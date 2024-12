Kdo chce přežít rok 2025, musí do svého IT pustit státní úředníky, umělou inteligenci a hackery, říká expert na kyberbezpečnost

14:53

Praha 18. prosince 2024 (PROTEXT) - Rok 2025 se z pohledu počítačové bezpečnosti českých firem ponese v duchu tří velkých témat. Prvním bude oblast legislativy s očekávanou implementací NIS2 a zákona o ochraně utajovaných informací. Druhým tématem zůstane pronikání AI do zabezpečení IT. Poslední velkou tendencí bude penetrační testování a zapojení etických hackerů. To jsou hlavní trendy, které příštích 12 měsíců ovlivní fungování IT segmentu v Česku, podle expertů společnosti Eviden, patřící k celosvětovým lídrům na kyberbezpečnost.