Každý druhý Čech nerozumí svému vyúčtování za energie

  8:30
Praha 26. února 2026 (PROTEXT) - Podle aktuálního průzkumu společnosti epet více než 47 % českých domácností alespoň částečně tápe ve svém vyúčtování energií. Hlavním kamenem úrazu není samotná výše spotřeby, ale složitá struktura ceny, ve které se lidé ztrácejí. Největší problém pak představuje rozlišení mezi regulovanou a neregulovanou složkou ceny, nejasné je pro dvě třetiny dotázaných. 17 % Čechů si navíc neumí správně spočítat přeplatek či nedoplatek ze zaplacených záloh.

Roční vyúčtování spotřeby energií představuje jeden z mála momentů v roce, kdy mají domácnosti k dispozici kompletní přehled o svých nákladech na energie. Z hlediska porozumění však pro mnohé představuje spíš strašáka. 6 z 10 Čechů přiznává že dobře nerozumí složkám, ze kterých se skládá výsledná cena na jejich vyúčtování

„Největší nejasnosti mezi zákazníky dlouhodobě panují kolem samotné struktury ceny energií. Lidé mají často pocit, že celkovou výši účtu určuje dodavatel, ve skutečnosti je však významná část ceny regulovaná státem a dodavatel ji nijak neovlivní. Rozdíl mezi regulovanou a neregulovanou složkou lze přirovnat k cestě po dálnici. Cena silové energie je jako cena paliva. Zákazník si může vybrat, u které čerpací stanice natankuje, stejně tak jako kterého dodavatele energií si zvolí. Regulovaná část ceny je naopak jako dálniční známka. Její výši stanovuje stát a změnou dodavatele ji zákazník nijak nesníží. Právě tato nepřehlednost často vede k mylným očekáváním i zbytečné frustraci,“ vysvětluje Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet, stabilního dodavatele energií, který dodává plyn a elektřinu na český trh již 20 let.

 

Nevědomost odrazuje od jednání s dodavatelem 

Mezery v chápání vyúčtování pak posilují pasivitu českých spotřebitelů. Polovina Čechů po obdržení pravidelného vyúčtování nepodniká vůbec žádné kroky k úpravě záloh, vyplývá to z průzkumu společnosti epet. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos. Pokud se již domácnosti rozhodnou reagovat, jejich aktivita končí převážně u administrativních změn. Nejčastějším reálným krokem je úprava měsíčních záloh, kterou řeší necelá čtvrtina respondentů.

Ke kontrole smlouvy nebo porovnávání konkurenčních nabídek se odhodlá pouze 13 % lidí. Reálná změna dodavatele je pak spíše výjimečnou situací, ke které po obdržení vyúčtování přistoupí pouze necelá desetina zákazníků. V praxi to znamená, že většina zákazníků zůstává za stávajících podmínek bez ohledu na to, zda by na trhu mohli získat výhodnější nabídku.

„Spotřebitelé se při vyúčtování často nechají ukolébat přeplatkem či možností snížit si zálohy a neřeší podstatu svého tarifu. Energie vnímají jako nutný náklad, ne jako službu, kterou lze optimalizovat. Brzdí je hlavně nedostatek času a obava ze složité administrativy. Proto jsme u nás celý proces klientům maximálně zjednodušili. Stačí když zákazník nahraje vyúčtování na náš web a systém s využitím umělé inteligence během pár minut připraví návrh nové smlouvy. Chceme lidem ukázat, že získat lepší podmínky může být rychlé a srozumitelné,“ uzavírá Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet, stabilního dodavatele energií, který dodává plyn a elektřinu na český trh již 20 let.

 

Průzkum společnosti epet probíhal ve dnech od 10. 2. do 13. 2. 2026 na reprezentativním vzorku 1 036 respondentů ve věku 18-65 let ze všech krajů České republiky. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

O společnosti epet

Společnost epet je dodavatelem elektřiny a zemního plynu od roku 2005. V roce 2021 se pod epet začlenila společnost Dobrá Energie s.r.o., a z hlediska dodaného objemu energií tak vznikl největší alternativní dodavatel, který zajišťuje plyn a elektřinu pro více než180 tisíc odběrných míst. Společnost epet je součástí Energetického a průmyslového holdingu, silné energetické společnosti, jejímž většinovým vlastníkem je Daniel Křetínský.

 













