výměna s Mexikem a Kanadou, následovaná Egyptem a Řeckem v roce 2027."

Iniciativa Roky kultury, která byla zahájena v roce 2012, buduje dlouhodobé vztahy mezi Katarem a partnerskými zeměmi prostřednictvím řady kulturních, vzdělávacích, obchodních a kreativních výměn. Iniciativa odráží přesvědčení Kataru, že kulturní spolupráce podporuje dialog, posiluje mezinárodní vazby a podporuje porozumění přesahující hranice.

Rok kultury 2026 s Kanadou a Mexikem má zvláštní symetrii. Mistrovství světa ve fotbale FIFA 26™, které společně hostí Kanada, Mexiko a Spojené státy, je stejný turnaj, který inspiroval vznik iniciativy Roky kultury, když Katar vyhrál výběrové řízení na její pořádání.

V duchu globální jednoty, kterou tyto hry představují, bude tato spolupráce s hostiteli dalšího mistrovství světa zdůrazňovat schopnost fotbalu propojovat kultury. Další programy budou představeny jako projekty dědictví Roku kultury Katar-USA 2021.

V roce 2027 bude Katar ctít kulturní dědictví Egypta a Řecka, dvou civilizací, které formovaly světové dějiny a nadále ovlivňují současnou kulturu, filozofii a umění.

Během každého Roku kultury Katar úzce spolupracuje s kulturními institucemi, velvyslanectvími, umělci a pedagogy, aby představil pestrý kalendář výstav, festivalů, veletrhů, rezidenčních pobytů, vědeckých výměn a veřejných akcí v obou zemích. Program se často začíná chystat v období před oficiálním rokem a pokračuje i dlouho poté, čímž vytváří dlouhodobé dědictví a vztahy.

Od svého založení navázal program Roky kultury partnerství s Japonskem (2012), Spojeným královstvím (2013), Brazílií (2014), Tureckem (2015), Čínou (2016), Německem (2017), Ruskem (2018), Indií (2019), Francií (2020), Spojenými státy (2021), regionem MENASA (Blízký východ, severní Afrika a jižní Asie) (2022), Indonésií (2023) a Marokem (2024). Katar v současné době slaví Rok kultury s Argentinou a Chile (2025).

Další informace najdete na www.yearsofculture.qa nebo sledujte @yearsofculture na sociálních médiích.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2839631/Years_of_Culture_Logo.jpg 

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Zlín chce proinvestovat půl miliardy korun. Konečně zahájí proměnu Velkého kina

Rekonstrukce budovy Velkého kina ve Zlíně bude náročná po finanční i technické...

Město Zlín bude příští rok hospodařit podle schodkového rozpočtu, rozdíl mezi příjmy a výdaji je necelých 100 milionů korun. Ještě důležitější pro obyvatele je, že na investice půjde půl miliardy...

18. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Z Hamburku až do Týna nad Vltavou, řeky pomohou rozšíření temelínské elektrárny

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)

Pro dodávku obřího nákladu při stavbě malého modulárního reaktoru u Jaderné elektrárny Temelín bude nutné upravit plavební trasy a silnice za čtyři miliardy korun. Vše má být připravené tak, aby...

18. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Z Emmentalu na světová pódia. Švýcarský violoncellista se představí dvakrát v Praze

Jodokcello

Šéfdirigentovi Martinu Šandovi a jeho muzikantům z Bohemian Symphony Orchestra Prague (BSOP) bude 28. února během koncertu Pop in Symphony: The Epic Symphonic Show na pódiu Dvořákovy síně Rudolfina...

18. prosince 2025  9:19

Hromadná nehoda na D1 na Vysočině. Srazila se osobní i nákladní auta a autobus

Při hromadné nehodě u Větrného Jeníkova se srazilo nejméně osm aut. Dálnice na...

Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na Brno se srazilo několik aut včetně autobusu. Provoz na dálnici byl zastaven. O případných zraněných...

18. prosince 2025  8:52,  aktualizováno  9:06

Koledy a setkání pod noční oblohou

ilustrační snímek

Již od roku 1998 je v Pardubicích na Štědrý den zvykem nenechávat si sváteční náladu jen pro obývací pokoje. Úderem 21:30 ožijí ulice centra města nebývalým ruchem v rámci tradiční Štědrovečerní...

18. prosince 2025  9:03

U Vysokého Mýta se srazil vlak s náklaďákem, zraněný je řidič a jedna cestující

Řidiče kamionu musel po srážce s vlakem do nemocnice transportovat vrtulník....

Na železniční trati v úseku Vysoké Mýto město – Cerekvice nad Loučnou se ráno srazil osobní vlak s nákladním automobilem. Zraněného řidiče musel do nemocnice transportovat vrtulník, ve vlaku utrpěla...

18. prosince 2025  9:02

Na Vysočině odklízeli hasiči stromy ze silnic i v noci, bude jinovatka

ilustrační snímek

Na Vysočině odklízeli hasiči kvůli námraze stromy a větve ze silnic i v noci na dnešek, ale měli méně výjezdů než ve středu. Od 19:00 zasahovali na dvou...

18. prosince 2025  7:24,  aktualizováno  7:24

Slunce pro Ukrajinu: společnost E.ON podpořila energetickou nezávislost dalších ukrajinských měst

18. prosince 2025

Císařské Vánoce s vůní pečení

ilustrační snímek

Do atmosféry roku 1889, kdy zámek hostil císaře Františka Josefa I., se přenesou účastníci speciálních vánočních prohlídek v Litomyšli.

18. prosince 2025  8:58

První nemocnice se systémem Medicalc se připojují k novým elektronickým standardům

18. prosince 2025  8:47

O zisk ze skládky přišla, přesto nezdražuje. Přibyslav mění systém svozu odpadu

Skládka (ilustrační foto)

Od nového roku chystá změny v systému svozu a ukládání odpadu Přibyslav, čtyřtisícové město na Havlíčkobrodsku. Souvisí se snahou co nejvíce třídit a co nejméně produkovat komunální odpad. Jeho...

18. prosince 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

