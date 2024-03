Kávovarům NESPRESSO dává nový život program RELOVE

14:37

Praha 18. března 2024 (PROTEXT) - U příležitosti Světového dne recyklace uvádí Nespresso na český trh program RELOVE, který dává nový život kávovarům Vertuo NEXT. V praxi to znamená, že daný přístroj NESPRESSO byl buď vrácen, nebo utržil mírné poškození během užívání. Po pečlivé kontrole, vyčištění, otestování a případné opravě je poté ošetřen profesionálními techniky, znovu zabalen a uveden zpět do prodeje jako repasovaný kávovar RELOVE, který se ničím neliší od nového kusu. Znovu se tak ukazuje, že udržitelnost a cirkularita je pro filozofii značky Nespresso klíčová.

Repasovaný kávovar z projektu RELOVE je téměř stejný jako zcela nový přístroj. Jediným rozdílem je jeho předchozí příběh a fakt, že se díky přístupu značky NESPRESSO vyhnul zbytečné likvidaci. Stejně jako na nový kávovar se i na něj vztahují všechny záruky a na jeho provozu není jakkoli poznat, že jde o repasovaný kávovar. Trend v oblasti repasované techniky získává v posledních letech stále větší popularitu a velmi roste. A to kvůli důležitým aspektům, které přitahují spotřebitele – podpora udržitelnosti a cenová dostupnost. Repasují se počítače, mobilní telefony a další elektronická zařízení. Na podobnou cestu se nyní vydává i Nespresso. „Závazek udržitelnosti je pro nás v Nespresso zásadní a spuštěním programu Relove posouváme tento závazek na novou úroveň,“ vysvětluje Andrea Petrová, marketingová manažerka ze společnosti Nespresso. Spolu s kávovarem RELOVE nový majitel získá dobrý pocit, že vědomě přispěl k ušetření cenných zdrojů a ke snižování množství odpadu. Právě v tom tkví kouzlo cirkularity – udržet výrobky co nejdéle v oběhu znamená zbytečně nezatěžovat životní prostředí. K dalším již dobře známým aktivitám na poli udržitelnosti patří Nespresso recyklační program, díky němuž se daří zákazníky motivovat k vracení použitých kávových kapslí, které se poté dále zpracovávají. Hliník coby nekonečně recyklovatelný materiál se totiž z hlediska cirkulární ekonomiky vyplatí vracet do oběhu. Za své vysoké standardy sociální a ekologické zodpovědnosti získala společnost Nespresso prestižní certifikaci B-CorpTM. Tato certifikace důkladně a nezávisle hodnotí dopad společnosti na lidi a planetu, od uhlíkové stopy až po zacházení se zaměstnanci.