KB přidá dětem k vložené pětistovce dalších 500 Kč a platební náramek zdarma

Nabídka bonusu platí do 30. listopadu pro nové klienty do 18 let. Pro jeho získání stačí dítěti sjednat běžný účet v tarifu Start nebo Standard či dětský spořicí účet a do dvou měsíců na něj vložit alespoň 500 Kč. KB mu pak připíše dalších 500 Kč. Každé dítě může bonus získat jen jednou. Pokud má běžný i spořicí účet, odměnu dostane na ten, na kterém se potřebných 500 Kč objeví jako první.
„U prvního účtu rodiče obvykle řeší dvě věci: co už dítě zvládne samo a jak si zachovat přehled o jeho útratách. Bankovnictví KB+ se proto přizpůsobuje věku uživatele. Dítě vidí jen funkce, které může využívat, zatímco rodič sleduje platby, nastavuje limity a v případě potřeby kartu zablokuje. S věkem pak mladý klient získává větší prostor rozhodovat o vlastních penězích,“ říká Miroslav Hiršl, člen představenstva a vrchní ředitel retailového bankovnictví Komerční banky.
Spořit lze od narození, platit od šesti
Dětský spořicí účet je možné založit hned po narození. Komerční banka ho nyní nabízí s akční úrokovou sazbou 4 % p. a. u vkladů do 100.000 Kč. Zvýhodněné úročení dostávají automaticky noví i stávající klienti, bez podmínky pravidelných plateb nebo sjednání běžného účtu. Od šesti let může dítě své úspory sledovat a spravovat v KB+; do té doby se o ně stará rodič nebo zákonný zástupce.
Běžný účet nabízí KB ve dvou tarifech. Start obsahuje korunový účet a debetní kartu, Standard multiměnový účet a dvě karty – jednu pro dítě, druhou pro zákonného zástupce. Obě varianty jsou pro děti a mladé klienty do 26 let bez měsíčního poplatku.
KB+ automaticky přizpůsobuje dostupné funkce věku uživatele. Rodič vidí platby, nastavuje limity, může kartu zablokovat a zapnout si upozornění na pohyby. Dítě se do aplikace přihlašuje PIN nebo biometrickými údaji. Do 15 let zakládají dítěti účet rodiče. Od 15 do 18 let má mladý klient dvě možnosti: účet si může sjednat sám, nebo mu ho mohou nadále založit rodiče – online v KB+ či na pobočce.
Placení bez karty i telefonu pomocí náramku
V rámci aktuální nabídky mohou noví klienti ve věku od 6 do 17 let získat zdarma platební náramek. Stačí, aby si do 31. října sjednali tarif Start nebo Standard s kartou Visa. Po splnění podmínek zašle KB e-mailem voucher na 100% slevu, který lze využít během 14 kalendářních dní. Na výběr je podle aktuální dostupnosti černá nebo červená varianta; zdarma je také doručení.
Náramek se propojí s dětskou kartou a používá se stejně jako ona – k placení u terminálu i k výběrům z bankomatu. Nepotřebuje baterii, telefon ani připojení k internetu. Platí pro něj stejné limity jako pro kartu a rodič vidí transakce v KB+. Náramek je hypoalergenní a vodotěsný.
Podrobné informace o nabídce jsou k dispozici na www.kb.cz/cs/obcane/bonus-pro-deti-500
Zdroj: Komerční banka