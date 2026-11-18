Program odstartoval v prosinci 2024, kdy Upvest a investiční skupina RSJ prostřednictvím prvního fondu získaly 25% podíl v projektové společnosti vlastnící Westfield Černý Most. Následovala další dvě kola a nynější CCM SICAV IV je čtvrtým a posledním fondem, přes který se mohou kvalifikovaní investoři do projektu zapojit. Většinovým vlastníkem a zároveň provozovatelem centra zůstává skupina Unibail-Rodamco-Westfield, která je světovým lídrem trhu.
„Investorům nabízíme možnost podílet se na dobře fungujícím nemovitostním aktivu s dlouhodobě vysokou obsazeností a příjmy z jeho provozu, nikoli na developerském projektu závislém na budoucím dokončení výstavby. Společně s investiční skupinou RSJ také zajišťujeme strategické řízení a kontrolu investice a zastupujeme zájmy investorů,“ uvádí David Mazáček, CEO společnosti Upvest.
„U klientů s větším majetkem už dávno nejde jen o otázku, kterou akcii nebo fond vybrat. Díváme se na portfolio jako na celek a hledáme, co v něm dává smysl doplnit. Investice do konkrétního fungujícího nemovitostního aktiva může být zajímavým doplněním tradičních investic do akcií nebo dluhopisů, ale i doplňkem nemovitostního portfolia. U podobných příležitostí je však stejně důležité mluvit o výnosovém potenciálu jako o riziku, délce investice a omezené likviditě,“ říká Dita Pasquier, ředitelka Privátního bankovnictví Komerční banky.
„Westfield Černý Most byl vůbec prvním moderním nákupním centrem v České republice, a i po letech patří k těm nejvýznamnějším a nejúspěšnějším na tuzemském trhu. Jeho silnou pozici ještě více upevnila loňská rekonstrukce, která přinesla rozšíření nabídky služeb,“ dodává Lukáš Musil, člen představenstva investiční skupiny RSJ.
Fungující centrum místo developerského projektu
Westfield Černý Most má za sebou více než pětadvacet let provozu. Nabízí 94 801 m2 hrubé pronajímatelné plochy a více než 213 obchodních jednotek. Dlouhodobá obsazenost se pohybuje kolem 98 %.
V roce 2025 prošel areál rozšířením a modernizací zaměřenou zejména na gastronomii, volnočasové aktivity a kino. Nové či modernizované prostory představují přibližně 30 % pronajímatelné plochy. Ekonomika projektu tak stojí na již fungujícím aktivu a příjmech z jeho provozu, především z nájemného, nikoli na budoucím dokončení výstavby. Po otevření rozšířené části centra roste návštěvnost dvouciferným tempem.
Fond cílí na zhodnocení 7 až 8 % ročně po nákladech a poplatcích fondu, počítané od ukončení aktuálního kola úpisu. Jde o modelované vnitřní výnosové procento, které vychází mimo jiné z předpokládaného vývoje nájemného, provozních nákladů, dalších investic do centra, struktury financování a očekávané hodnoty při budoucím prodeji. Výnos není garantovaný.
Privátní bankovnictví KB a realitní expertiza Upvestu
Komerční banka fond distribuuje v segmentu premium a v segmentu privátního bankovnictví a zároveň působí jako jeho depozitář. Upvest, který je součástí Skupiny KB, společně s investiční skupinou RSJ zajišťuje strategické řízení a kontrolu investice a v rámci společného podniku s Unibail-Rodamco-Westfield zastupuje zájmy investorů. Obhospodařovatelem CCM SICAV IV je DELTA investiční společnost.
Investoři nekupují přímo část obchodního centra. Vstupují do fondu kvalifikovaných investorů CCM SICAV IV, který se prostřednictvím vlastnické struktury podílí na společnosti vlastnící Westfield Černý Most. Nově získaný kapitál má posloužit k dalšímu navýšení této účasti.
Doporučený investiční horizont činí šest let a předpokládaný prodej podílu připadá na prosinec 2031. Po skončení období, kdy podíl podle smluvních podmínek nelze prodávat, může být nabídnut většinovému vlastníkovi nebo externímu zájemci. Skutečný termín prodeje se může podle dalšího vývoje posunout.
Pro kvalifikované investory s dlouhým horizontem
CCM SICAV IV je určen výhradně kvalifikovaným investorům, kteří jsou připraveni přijmout vyšší míru rizika a omezenou likviditu. Hodnota vložených prostředků může v čase kolísat a investor může přijít o část nebo i celou investovanou částku. Fond zároveň soustřeďuje svou hlavní investiční expozici do jednoho konkrétního aktiva a produkt patří do nejvyšší rizikové třídy 7 ze 7.
Možnost vystoupit před plánovaným horizontem je výrazně omezená. Investiční akcie se do 1. října 2029 na žádost investora neodkupují a při předčasném odkupu do 1. října 2031 se uplatňuje výstupní poplatek ve výši 80 % jejich aktuální hodnoty. Fond proto počítá především s investory, kteří s vloženými prostředky v doporučeném horizontu nepotřebují volně disponovat.
Více informací na webu UPVEST
Upozornění na rizika: Hodnota investice může kolísat. S každým investováním je rovněž spojeno riziko ztráty investice.
Zdroj: Komerční banka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60085.