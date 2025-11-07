Každé dítě má právo patřit do třídy

Inkluze není dokonalá, ale bez ní by mnoho dětí nemělo šanci zařadit se do života. A pro zdravotně postižené děti je možnost být v dětském kolektivu klíčová.
PARENT PROJECT zároveň žádá zástupce budoucí Vlády ČR, Ministerstva školství a Parlamentu ČR, aby:
- garantovali právo všech dětí na vzdělávání v běžné škole s potřebnou podporou,
- zajistili financování a dostupnost podpůrných opatření, zejména asistentů pedagoga a odborných pracovníků,
- posílili programy pro odstraňování bariér ve školách, aby fyzické postižení nikdy nebylo důvodem k vyloučení,
- otevřeli odbornou a klidnou diskusi o tom, jak inkluzi zlepšit, ne jak ji zrušit.
PARENT PROJECT sdružuje pacienty a rodiny s dětmi, jež se narodily se vzácným nervosvalovým onemocněním.
Odkazy:
Zdroj: Parent project
PROTEXT