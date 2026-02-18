KB, ČSOB a ČS přebírají ceny VISA Bank Branch of the Year za 4. kvartál 2025

  11:29
Praha 18. února 2026 (PROTEXT) - Společnost Visa CZ v rámci čtvrtého čtvrtletí loňského roku oficiálně předala ocenění Bank Branch of the Year pobočkám bank. Slavnostní moment navázal na loňské vyhlášení výsledků soutěže, která hodnotí kvalitu obsluhy a klientskou zkušenost v bankovních pobočkách napříč Českem.

Vítěz: Komerční banka v Příbrami na ulici Jiráskovy sady

Pobočka Komerční banky v Příbrami se stala posledním vítězem v uplynulém roce v prestižní soutěži Visa Bank Branch of the Year a postoupila mezi devět celoročních finalistů. O absolutním vítězi rozhodne odborná porota a nejlépe hodnocená pobočka bude oceněna na slavnostním vyhlášení Visa Awards v dubnu letošního roku.

Tento výsledek je odrazem silné kombinace tří klíčových pilířů zákaznické zkušenosti: moderního designu pobočky, funkčních technologií a odborného, vstřícného přístupu poradců. Pobočka se nachází na frekventovaném místě s možností parkování nablízku. Moderní budova s viditelným logem KB, čisté vstupy a velké prosklené plochy s dynamickými digitálními LCD panely vytvářejí atraktivní první dojem. „Moderní bankovní pobočka, dnes musí kromě skvělých služeb, nabídnou také excelentní zákaznickou zkušenost. A to je příklad pobočky Komerční banky v Příbrami. V Příbrami se tak už netěží uranová ruda, ale zlato. Jsem velice rád, že zdejší bankovní pobočka získala první cenu v rámci soutěže Visa Bank Branch of the Year za čtvrtý kvartál roku 2025,“ řekl Viktor Nábělek, obchodní ředitel společnosti Visa CZ.

Interiér působí profesionálně a příjemně a nabízí jasně značenou rychlou obsluhu, dostatek míst k sezení, možnost dobít si telefon či notebook a také občerstvení pro klienty. Dnešní zákazníci očekávají víc než pouhou realizaci transakcí, chtějí rychlost, pohodlí, personalizaci a profesionální podporu. Banky, které investují do chytřejších, intuitivnějších a na člověka orientovaných interakcí, si získávají dlouhodobou loajalitu klientů. „Toto ocenění potvrzuje cestu, kterou se Komerční banka vydala. V retailu se často mluví o digitalizaci a procesech, ale vše se ve skutečnosti propojuje až na pobočkách v kontaktu s lidmi. Právě na nich se ukazuje, zda digitální služby klientům skutečně pomáhají. Jsem rád, že v příbramském týmu se tyto světy skvěle potkaly. Děkuji kolegům za energii a úsilí, které do své každodenní práce vkládají,“ uvádí Václav Vlažný, obchodní ředitel pro retailové bankovnictví Komerční banky.

Největší dík patří našim bankovním poradcům a všem kolegům na pobočce. V loňském roce jsme se přestěhovali do nových prostor, které mají moderní design a jsou velmi přehledné. Disponujeme klientským servisem, kde kolegyně efektivně směruje klienty podle jejich potřeb. Zároveň nabízíme rychlou obsluhu, díky které je klient odbaven do 15 minut,“ uvádí Martina Bursíková, ředitelka pobočky Komerční banky v Příbrami. Příbramská pobočka Komerční banky potvrzuje, že právě propojení kvalitního designu, moderních technologií a odborného lidského přístupu, je základem špičkové zákaznické zkušenosti a důvodem jejího úspěchu mezi nejlepšími bankovními pobočkami v České republice.

Druhé místo: ČSOB v Mariánských Lázních v ulici Chebská

Pobočka ČSOB v Mariánských Lázních dosáhla významného úspěchu, když se v celorepublikové soutěži Visa Bank Branch of the Year umístila na 2. místě za 4. kvartál 2025.

Toto ocenění je důkazem kvality každodenní práce celého týmu, zejména osobního přístupu, odborné péče o klienty a konzistentně vysokého hodnocení v oblasti zákaznické zkušenosti. Klientské reakce dlouhodobě vyzdvihují přátelské a profesionální jednání pracovníků pobočky, schopnost řešit individuální potřeby a vytvářet prostředí, kam se zákazníci s důvěrou vracejí. Právě kombinace odbornosti, lidskosti a efektivní komunikace patří mezi klíčová pozitiva, která pobočku vynesla mezi ty nejlepší.

Třetí místo: Česká spořitelna v Rumburku v ulici Náměstí Lužické

Rumburská pobočka České spořitelny, která se nedávno přestěhovala na nové a pro klienty výrazně dostupnější místo přímo na náměstí, uspěla díky spojení regionálního charakteru s moderním digitálním servisem například využitím online videohovorů se specialisty, tabletem pro klienty či originálním zapojením regionálních motivů v interiéru, včetně zasedacích místností pojmenovaných po ikonických lokálních místech.

Pobočka je zároveň nejsevernější bankovní pobočkou České spořitelny v celé České republice. Porotci ocenili profesionální přístup poradců, důraz na srozumitelnou komunikaci a příjemnou atmosféru pobočky. Úspěch potvrzuje sílící význam kvalitní zákaznické zkušenosti v bankovnictví, která patří mezi klíčové faktory důvěry i spokojenosti klientů.

Velké finále již brzy

Finálové vyhlášení celoročního vítěze soutěže proběhne v dubnu 2026 během slavnostního galavečera Visa Awards. Více informací o soutěži na www.mistoprodeje.cz/category/bank-branch-of-the-year.

