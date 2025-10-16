Kdo fandí svobodě a demokracii, vyhrává. Iniciativa Jsme mistři zná výherce zájezdu do Milána

Češi a Češky jsou hrdí
Kampaň Jsme mistři během léta spojila tisíce lidí napříč republikou. Každý podpis pod mistrovský manifest znamenal jasné „ano“ pro svobodu, demokracii a férovou zemi, na kterou můžeme být hrdí. Do iniciativy se zapojilo více než 2 500 lidí, co svým e-mailem – potvrdili, že žít v České republice je výhra, kterou stojí za to bránit i oslavovat.
Losování, které proběhlo v druhém říjnovém týdnu, symbolicky uzavřelo období plné pozitivní energie a mistrovské atmosféry. Organizátoři využili softwarový losovací nástroj. Ten zaručil naprosto férový a transparentní výběr – čisté fair play od začátku do konce.
Štěstí se tentokrát usmálo na Janu Krausovou z Pardubického kraje. V únoru 2026 vyrazí do italského Milána, kde zažije zápasy české hokejové reprezentace na vlastní oči. Čeká ji pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu Windsor, atmosféra plná hokejového nadšení a připomínka, proč se Česko řadí mezi hokejové i lidské mistry. A to všechno rovnou pro dvě osoby.
„Svoboda a demokracie pro mě znamenají svobodu slova a projevu, i to, že si můžu dojít kam chci, kdy chci a pro co chci. Manifest jsem podepsala, protože chci, aby si lidé svobodu a demokracii uchovali — a taky proto, že hokej je moje vášeň,“ říká Jana Krausová, výherkyně soutěže Jsme mistři.
Mistři byli, jsou a budou
Iniciativa Jsme mistři během léta zavítala na řadu sportovních i společenských akcí po celé republice. Všude, kam dorazila, přinesla optimismus, hrdost a připomínku, že Česko má co nabídnout – patří třeba mezi nejbezpečnější země světa, má jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě nebo třeba víc než pět tisíc veřejných knihoven. Jinými slovy: Česko i mimo hokej hraje první ligu.
Organizátoři už teď připravují další aktivity. „Mistrovská nálada nekončí. Chceme dál připomínat, že tahle země má sílu, která spojuje,“ uzavírá Pavel Franc, jeden ze zakladatelů spolku Kdo neskáče, není Čech, který za iniciativou Jsme mistři stojí.
Dodává, že cílem kampaně je posilovat důvěru ve svobodnou společnost a bránit se dezinformacím i přehnanému pesimismu, které zkreslují pohled na realitu.
„Nenechme si namluvit, že je všechno špatně. Pravda je, že Česko je úspěšná, bezpečná a inspirativní země. Věci jsou často mnohem růžovější, než se zdá,“ dodává Franc.
Zdroj: Kdo neskáče, není Čech