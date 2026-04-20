Každodenní šampioni vydělali 1,2 milionu korun pro znevýhodněné sportovce

Autor:
  14:26
Praha 20. dubna 2026 (PROTEXT) - Charitativní kampaň Každodenní šampioni, kterou realizovala společnost Procter & Gamble ve spolupráci se svými retailovými partnery, završila letošní ročník výjimečným výsledkem: díky nákupům produktů P & G se podařilo vybrat celkem 1,207.793 Kč. 756.613 Kč rozdělí Česká olympijská nadace mezi rodiny s dětmi ze znevýhodněného prostředí, 451.181 Kč pak poputuje na účet Českého paralympijského výboru.

Společnost Procter & Gamble spolupracuje s Českým olympijským výborem i Českým paralympijským výborem dlouhodobě. Prostřednictvím svých značek, které jsou součástí milionů domácností po celém světě, pomáhá dětem u sportu setrvat a rozvíjet jejich talent. Věří, že právě každodenní drobná vítězství mohou vést postupně až k těm největším úspěchům a naplnění dětských snů. Charitativní iniciativa Každodenní šampioni k tomu letos opět významně přispěla.

Desítky dětí zůstanou u sportu

„Díky tisícům lidí, kteří si vybrali naše produkty v partnerských obchodech, se každodenní nákupy proměnily v silný výraz podpory. Společně jsme vybrali úžasných 756.613 korun. Pro představu: přibližně pro 130 dětí to znamená nové kopačky, příspěvek do gymnastického oddílu nebo možnost jet na závody, které by si jinak nemohly dovolit,“ uvedla Elena Lifanteva, marketingová manažerka Procter & Gamble.

„Výsledky letošního ročníku Každodenních šampionů nám pomáhají naplňovat naše poslání – každé dítě má právo sportovat. Vybraných 756.613 Kč rozdělíme mezi rodiny, jejichž děti by jinak musely se sportem skončit,“ uvedla Veronika Opršalová, ředitelka České olympijské nadace, a dodala: „Od našeho vzniku v roce 2012 jsme podpořili téměř 4800 dětí a rozdělili přes 27 milionů korun. Jsme opravdu vděčni všem našim partnerům, kteří nám pomáhají těchto úspěchů dosáhnout.“

Podpora pro paralympioniky

Akce Každodenní šampioni podpořila také sportovce z Českého paralympijského výboru. Díky spolupráci s retailovým řetězcem Albert se společnosti Procter & Gamble podařilo vybrat dalších 451.181 Kč. Ty budou rozděleny ve prospěch paralympioniků prostřednictvím Českého paralympijského výboru.

Celková částka, kterou P & G letos podpořilo sportovce prostřednictvím České olympijské nadace a Českého paralympijského výboru, tak dosahuje úctyhodných 1,207.793 Kč.

„Velký dík patří našim skvělým obchodním partnerům, kteří sdíleli naši vizi. Dále také děkujeme za spolupráci Českému olympijskému výboru a Českému paralympijskému výboru. A v neposlední řadě všem těm každodenním šampionům, kteří si v průběhu kampaně koupili některý z našich produktů a přispěli tak na opravdu dobrou věc,“ dodala Elena Lifanteva.

Sport jako základ duševního zdraví dětí

Odbornice na psychologii sportu a cvičení, zdravý životní styl a prevenci, docentka Klaudia Zusková z Asociace psychologů sportu Česka zdůrazňuje, že sport je dnes jedním z nejefektivnějších nástrojů pro posilování duševního zdraví a prevenci obezity u dětí: „Nikdy nevíme, ze kterého dítěte vyroste nový olympionik či olympionička. Proto by každé dítě mělo mít právo sportovat. Každá podpora dítěte ze znevýhodněného prostředí je cenná.“

Kampaň Každodenní šampioni probíhala od 1. ledna do 28. února 2026 a zapojily se do ní přední obchodní řetězce – Albert, Alza.cz, Billa, Datart, Dr. Max, Globus, NaZuby, Notino, Pilulka, Planeo, Rohlík, Rossmann, Teta a Tesco. Každý nákup produktů Ariel, Lenor, Gillette, Jar, Pampers, Always, Pantene, H&S, Old Spice, Oral B, Braun a dalších produktů z portfolia Procter & Gamble v těchto obchodech přispěl k celkové vybrané částce. Tváří kampaně byl český hokejový brankář Lukáš Dostál. „Aby se člověk stal opravdovým sportovním šampionem, musí vynaložit spoustu úsilí a energie. Ale ani to někdy nestačí. Těžko se dostanete na vrchol bez silného zázemí a dostatku finančních prostředků. Já jsem to štěstí jako malý měl. A jsem proto opravdu rád, že nyní můžu být součástí této kampaně, která umožní dětem u sportu zůstat,“ uvedl Lukáš Dostál.

Jsem nadšený, že u nás fungují iniciativy, jako jsou Každodenní šampioni. Sportovní fanoušci se většinou v médiích doslechnou o horentních honorářích vrcholových sportovců a obřích transakcích na sportovním trhu té nejvyšší úrovně. Ale tyto zdánlivě malé finanční podpory mladých sportovců jsou možná ještě mnohem důležitější a málo kdo se o nich dozví. Vždyť právě díky nim máme šanci, že děti u sportu setrvají a vyrostou z nich další reprezentanti a hvězdy formátu Lukáše Dostála. A i kdyby se tak nestalo, tak rozhodně sport přinese těmto dětem do života spoustu pozitiv,“ uvedl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru, a dodal: „Oceňuji také marketingovou stránku tohoto projektu, kdy velká nadnárodní korporace spojila síly právě s jedním z nejúspěšnějších českých sportovců současnosti a společně pomohli opravdu dobré věci. Za to patří všem ještě jednou veliké díky.“

Procter & Gamble se svými prověřenými, kvalitními a předními značkami slouží spotřebitelům po celém světě. Jeho portfolio zahrnuje značky Ariel, Jar, Lenor, Pampers, Ambi Pur, Oral-B, Venus, Satin Care, Always, Head&Shoulders, Pantene, Herbal Essences, Naturella, Gillette, Old Spice, blend-a-med, Lenor Unstoppables, AUSSIE, blend-a-dent, Secret, Discreet, Tampax, Swiffer a Mr. Proper. P&G působí v přibližně 70 zemích světa. Pro novinky a informace o společnosti P&G a jejích značkách navštivte stránku www.pg.com.

Česká olympijská nadace podporuje jednotlivé sportovce od 6 do 18 let. Nezáleží na talentu, ale na chuti sportovat. Příspěvek na sport mohou od nadace dostat děti z rodin, které pobírají příspěvek na dítě, nebo děti vyrůstající v sociálních ústavech. O příspěvek žádají vždy zákonní zástupci. Příspěvek je určený na konkrétní účel – na členské poplatky v oddíle, soustředění, sportovní kempy, závody, na nákup sportovního vybavení a výstroje.

Zdroj: Procter & Gamble

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha 6

Praha 6

Františkánská zahrada v Praze 1, Novém Městě se nachází uprostřed zástavby města za Václavským náměstím, což umožňuje využít poměrně dobré polohy spojené s teplým místem vhodným k pěstování jarních...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.