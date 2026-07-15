Kde objednat reklamní předměty a nespálit se?

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Praha 15. července 2026 (PROTEXT) - Reklamní předměty patří mezi nejčastěji používané nástroje firemní propagace. Firmy je objednávají na veletrhy, konference, pro obchodní partnery, zaměstnance i zákazníky. Na první pohled může jít o jednoduchý nákup propisek, hrnků, tašek nebo textilu. Ve skutečnosti ale výsledek často rozhoduje o tom, jak bude značka působit navenek.

Pokud se firma ptá, kde nechat vyrobit reklamní předměty s potiskem, neměla by vybírat pouze podle nejnižší ceny. Důležitější je, zda má dodavatel vlastní tiskárnu, skladové zásoby, umí doporučit vhodnou technologii potisku, připraví schvalovací náhled, pohlídá termín a nese odpovědnost za celou zakázku. Neméně důležitým faktorem jsou také reference dodavatele reklamních dárků

„Reklamní předmět není jen levná propiska s logem. Je to fyzický nosič značky. Když se potisk loupe, logo je křivé nebo výrobek působí lacině, nedělá to ostudu dodavateli, ale firmě, která ho rozdává,“ říká Ing. Petra Kaidlová, spolumajitelka společnosti Promo Direct s.r.o., která se na reklamní předměty a firemní dárky s potiskem specializuje více než 20 let.

Nejlepší dodavatel není ten nejlevnější, ale ten, který ručí za výsledek

Trh s reklamními předměty je nepřehledný. Část firem funguje hlavně jako zprostředkovatel: zboží nakoupí jinde, potisk zadá dalšímu dodavateli a zákazník často ani neví, kdo zakázku reálně vyrábí. To může prodloužit dodací lhůty, zkomplikovat komunikaci a ztížit reklamace.

Proto by se zákazník měl ptát jednoduše: kdo konkrétně bude zboží tisknout, kdo kontroluje kvalitu a kdo ponese odpovědnost, pokud výsledek nebude odpovídat schválenému zadání.

Dodavatel s vlastní tiskárnou má v tomto směru zásadní výhodu. Může ověřit materiál, zvolit technologii, zkontrolovat barevnost i čitelnost loga a rychleji reagovat, pokud je potřeba něco upravit.

Vlastní tiskárna pomáhá vybrat správnou technologii potisku

Každý reklamní předmět vyžaduje jiný přístup. Jinak se tiskne keramický hrnek, jinak kovová propiska, textilní taška, softshellová bunda, plastová krabička nebo nerezová láhev. Univerzální technologie neexistuje.

U kvalitního dodavatele by proto nemělo jít jen o to, zda „nějak potiskne logo“, ale zda umí doporučit správné řešení podle materiálu, počtu barev, velikosti motivu, požadované odolnosti a množství kusů.

Promo Direct provozuje vlastní tiskárnu a vzorkovnu. Ve výrobě kombinuje tampontisk, sítotisk, DTF transferový tisk, UV tisk, solventní tisk, termotransfer, sublimaci a laserové gravírování. Díky tomu může zákazníkům doporučit technologii podle konkrétního předmětu a před výrobou připravit schvalovací náhled.

„Často se stává, že zákazník přijde s představou, která na daném materiálu nebude fungovat dobře. Naším úkolem není jen přijmout objednávku, ale říct dopředu, co bude vypadat dobře, co vydrží a co by byla zbytečná chyba,“ doplňuje Petra Kaidlová.

Kde vyrábět reklamní předměty? Ptejte se na sortiment, termín i kontrolu kvality

Dobrý dodavatel reklamních předmětů by měl zvládnout běžné firemní zakázky i speciální požadavky. Mezi nejčastější kategorie patří propisky s potiskem, hrnky, láhve, tašky, batohy, textil, kancelářské potřeby, elektronika, sladkosti, ekologické reklamní předměty nebo dárkové sady.

Široký sortiment je důležitý hlavně proto, že zákazník nemusí řešit každou část kampaně jinde. Jedna firma může dodat reklamní propisky na veletrh, trička pro tým, dárky pro obchodní partnery i balíčky pro zaměstnance.

Promo Direct nabízí v online katalogu více než 80 000 reklamních předmětů a firemních dárků. Vedle katalogového zboží řeší také zakázkovou výrobu a individuální projekty, kde je potřeba pohlídat materiál, balení, potisk, dokumentaci a termín dodání.

Schvalovací náhled chrání zákazníka i dodavatele

Jedním z nejdůležitějších kroků před výrobou je schvalovací náhled. Zákazník by měl před tiskem vidět, kde přesně bude logo umístěno, jak bude velké a jak bude vypadat na konkrétním produktu.

Náhled nenahrazuje fyzický vzorek, ale výrazně snižuje riziko nedorozumění. U složitějších zakázek, dražších výrobků nebo přesných barev je vhodné řešit také vzorek nebo konzultaci konkrétní technologie.

