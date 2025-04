Kavárna Slavia uspořádala dne 23.04. další literárně-hudební večer

12:44

Praha 24. dubna 2025 (PROTEXT) - Scénická koláž úryvků z her bratří Čapků nabídla divákům pohled na jejich nadčasový humor, fantazii i hluboké myšlenky. Jak by vypadaly slavné čapkovské postavy v nových souvislostech? Co kdyby některé situace probíhaly jinak, než je člověk zná?