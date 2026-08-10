Každá třetí mozková příhoda začíná v srdci. Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi má řešení

„Mozková příhoda je onemocnění, které změní život během vteřiny, a přesto je v mnoha případech preventabilní. Jedním z klíčových kroků je odhalení fibrilace síní dříve, než stihne způsobit škodu. Holterové monitorování s podporou umělé inteligence je dnes nejspolehlivější cesta, jak tuto diagnózu včas zachytit," říká MUDr. Ivana Doleželová, primářka a náměstkyně pro léčebnou péči Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi.
Proč jednorázové EKG nestačí
Při jednorázovém EKG v ordinaci lékař zachytí srdeční rytmus pouze v daném okamžiku. Pokud fibrilace síní právě neprobíhá, a tato arytmie se objevuje nezávisle na vůli pacienta, výsledek bude v normě. Pacient přitom nemá nasazenou žádnou lékovou prevenci a mozková příhoda pak přijde zdánlivě z plného zdraví.
„EKG zaznamenává srdeční rytmus jen několik sekund. Pokud se arytmie v tu chvíli neprojeví, výsledek vypadá normálně, přestože má pacient potíže. Právě proto je holterové monitorování tak důležité. Pacient nosí přístroj 24 až 72 hodin při zcela běžném životě a my díky tomu vidíme, co se skutečně děje," říká MUDr. Pavel Mach, kardiolog Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi.
Holter v každodenním životě
Holterové monitorování je bezbolestné a do běžného dne prakticky nezasáhne. Zdravotní sestra pacientovi přilepí na hrudník několik samolepicích elektrod a propojí je tenkým kabelem s malou krabičkou, kterou pacient nosí za opaskem nebo v kapse. Přístroj nepřetržitě zaznamenává elektrickou aktivitu srdce 24 až 72 hodin, v práci, při procházce i ve spánku. Zachytí přechodné poruchy rytmu přesně ve chvíli, kdy se projeví.
Vyšetření je vhodné pro každého, kdo pociťuje nepravidelný puls, bušení srdce, závrať nebo nevysvětlitelné kolapsy. Indikované je ale i u pacientů po infarktu, při léčbě arytmií nebo jako preventivní kontrola při vysokém krevním tlaku.
Umělá inteligence ve službách kardiologie
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi jako první zdravotnické zařízení v České republice vyhodnocuje holterové záznamy pomocí systému umělé inteligence postaveného na neuronových sítích. Certifikovaný nástroj, ověřený rozsáhlými klinickými validacemi, výrazně urychluje analýzu záznamu a zvyšuje spolehlivost výsledků. Každý nález přesto prochází osobní kontrolou kardiologa.
„Díky umělé inteligenci zpracujeme záznam rychleji a přesněji. Výsledek ale vždy vyhodnocuje kardiolog sám, žádný nález neopustí ambulanci bez jeho kontroly," zdůrazňuje MUDr. Doleželová.
Dostupné bez žádanky
Holterové monitorování v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi je dostupné na doporučení praktického lékaře nebo specialisty, v rámci preventivní kardiologické prohlídky, nebo přímo bez žádanky. Pacient může přijít přímo ke kardiologovi, který ho vyšetří a holter indikuje na místě. Vyšetření plně hradí všechny zdravotní pojišťovny.
O Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi je specializované centrum následné lůžkové péče s rozšířenou rehabilitací v centru Prahy. Využívá virtuální realitu a moderní rehabilitační technologie a provozuje devět odborných ambulancí. Nemocnice je držitelkou akreditace ČSAZ pro kvalitu a bezpečí.
Zdroj: Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi