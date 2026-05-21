Kde se v Česku sportuje nejsnáze? Kraje se liší dostupností, cenou i podporou

Rozdíly mezi kraji jsou patrné už při základním pohledu na to, kdo o sobě říká, že sportuje. Nejvyšší podíl sportujících vykazuje Praha, následovaná Královéhradeckým a Pardubickým krajem. Na opačném konci žebříčku stojí Karlovarský a Ústecký kraj, kde je sportujících výrazně méně. Data tak potvrzují, že aktivní životní styl není napříč republikou rozložen rovnoměrně a že některé regiony mají pro pravidelný pohyb příznivější podmínky než jiné. Vyplývá to z průzkumu MultiSport Index, který od roku 2019 realizuje společnost MultiSport Benefit ve spolupráci s agenturou NMS Market Research.
„Rozdíly mezi kraji nejsou jen o osobní motivaci, velkou roli hraje i to, jaké mají lidé ve svém okolí možnosti a jak snadno mohou sport zařadit do běžného života. Tam, kde je sport lépe dostupný a kde mají lidé širší výběr aktivit, bývá pro ně pravidelný pohyb přirozenější součástí každodenního režimu,” říká Miroslav Rech, CEO MultiSport Benefit.
Kde sportoviště chybí a co lidem nejvíc schází
Významnou roli přitom hraje samotná dostupnost sportovišť. Nejvyšší spokojenost s jejich výběrem uvádějí lidé v Moravskoslezském kraji, Praze a ve Zlínském kraji, naopak nejslabší hodnocení vychází v Jihočeském, Olomouckém a Plzeňském kraji. Vedle celkové spokojenosti se navíc ukazuje, že se regiony liší i v tom, jaká sportoviště lidem nejvíce scházejí.
Napříč republikou jsou nejčastěji zmiňovaným chybějícím typem sportovišť bazény a koupaliště. V Libereckém kraji je postrádá 60 % respondentů, ve Středočeském 51 % a v Jihomoravském 52 %. Na Vysočině a v Praze lidé častěji zmiňují nedostatek fitness center, zatímco ve Zlínském kraji nejvýrazněji chybí tělocvičny a sportovní haly. Data tak ukazují, že podmínky pro sport nejsou v jednotlivých krajích stejné a že lokální potřeby se mohou výrazně lišit.
V Libereckém kraji omezuje kvůli ceně pohyb každý druhý. Firemní podpora tam přitom patří k nejslabším
Do sportovního chování stále výrazněji vstupuje i finanční stránka. Téměř polovina lidí uvedla, že během posledního roku zaznamenala zdražení sportovních zařízení nebo aktivit, a více než třetina přiznává, že kvůli vyšším cenám navštěvuje sportoviště méně často. Regionální rozdíly jsou přitom výrazné, zajímavé je zejména to, že kraje, kde lidé zdražení nejsilněji vnímají, nejsou vždy totožné s těmi, kde cena nejvíce mění jejich chování.
Právě v situaci, kdy se pro část lidí stává sport finančně hůře dostupný, může hrát důležitou roli podpora ze strany zaměstnavatelů. Také ta se však mezi regiony výrazně liší. Celkově má sport jako benefit k dispozici zhruba každý třetí zaměstnanec. Zatímco v Praze ji má k dispozici více než každý třetí, ve Zlínském kraji je to jen 14 % a v Libereckém i Královéhradeckém kraji 15 %. Právě v regionech, kde lidé citlivěji reagují na cenu sportu, tak může být firemní benefit jedním z faktorů, který jim pravidelný pohyb usnadnit.
Praha si drží silnou pozici nejen v celkovém podílu sportujících, ale i ve frekvenci pohybu. Naopak v Karlovarském a Ústeckém kraji je vyšší podíl lidí, kteří sportují jen výjimečně nebo méně než jednou měsíčně. Regionální rozdíly se tak neprojevují jen v tom, zda lidé sportují, ale také v tom, jak pevnou součástí jejich běžného života pohyb skutečně je.
„Pokud téměř polovina lidí říká, že v posledním roce zaznamenala zdražení sportu, a více než třetina kvůli vyšším cenám omezuje návštěvy sportovišť, je zřejmé, že do pohybu stále víc promlouvá i finanční stránka. Právě v takové situaci roste význam zaměstnavatelů, kteří mohou lidem pomoci udržet pohyb jako běžnou součást života i tam, kde jsou podmínky složitější,“ říká Miroslav Rech, CEO MultiSport Benefit.
Regionální výsledky MultiSport Indexu potvrzují, že vztah ke sportu není jen otázkou osobní volby, ale i prostředí, ve kterém lidé žijí. Pokud se mají rozdíly mezi kraji zmenšovat, nebude stačit motivovat jednotlivce. Stejně důležité bude zlepšovat podmínky pro zdravý pohyb a sportovní infrastrukturu napříč kraji.
Zdroj: MultiSport Benefit