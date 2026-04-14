Každá šestá firma stále zpracovává faktury v papírové podobě

Praha 14. dubna 2026 (PROTEXT) - AI v účetnictví: firmy stojí na začátku zásadní transformace, digitalizace ale nestačí. Na automatizované zpracování s pomocí AI jsou připravena jen 3 % podniků

Digitalizace účetních procesů v českých firmách výrazně zaostává za příslibem plné automatizace. Exkluzivní průzkum provedený na vzorku 525 manažerů a vedoucích pracovníků ukazuje, že 16 % podniků stále přijímá faktury v papírové podobě a zpracovává je ručně. Více než třetina podniků sice digitalizovala část procesu, ale stále se opírá o manuální zadávání a přepis dat. Na skutečnou automatizaci prostřednictvím umělé inteligence, která slibuje výrazné úspory kapacit interních i externích účetních, je připraveno pouze 3 % firem. Průzkum provedla společnost Ipsos pro poradenskou skupinu Moore Czech Republic.[1]

Téma digitalizace účetnictví rezonuje v českém podnikatelském prostředí již několik let. Průzkum přinesl detailní pohled na skutečný stav digitálních procesů v oblasti zpracování účetních dokladů. Výsledky odhalují propastný rozdíl mezi očekáváními spojenými s nástupem AI a aktuální připraveností.

AI v účetnictví: mluví se o ní, ale firmy na ni nejsou připraveny

Přestože se téma umělé inteligence v účetnictví dostalo do hlavního proudu diskuse, realita je odlišná. Pokročilé technologie – ať už automatické vytěžování dat nebo prvky AI – vůbec nevyužívá 32 % firem. Dalších 29 % s nimi pracuje pouze okrajově, typicky ve formě základního strojového čtení dokumentů. Ve více oblastech procesu je nasadilo 9 % společností. Systematicky je rozvíjí a staví na nich své procesy jen 3 % respondentů.

Pořád se mluví o plné automatizaci účetnictví prostřednictvím umělé inteligence, ale na tuto změnu není téměř žádná z firem skutečně připravená. Podniky musí nejprve projít fází důsledné digitalizace a následně významnější automatizace, aby vůbec mohly začít uvažovat o nasazení AI na celý proces. Teprve pak lze skutečně ušetřit kapacity interních nebo externích účetních. Na tuto cestu je v současnosti připravených jen 5 % podniků – zbytek má před sebou ještě dlouhou cestu,“ říká Marcela Hrdá, partnerka Moore Czech Republic.

Papír a ruční práce: realita každé šesté firmy

Podle průzkumu přijímá 16 % respondentů účetní doklady stále převážně v papírové podobě a jejich zpracování probíhá ručně. Dalších 39 % sice přešlo na příjem dokladů e-mailem ve formátu PDF, ale to samo o sobě digitalizaci procesu nezaručuje – samotný přepis dat do účetního systému zůstává z velké části manuální.

Klíčovým ukazatelem stavu digitalizace je způsob přenosu dat do účetního systému. Zatímco 18 % respondentů data stále přepisuje ručně, 36 % firem kombinuje ruční zadávání s částečnou automatizací. To znamená, že dohromady více než polovina (54 %) dosud nezautomatizovala ani základní krok celého procesu – přenos dat z dokladu do systému.

Velká část trhu dnes považuje digitalizaci za umělou inteligenci. Ve skutečnosti jde ale o dvě zcela odlišné úrovně. Digitalizace pouze převádí data do elektronické podoby, zatímco AI s daty aktivně pracuje, interpretuje je a navrhuje rozhodnutí,“ vysvětluje Marcela Hrdá, partnerka Moore Czech Republic.

V praxi většina firem prošla tzv. první vlnou digitalizace – doklady přijímají elektronicky, využívají nástroje pro vytěžování dat z dokumentů a částečně automatizují workflow. Tyto kroky však samy o sobě nepředstavují využití umělé inteligence. „OCR nebo workflow systémy nejsou umělá inteligence. Jsou to nástroje, které data připraví, ale nerozumí jim,“ doplňuje Marcela Hrdá.

Skutečná AI v účetnictví znamená kvalitativně jiný posun. Umožňuje interpretovat obsah dokladů v kontextu, navrhovat zaúčtování bez pevně daných pravidel, učit se z historických dat a chování účetních, identifikovat odchylky a potenciální chyby a průběžně zvyšovat přesnost svých výstupů. Nejde tedy pouze o automatizaci, ale o schopnost pracovat s daty na úrovni, která se blíží odbornému úsudku.

Schvalování dokladů: třetina podniků stále na papíru nebo v e-mailech

Oblast oběhu a schvalování dokladů vykazuje podobné tendence. Třetina dotazovaných (32 %) stále schvaluje doklady manuálně – prostřednictvím papíru nebo e-mailů bez řízeného workflow. Řízeným interním systémem schvalování disponuje 37 % firem, specializovanou digitalizační platformou pak pouze 4 %. Na druhém konci spektra – s plně automatizovaným schvalováním na základě nastavených pravidel – se pohybuje necelých 10 % respondentů.

Kam AI posune účetnictví

Hlavním důvodem rostoucího zájmu o AI přitom není pouze technologický trend, ale situace na trhu práce. Účetní populace stárne, mladí lidé o obor nejeví dostatečný zájem a zároveň roste komplexita regulace. Firmy se tak dostávají pod tlak a hledají, jak zajistit kapacitu i kvalitu svých služeb. „Firmy dnes neřeší, zda AI využít, ale jak rychle ji dokážou implementovat, aby byly schopny dlouhodobě fungovat,“ říká Marcela Hrdá, partnerka Moore Czech Republic.

Jednou z největších překážek širšího využití AI není samotná technologie, ale kvalita vstupních dat a úroveň standardizace procesů. Firmy často pracují s nejednotnými formáty dokladů, rozdílným účtováním obdobných transakcí a nedostatečně nastavenými interními pravidly. „Bez standardizace dat a procesů AI nepřináší očekávaný efekt. Pouze zrychlí stávající neefektivitu,“ upozorňuje Marcela Hrdá.

Umělá inteligence zároveň umožňuje posun účetnictví směrem k aktivnímu řízení firem. Díky rychlejší dostupnosti dat, průběžnému reportingu a lepšímu přehledu o cash flow se účetnictví stává důležitým nástrojem pro rozhodování managementu, nikoli pouze nástrojem zpětné evidence.

V následujících letech lze očekávat další prohlubování tohoto trendu. Trh účetních služeb už dnes prochází konsolidací, dále poroste význam technologických platforem a firmy budou nuceny přizpůsobit své obchodní modely. „Úspěšné budou ty společnosti, které zvládnou kombinovat technologii, standardizaci a odbornou expertizu. AI není jen nástroj, ale změna celého fungování oboru,“ uzavírá Marcela Hrdá, partnerka Moore Czech Republic.

[1] Březen, 2026. Průzkum mezi 525 firmami provedla společnost Ipsos prostřednictví nástroje Instant Research

 

Zdroj: Moore Czech Republic

Divadlo Tramtarie uvede premiéru slavného dramatu Skleněný zvěřinec

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Brno INDISTRA

