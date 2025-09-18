Kdo jsou Podnikoví právníci roku 2025?

Během slavnostního večera, který proběhl ve středu v pražské Občanské plovárně, byli oceněni tři špičkoví právníci a jeden právní tým. Součástí události bylo předání Ceny prezidentky Unie podnikových právníků ČR viceprezidentovi Svazu průmyslu a dopravy České republiky Františku Chaloupeckému.
Titul Podnikový právník 2025 v kategorii Podniková právní kancelář získal tým společnosti NOTINO, který dlouhodobě vyniká technologickými inovacemi a silnou týmovou kulturou.
V kategorii Perspektiva, která upozorňuje na mladé, vysoce talentované právníky s potenciálem do budoucna, byla oceněna Tereza Pšenčíková z JetBrains.
Ocenění za Inovace a technologie si odnesl Patrik Walas ze společnosti Vodafone Czech Republic, specialista na digitální právo a kybernetickou bezpečnost.
V kategorii Civilní právo letos porotu nejvíce zaujal přístup Jany Seemanové z AŽD Praha.
Významného uznání se dostalo Františku Chaloupeckému, viceprezidentovi Svazu průmyslu a dopravy České republiky, který obdržel Cenu prezidentky Unie podnikových právníků ČR. Marie Brejchová tím ocenila jeho přínos na dlouhodobém rozvoji spolupráce právní a podnikatelské sféry v zemi.
„František Chaloupecký sehrál klíčovou roli v tom, že se podařilo vytvořit pevné a funkční partnerství mezi právníky a zástupci průmyslu. Unie si této spolupráce nesmírně váží a já osobně velmi oceňuji jeho dlouhodobé úsilí o její rozvoj,“ uvedla Marie Brejchová.
„Oceňujeme nejen právní odbornost, ale i lidský rozměr práce všech laureátů. Obdivujeme způsob, jímž jsou firmám oporou. Všem upřímně gratulujeme,“ dodala za porotu Jitka Hlaváčková, členka Rady Unie.
Záštitu nad akcí převzaly Ministerstvo spravedlnosti České republiky a Svaz průmyslu a dopravy České republiky.
Zdroj: MANGROW project
PROTEXT