KB Broker umožňuje v KB+ obchodovat akcie a ETF

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  9:00
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Praha 6. října 2026 (PROTEXT) - Komerční banka rozšířila mobilní bankovnictví KB+ o službu KB Broker. Klienti díky ní mohou online nakupovat a prodávat akcie a burzovně obchodované fondy (ETF) na pražské burze i na vybraných evropských a amerických trzích. U velké části investičních nástrojů mají k dispozici ceny v reálném čase a své portfolio mohou průběžně sledovat přímo v KB+. Služba je již dostupná pro Android i iOS, sjednává se online a je určena fyzickým osobám, které si chtějí investice vybírat a spravovat samy.

„Cílem bylo nabídnout klientům jednoduchý a srozumitelný způsob, jak samostatně spravovat investice ve stejném prostředí jako každodenní finance. KB Broker jim zpřístupňuje české i zahraniční trhy bez nutnosti přecházet do další aplikace. Přístup na pražskou burzu přitom u mobilních investičních služeb stále není samozřejmostí,“ říká Miroslav Hiršl, člen představenstva a vrchní ředitel Komerční banky odpovědný za retailové bankovnictví.

Nákup, prodej i kontrola portfolia v KB+

KB Broker je součástí KB+, takže nevyžaduje další instalaci. Uživatelé aplikace jej najdou v části Investice – Cenné papíry – KB Broker. Pro obchodování je potřeba běžný účet v některém z tarifů KB, ze kterého se do služby převádějí peníze. Zřízení KB Brokera stejně jako vklad peněz trvá jen několik minut. Po výběru konkrétní akcie nebo ETF lze zadat nákupní či prodejní pokyn a zvolit jeho tržní nebo limitní variantu.

Před potvrzením každého obchodu se zobrazí související poplatky. V přehledném rozhraní lze zároveň sledovat složení portfolia, graf jeho vývoje a výkonnost jednotlivých titulů. Nevyužité prostředky je možné poslat zpět na běžný účet. Pro obchody v cizí měně si lze potřebný obnos převést z multiměnového účtu v KB+ nebo peníze směnit v KB Brokeru. Kurzová směna (FX) probíhá v obou případech za stejných podmínek.

Vedle NASDAQ a NYSE také pražská burza

V KB Brokeru lze ve Spojených státech obchodovat například na burzách NASDAQ a NYSE. Evropská nabídka zahrnuje trhy v České republice, Francii, Německu, Nizozemsku, Švýcarsku a Velké Británii: například Burzu cenných papírů Praha, London Stock Exchange, Euronext nebo Xetra. Pro každý titul vybírá KB z dostupných burz tu, která je v daném okamžiku nejvýhodnější.

Na většině veřejně dostupných finančních webů se burzovní data zobrazují se zpožděním přibližně 15 až 20 minut. U titulů, pro které KB Broker poskytuje ceny v reálném čase (real-time/live prices), se kurzy aktualizují ve chvíli, kdy změnu nabídky nebo poptávky zaznamená burza. Klienti tak mohou zadávat nákupní i prodejní pokyny s maximální přesností.

Jednotlivé firmy, celé sektory i regiony

Výběr konkrétních akcií a nákup ETF představují dvě základní cesty, jak budovat portfolio. Tituly lze volit podle míry diverzifikace, geografického zaměření i typu podkladových aktiv. U ETF mohou podklad tvořit například akcie, tedy podíly ve firmách, nebo dluhopisy s pevně stanoveným úročením. V KB Brokeru lze obchodovat s akciemi a ETF.

Takzvaný stock-picking (volba jednotlivých akcií) umožňuje zaměřit se na konkrétní společnosti s vyšším růstovým potenciálem. Výsledek takové investice je však úzce spojen s vývojem jedné firmy, a riziko proto bývá vyšší. Je tedy důležité rozložit investici mezi více titulů.

ETF bývají složeny z většího počtu cenných papírů a mohou pomoci riziko rozložit. Pro začínající investory tak mohou představovat jednodušší cestu k širšímu portfoliu; skutečná míra diverzifikace však vždy záleží na složení konkrétního fondu. ETF mohou sledovat celé trhy, jednotlivé oblasti, sektory nebo geografické regiony.

Dividendy z akcií se automaticky připisují na portfoliový účet. Vyplacené prostředky lze znovu investovat nebo převést na běžný účet. U ETF záleží na typu fondu: dividenda se buď vyplácí, nebo automaticky reinvestuje.

VÍCE INFORMACÍ NA WEBU KB: KB BROKER nebo AKCIE A ETF

Upozornění na rizika: Hodnota investice může kolísat. S každým investováním je rovněž spojeno riziko ztráty investice.

 

 

Zdroj: Komerční banka

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59443.

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