Každému čtvrtému Čechovi je doma zima. Více než polovina chce ještě víc šetřit

Hlavním spouštěčem obav z cen energií je pro české domácnosti napjatá geopolitická situace, kvůli které jsou letos nedostatečně naplněné i zásobníky plynu nejenom v rámci ČR. Zdražení energií jako dopad geopolitické situace předpokládá 77 procent dotázaných, přičemž téměř každý čtvrtý se obává výrazného růstu cen. Kvůli geopolitické situaci letos plánuje více šetřit energiemi 54 procent respondentů, z toho přibližně každý osmý výrazně. Nejistota se rovněž týká plynu. Čtyři z deseti Čechů považují zásoby v tuzemských zásobnících ve srovnání s předchozími roky za nedostatečné. "Je pochopitelné, že se lidé rostoucích cen energií obávají. Při snahách ušetřit by však domácnosti měly začít kontrolou ceny elektřiny a plynu. Pokud platí zbytečně vysokou cenu, uskromňování jim nepomůže a za energie budou nadále vydávat více, než je nutné. Sjednat si výhodnější cenu je proto pro každou domácnost zásadní krok, který může pomoci snížit účty bez zásahu do tepla a pohodlí domova," říká Roman Šmíd, obchodní ředitel dodavatele energií, společnosti epet.
Třetina domácností topí méně, než by chtěla
Mnohé české domácnosti si ve snaze šetřit nemohou doma dopřát tolik tepla, kolik by jim vyhovovalo. Kvůli situaci na trhu s energiemi musí svou preferovanou teplotu snížit třetina dotázaných. Když pak přijde pocit chladu, řešením bývá další vrstva oblečení. Po svetru či mikině sahá téměř polovina respondentů, přičemž ženy tuto možnost volí častěji než muži. Ti naopak častěji zvýší teplotu na termostatu.
Mění se také představa o příjemné teplotě. V roce 2024 preferovalo doma 22 °C a více přes 23 procent respondentů, letos je to necelých 18 procent. Nejčastější volbou zůstává rozmezí 20 až 22 °C, které vyhovuje 56 procentům dotázaných. Přibližně čtvrtina dává přednost teplotě mezi 18 a 20 °C.
"Je rozdíl mezi tím, když má někdo rád chladnější ložnici, a když si musí obléct další svetr i v obýváku, protože se bojí účtu za topení. Úsporné návyky mají smysl, každý by si ale měl umět určit, kde pro něj končí rozumné šetření a začíná nepohodlí. Pokud doma dlouhodobě topíme méně, než bychom chtěli, měli bychom hledat úspory jinde než v dalším snižování teploty," doplňuje Roman Šmíd.
Zimy jsou nevyzpytatelné. Spotřebu energií je těžší odhadnout
Nejistotu domácností zvyšuje také proměnlivé počasí. Více než polovina Čechů vnímá zimy jako čím dál nestálejší: mírná období podle nich střídají náhlé silné mrazy, což komplikuje plánování spotřeby energií. Mírnější a kratší zimy, díky kterým klesají náklady na vytápění, zaznamenává jen pětina dotázaných. Spotřebu energií proto dává smysl průběžně sledovat a získat přehled o tom, jak se mění v závislosti na počasí. Alespoň občas ji kontrolují tři čtvrtiny Čechů, pravidelně však pouze třetina. "Úsporné návyky si řada domácností osvojila už v minulých letech. Pokud chtějí své výdaje snížit ještě více, doporučujeme ověřit, zda jejich sjednaná cena odpovídá současným nabídkám. V epet jim můžeme na základě vyúčtování propočítat nabídku podle jejich spotřeby. Získají tak konkrétní představu, zda mohou ušetřit a kolik, aniž by se musely vzdát tepla, na které jsou doma zvyklí, a to rychle za pomocí AI nástrojů, které pracují pro vás, neboť z vašeho vyúčtování místo vás vyčtou informace, které byste jinak zdlouhavě hledali a přepisovali," uzavírá Roman Šmíd.
O společnosti epet energie, a.s.
Společnost epet energie je stabilním dodavatelem elektřiny a zemního plynu od roku 2005. V roce 2021 se pod epet začlenila společnost Dobrá Energie s.r.o. Z hlediska dodaného objemu energií tak vznikl největší alternativní dodavatel, který zajišťuje plyn a elektřinu pro více než 185 tisíc odběrných míst. Společnost epet energie, a.s., je součástí Energetického a průmyslového holdingu, silné energetické společnosti, jejímž většinovým vlastníkem je Daniel Křetínský.
Poznámka pro editory
Výzkum dodavatele energií společnosti epet probíhal ve dnech od 5. do 8. 10 2026 na reprezentativním vzorku 1044 respondentů ve věku 18–65 let ze všech krajů České republiky. Sběr dat proběhl prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.
Zdroj: epet energie
Kontakt pro média:
Monika Ryczko, manažerka marketingu epet energie, a.s.
E-mail: monika.ryczko@epet.cz
Telefon: +420 724 014 636
Josef Holík, Senior Consultant
E-mail: josef.holik@knktr.cz
Telefon: +420 774 973 806
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