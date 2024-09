Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy zahájila nový projekt aplikovaného výzkumu. Propojuje filosofii a IT

Projekt vznikl na základě inspirace Aristotelovou filosofií, konkrétně konceptem „druhé podstaty“, který vyjadřuje, co která věc je bez ohledu na její nahodilé fyzické vlastnosti. Právě tento koncept aplikoval Jakub Šváb na problematiku informačních systémů a zadávání veřejných zakázek. Inspiraci přitom hledal v pracích profesora Hosnedla zabývajících se konstrukční vědou a systémovým navrhováním technických produktů. Výzkum má potenciál přinést revoluční změny v přístupu k zadávání zakázek na informační systémy a zvýšit tak jejich efektivitu a bezpečnost.

„Projekt se zaměřuje na vytvoření standardizovaných metodik pro zadávání zakázek na vývoj informačních systémů. Tento přístup umožní srovnání nabídek na základě jednotných kritérií, což výrazně zlepší kvalitu i bezpečnost,“ říká k projektu Jakub Jinek.

Spoluřešitel Jakub Šváb k tomu dodává: „Dalším cílem projektu je využití umělé inteligence pro automatizaci procesu zadávání zakázek. S týmem plánujeme vytvořit sadu nástrojů, které umožní zadavatelům generovat specifikace pro informační systémy prostřednictvím inteligentních algoritmů.“

V květnu tohoto roku se konalo úvodní kolokvium, kde se projekt představil odborné veřejnosti. Setkání se zúčastnili filosofové, právníci a inženýři, kteří diskutovali o praktických aplikacích filosofických konceptů v oblasti informačních technologií. Tým nyní pracuje na dalším vývoji metodik a nástrojů, které budou testovány a implementovány v průběhu následujících měsíců.

O Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

Katolická teologická fakulta je jednou ze zakládajících fakult Univerzity Karlovy s bohatou historií sahající až do roku 1347. Její název odkazuje k původnímu oborovému vymezení, dnes ale fakulta kromě Katolické teologie nabízí široké spektrum studijních programů - Teologické nauky, Aplikovaná etika, Filosofie a etika, Dějiny evropské kultury a Dějiny křesťanského umění, které spojuje pevné ukotvení v křesťanských hodnotách a evropské kulturní tradici. Více než 600 let tradice fakulta propojuje s moderními přístupy ke vzdělávání a výzkumu. Podílí se na mezinárodních projektech, zapojuje se do aplikovaného výzkumu a přispívá i v oblasti znalecké činnosti.

Zdroj: Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova