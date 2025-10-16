Kdo fandí svobodě a demokracii, vyhrává. Iniciativa Jsme mistři zná výherce zájezdu do Milána

Autor:
  9:26
Praha 16. října 2025 (PROTEXT) - Čtyři měsíce optimismu, sbírání podpisů a víry ve svobodu a demokracii. Iniciativa Jsme mistři završila svou kampaň, během níž se k mistrovskému manifestu připojilo svými podpisy více než 2500 lidí z celé České republiky. A teď přichází mistrovské finále – losování výherce zájezdu na hokejový svátek roku 2026 v Itálii.

Češi a Češky jsou hrdí

Kampaň Jsme mistři během léta spojila tisíce lidí napříč republikou. Každý podpis pod mistrovský manifest znamenal jasné „ano“ pro svobodu, demokracii a férovou zemi, na kterou můžeme být hrdí. Do iniciativy se zapojilo více než 2 500 lidí, co svým e-mailem – potvrdili, že žít v České republice je výhra, kterou stojí za to bránit i oslavovat.

Losování, které proběhlo v druhém říjnovém týdnu, symbolicky uzavřelo období plné pozitivní energie a mistrovské atmosféry. Organizátoři využili softwarový losovací nástroj. Ten zaručil naprosto férový a transparentní výběr – čisté fair play od začátku do konce.

Štěstí se tentokrát usmálo na Janu Krausovou z Pardubického kraje. V únoru 2026 vyrazí do italského Milána, kde zažije zápasy české hokejové reprezentace na vlastní oči. Čeká ji pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu Windsor, atmosféra plná hokejového nadšení a připomínka, proč se Česko řadí mezi hokejové i lidské mistry. A to všechno rovnou pro dvě osoby.

„Svoboda a demokracie pro mě znamenají svobodu slova a projevu, i to, že si můžu dojít kam chci, kdy chci a pro co chci. Manifest jsem podepsala, protože chci, aby si lidé svobodu a demokracii uchovali — a taky proto, že hokej je moje vášeň,“ říká Jana Krausová, výherkyně soutěže Jsme mistři.

Mistři byli, jsou a budou

Iniciativa Jsme mistři během léta zavítala na řadu sportovních i společenských akcí po celé republice. Všude, kam dorazila, přinesla optimismus, hrdost a připomínku, že Česko má co nabídnout – patří třeba mezi nejbezpečnější země světa, má jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě nebo třeba víc než pět tisíc veřejných knihoven. Jinými slovy: Česko i mimo hokej hraje první ligu.

Organizátoři už teď připravují další aktivity. „Mistrovská nálada nekončí. Chceme dál připomínat, že tahle země má sílu, která spojuje,“ uzavírá Pavel Franc, jeden ze zakladatelů spolku Kdo neskáče, není Čech, který za iniciativou Jsme mistři stojí.

Dodává, že cílem kampaně je posilovat důvěru ve svobodnou společnost a bránit se dezinformacím i přehnanému pesimismu, které zkreslují pohled na realitu.

„Nenechme si namluvit, že je všechno špatně. Pravda je, že Česko je úspěšná, bezpečná a inspirativní země. Věci jsou často mnohem růžovější, než se zdá,“ dodává Franc.

 

 

Zdroj: Kdo neskáče, není Čech

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

„Osoba blízká“ řidiči při jízdě na červenou nepomůže, hlídky budou v centru dál

Vynalézaví motoristé, kteří dnes neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna a vymlouvají se, že o nutnosti povolenky nevědí, nejspíš budou mít snahu se vyhýbat postihům. A to především trestným...

16. října 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Mamocentrum EUC v České Lípě se z nemocnice přesune do bývalé úřadovny v centru

Mamocentrum zdravotnické skupiny EUC v České Lípě se z pronajatých prostor v českolipské krajské nemocnici přesune do bývalé úřadovny v centru města. Nemocnice...

16. října 2025  9:57,  aktualizováno  9:57

Bohumín upravil dva přechody v centru města, budou bezpečnější pro chodce

Bohumín na Karvinsku dokončil úpravu dvou přechodů pro chodce v Bezručově ulici. Bezpečnější přechody jsou u tamní základní školy a poblíž bývalého kulturního...

16. října 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Na Blanensku ráno shořel velkokapacitní seník, škody budou v milionech

V místní části Třebětín v Letovicích na Blanensku dnes ráno shořel velkokapacitní seník, škody budou v milionech. Příčina vzniku požáru je v šetření, nikdo se...

16. října 2025  9:46,  aktualizováno  9:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tento dům se nyní po částečné opravě konečně i s domovním znamením zvonu začíná kolemjdoucí ukazovat ve své původní kráse, kdy zbývá jen zvýraznění zvonu na nároží.

vydáno 16. října 2025  11:22

Muž vlezl za bar a ukradl cennou hasičskou helmu, obsluha tomu nedokázala zabránit

Po muži, který v ostravské restauraci před několika týdny ukradl vystavenou historickou hasičskou helmu, pátrají policisté. Zloději v krádeži nedokázalo zabránit ani několik lidí, kteří se mu snažili...

16. října 2025  11:22

V úseku Dejvická - Nemocnice Motol nejezdí čerstvě metro A, zásah složek IZS, v úseku Dejvická - Nádraží Veleslavín jezdí linky 20, 26, v úseku Nádraží Veleslavín - Nemocnice Motol jezdí xA, v úseku...

vydáno 16. října 2025  11:21

Policie obvinila dvojici z šíření drog na Jihlavsku, hrozí jí až pětileté vězení

Kriminalisté obvinili muže a ženu z distribuce pervitinu na Jihlavsku. Při domovní prohlídce u nich policie zajistila drogy a předměty k jejich výrobě. V...

16. října 2025  9:43,  aktualizováno  9:43

Mladoboleslavské divadlo uvede premiéru komedie Holky z kalendáře

První premiérou sezony Městského divadla Mladá Boleslav bude komedie Holky z kalendáře. Hra britského scenáristy a dramatika Tima Firtha bude v Česku uvedená...

16. října 2025  9:38,  aktualizováno  9:38

Na Šutce se potopí desítky týmů. Praha hostí mezinárodní turnaj v podvodním hokeji

Pražský areál Šutka se o víkendu promění v dějiště netradiční sportovní události. V sobotu 18. října se zde uskuteční 6. ročník mezinárodního turnaje Pragadise cup v podvodním hokeji, který letos...

16. října 2025  11:12

Za vraždu milenky sekerou nejméně 25 let, navrhl žalobce trest pro lékaře

U Krajského soudu v Plzni ve čtvrtek pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z brutální vraždy milenky a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Státní zástupce pro něj navrhuje nejméně...

16. října 2025  11:12

Opět stojí skoro celá trasa metra A. Do tunelu vběhlo štěně vlčáka

Provoz linky metra v úseku Náměstí Míru - Dejvická - Nemocnice Motol je pozastaven. Mluvčí policie Jan Daněk na dotaz redakce iDNES.cz uvedl, že se v tunelu nachází pes. Nyní se čeká na odchyt...

16. října 2025  9:42,  aktualizováno  11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.