„Schvalovací náhled bereme jako samozřejmost. Zákazník má vědět, co se bude vyrábět. A my zase musíme mít jistotu, že tiskneme přesně to, co bylo odsouhlaseno,“ říká Petra Kaidlová.

Rychlost je důležitá, ale nesmí zničit kvalitu

Firemní akce, veletrhy, konference nebo nástupy zaměstnanců mají pevné termíny. Reklamní předměty proto bývají často potřeba rychle. Seriózní dodavatel by ale neměl slibovat nereálné termíny jen proto, aby získal objednávku.

U skladového zboží bez potisku může být dodání velmi rychlé. U předmětů s potiskem je potřeba počítat s grafikou, schválením náhledu, přípravou výroby, samotným tiskem, kontrolou a expedicí. Právě zde se ukazuje rozdíl mezi firmou, která zakázku skutečně vyrábí, a firmou, která ji pouze přeposílá dál.

Český dodavatel znamená jasnou fakturu, dokumentaci a odpovědnost

U některých výrobků nejde pouze o vzhled. Hrnky, láhve a další předměty přicházející do styku s potravinami musí splňovat příslušné požadavky. U elektroniky je důležitá bezpečnost a dokumentace, u dětských produktů ještě přísnější pravidla.

Přímý nákup neprověřeného zboží ze zahraničních tržišť může na první pohled vypadat levně, ale riziko nese zákazník. Pokud chybí dokumentace, výrobek neodpovídá evropským požadavkům nebo není možné řešit reklamaci, původní úspora rychle mizí.

Seriózní dodavatel by měl dodat jasnou cenu, českou fakturu, potřebné podklady a převzít odpovědnost za výsledek. To je důležité hlavně u firem, které reklamní předměty rozdávají pod vlastním jménem.

Udržitelnost není jen bambusová propiska

Zákazníci se stále častěji ptají na ekologické a udržitelnější reklamní předměty. Oblíbené jsou produkty z rPET, recyklovaného papíru, korku, bambusu, nerezu nebo textilu z recyklovaných materiálů.

Udržitelnost ale nezačíná a nekončí materiálem. Důležitější je, zda bude reklamní předmět skutečně používaný. Kvalitní láhev, deštník, taška, zápisník nebo textil mohou značku připomínat roky. Levný předmět, který skončí po týdnu v koši, není ekologický ani ekonomický.

„Nejudržitelnější reklamní předmět je ten, který lidé opravdu používají. Proto zákazníkům často doporučujeme raději méně kusů, ale v lepší kvalitě,“ říká Petra Kaidlová.

Kontrolní seznam: jak vybrat firmu na reklamní předměty

Před objednávkou reklamních předmětů s potiskem se vyplatí položit dodavateli několik praktických otázek:

  • Máte vlastní tiskárnu, nebo potisk zadáváte externě?
  • Jaké technologie potisku nabízíte?
  • Doporučíte vhodnou technologii podle materiálu?
  • Pošlete před výrobou schvalovací náhled?
  • Je možné vidět vzorek produktu?
  • Jaký je reálný termín dodání s potiskem?
  • Kdo řeší případnou reklamaci?
  • Dodáte potřebnou dokumentaci k výrobkům?
  • Máte zkušenosti s firemními zakázkami a opakovanou výrobou?
  • Jak dlouho působíte na trhu?

Dodavatel, který na tyto otázky odpovídá jasně a bez vytáček, bývá pro firmy bezpečnější volbou než anonymní nejlevnější nabídka.

Promo Direct: přední český dodavatel reklamních předmětů s vlastní výrobou

Promo Direct s.r.o. patří mezi české specializované dodavatele reklamních předmětů a firemních dárků s potiskem. Firma působí v oboru více než 20 let a zaměřuje se na reklamní propisky, hrnky, textil, tašky, batohy, kancelářské potřeby, ekologické reklamní předměty, sladkosti, elektroniku i zakázkovou výrobu.

Ve vlastní provozovně, tiskárně a vzorkovně v Hlubočince u Prahy zajišťuje potisk, kontrolu zakázek, skladování, balicí služby i přípravu firemních objednávek. V online katalogu na www.promodirect.cz nabízí více než 80 000 produktů a dodává zákazníkům v České republice i dalších zemích Evropské unie.

Pro firmy, které hledají, kde objednat reklamní předměty s potiskem, je důležité vybírat dodavatele podle zkušeností, technického zázemí, kvality komunikace a odpovědnosti za výsledek. Právě tyto faktory rozhodují o tom, zda se z reklamního předmětu stane užitečný firemní dárek, nebo jen další levná věc s logem.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=nzE_5rbeZms

Zdroj: Promo Direct - reklamní předměty

 

Kontakt:

Petra Kaidlová

spolumajitelka Promo Direct s.r.o.

E-mail: info@promodirect.cz

Tel.: 776706777

www.promodirect.cz

 

 

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