Kauce není úvěr! Upozorňují pronajímatelé

„Jistota není investiční produkt, z něhož má nájemce generovat výnos. Slouží jako ochrana pronajímatele pro případ neuhrazeného nájemného, služeb či škod na bytě,“ uvedl předseda OSMD Milan Krček. Pronajímatel musí mít peníze snadno dostupné a nemůže je vystavovat investičnímu riziku s cílem dosahovat výnosů srovnatelných s úroky ze spotřebitelských úvěrů.
OSMD upozorňuje, že úrok ze spotřebitelského úvěru je cenou za poskytnutí nezajištěných peněz a zahrnuje rizikové přirážky i marži finančních institucí. Přenášet tuto logiku na kauci znamená zaměňovat zajištění závazku za finanční službu.
Zkušenosti z evropských zemí ukazují, že průběžné úročení kaucí není standardem. Důraz je kladen především na jejich bezpečné uložení a případné zhodnocení odpovídá běžnému depozitnímu výnosu. OSMD proto navrhuje, aby případný úrok z jistoty vycházel z bezpečně dosažitelného zhodnocení, nikoli z cen spotřebitelských úvěrů, a aby byla pravidla legislativně zpřesněna.
Stanovisko OSMD plně podporuje i Asociace nájemního bydlení (ANB). „Kauce je jednou ze zásadních součástí vztahu mezi pronajímateli a nájemci. Současná situace vzbuzuje nejistotu a řadu nejasností na obou stranách. ANB proto rozhodně podporuje rychlou, jednoznačnou, komplexní a vyváženou legislativní úpravu kaucí a celého procesu jejich fungování,“ říká prezident ANB Jakub Vysocký.
Celý text stanoviska je zde: https://www.osmd.cz/novinky/stanovisko-osmd-k-uroceni-jistoty-kauce-pri-najmu-bytu-kauce-neni-spotrebitelsky-uver/
Zdroj: Občanské sdružení majitelů domů v ČR, z. s.