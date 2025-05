Každé čtvrté dítě má nadváhu nebo obezitu, dospívající se léčí s vysokým krevním tlakem. Pandemie dětské obezity je alarmující

Obezita v dětství zvyšuje riziko vzniku metabolického syndromu, cukrovky 2. typu, kardiovaskulárních onemocnění a psychických problémů.

„V loňském roce se s hypertenzí léčilo 1660 našich dětských pojištěnců, převážně ve věku 15 až 19 let. Celkové náklady na léčbu hypertenze u dětí činily bezmála 5,5 milionů korun,“ uvádí Jana Schillerová, mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Pokud děti s obezitou nebudou podporovány ve zdravém životním stylu, může v budoucnu dojít ke značnému nárůstu počtu mladých dospělých s diabetem 2. typu.

„Každoročně nám rostou náklady na léčbu diabetu 2. typu u dospělých, jedná se o roční výdaj za více než 1,5 miliardy korun,“ dodává Jana Schillerová.

Podle lékařů se z obezity „vyrůst“ nedá. Za rizikovými faktory dětské obezity nestojí jen nezdravý životní styl, tělesnou hmotnost ovlivňují až ze 70 % genetické faktory.

„Těhotná matka, která má obezitu, tak už v rámci in utero vývoje vlastně určité naprogramování dává svému potomkovi. Rizikových faktorů je tam celá řada, ale je to velmi individuální. Rizikovým obdobím je také nástup dítěte do první třídy, kdy usedne do lavic a spontánní aktivita začne klesat,“ upozorňuje doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D. z Kliniky dětí a dorostu FN Královské Vinohrady.

Děti z horších socioekonomických poměrů mají až trojnásobně vyšší riziko obezity než děti z lépe situovaných rodin. Velmi důležitou roli v rozvoji obezity hrají pediatři a praktičtí lékaři pro děti a dorost, kteří zaznamenávají změny ve vývoji dítěte a problémy s váhou jsou schopni zachytit v ordinaci.

V případě léčby se lékaři zaměřují na celou rodinu, nikdy se neléčí pouze samotné dítě. Základem léčby je dlouhodobá a postupná změna životního stylu, dietologická a pohybová pravidla, nastavují se režimová opatření, v některých případech může být zahájena léčba farmaky. Podle Ireny Aldhoon Hainerové se může v indikovaných případech doporučit dětem od 12 let věku.

Nejúčinnější prevencí obezity je vyvážená strava, dostatek spánku a pravidelná fyzická aktivita.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra dětem na prevenci proti nadváze a obezitě přispívá až 1500 korun na vyšetření analýzy složení těla, zejména bioelektrickou impedanční metodou, a až 1500 korun na sportovně pohybové aktivity.

Zdroj: ZP MV ČR