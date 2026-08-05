Káva Curiosity Fuel od Škoda Auto a JABLUM boduje podruhé. Má hvězdu Great Taste

Great Taste patří mezi největší a nejuznávanější mezinárodní hodnocení chuti potravin a nápojů. Produkty posuzuje odborná porota při slepé degustaci. Nezná jejich značku, obal ani příběh a rozhoduje pouze podle chuti, vůně a textury.
„Právě proto si ocenění tolik vážíme. Je pro nás nezávislým potvrzením, že Curiosity Fuel obstojí svou chutí, nikoli známým jménem nebo příběhem, který za ním stojí,“ říká Petr Nývlt, majitel pražírny JABLUM.
Curiosity Fuel přitom není limitovaná mikrolotová káva vytvořená pouze pro soutěžní degustace. Kávová zrna pocházejí z indické farmy Neralu Plantation, jejíž provoz splňuje standardy certifikace Rainforest Alliance.
„Je to káva, která se denně pije ve všech závodech Škoda Auto a kterou si řada lidí s oblibou připravuje také doma. Ocenění ukazuje, že výjimečná chuť nemusí být vyhrazena pouze malým šaržím exkluzivních káv,“ doplňuje Nývlt.
Hvězda Great Taste je pro Curiosity Fuel již druhým mezinárodním úspěchem během několika měsíců. Na jaře káva získala 90 bodů v mezinárodním hodnocení Coffee Review.
„Dvě nezávislá ocenění potvrzují, že nejde o jednorázový úspěch. Jako česká rodinná pražírna je vnímáme především jako příležitost představit kvalitní kávu dalším lidem. Protože přesně to je v JABLUM naším cílem – přinášet výjimečný kávový zážitek běžným milovníkům kávy, nejen soutěžním degustátorům,“ uzavírá Nývlt.
Zdroj: JABLUM Czech
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