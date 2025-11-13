Kdo táhne českou ekonomiku? Soutěž Ocenění Českých Lídrů zná vítěze

Více než polovina ze 148 finalistů, kteří vzešli z celkem 1 978 nominovaných společností, patří mezi rodinné podniky a desítky z nich úspěšně působí také na mezinárodních trzích.
Soutěžící firmy jsou významnými zaměstnavateli s ročním obratem přesahujícím 200 milionů korun. Kromě ekonomického přínosu tedy zajišťují i důležitou sociální stabilitu v regionech. Finalisté letošního ročníku dohromady zaměstnávají téměř 20 000 lidí a jejich kumulovaný obrat dosahuje 115 miliard korun.
Motorem ekonomiky rodinné firmy a exportéři
Motorem tuzemského hospodářství zůstávají dlouhodobě rodinné podniky a exportéři. Letos bylo mezi finalisty 102 rodinných firem a 57 společností, které své výrobky a služby úspěšně vyvážejí do zahraničí. Téměř 90 firem se soutěže zúčastnilo vůbec poprvé, což potvrzuje rostoucí zájem a prestiž tohoto projektu.
Podle zakladatelky OCL a Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko, Heleny Kohoutové, tyto firmy nejen že vytvářejí pracovní místa a podporují růst HDP, ale také přispívají ke zdravému podnikatelskému prostředí a kultuře spolupráce.
„Jsou to firmy, které zasluhují uznání. Jejich příběhy, hodnoty a výsledky jsou důkazem, že české podnikání má silné základy i budoucnost,“ říká Helena Kohoutová.
O úrovni národa vypovídá podle Heleny Kohoutové to, jaké má své lídry a zda jsou tito lídři ochotni dělat něco co má vyšší poslání a další pozitivní dosah pro republiku a národ.
„My víme, že většina firem, které jsou v Podnikatelské platformě Helas má v sobě tento aspekt silně zakódovaný a buď programově, nebo zcela přirozeně vytvářejí dobro okolo sebe. A za to je potřeba těmto lidem stále děkovat. Proto vznikla Podnikatelská platforma Helas, kde se spojuje odkaz našich předků, odkaz současné generace a my všichni společně takto ovlivňujeme budoucnost pro naše děti, naše firmy, naše rodiny, celou zemi a tím i celý svět,“ dodává zakladatelka OCL.
Kdo se mohl zapojit?
- Společnosti, jejichž majiteli jsou čeští občané a držitelé stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)
- Podniky s ročním obratem od 200 milionů korun a nejméně 50 zaměstnanci
- Firmy, které vedou podvojné účetnictví nejméně po dobu čtyř let
Jak jsou vybírání účastníci?
Nominace do soutěže probíhá každoročně na základě objektivních dat z Indexu Cribis, který vyhodnocuje společnost CRIF – Czech Credit Bureau, odborný garant celého projektu. Hodnotí se ekonomické ukazatele z účetních závěrek za poslední tři roky, přičemž klíčová jsou data za roky 2022 a 2023.
Co je index CRIBIS?
Index CRIBIS vychází z devíti finančních ukazatelů spočítaných ze dvou posledních zveřejněných a po sobě jdoucích účetních výkazů. Kromě statických hodnot ukazatelů vstupuje do hodnocení také jejich meziroční změna. Kritéria pro vyhodnocení hodnot ukazatelů jsou nastavena oborově.
Výsledný stupeň indexu je ovlivněn také nefinančními kritérii, jako je například exekuce, dluh po splatnosti, nespolehlivý plátce DPH, probíhající insolvenční řízení a podobně.
CRIBIS index má 10 stupňů. První čtyři stupně ukazují na stabilní až velmi stabilní ekonomickou situaci subjektu. Další tři stupně ukazují na průměrnou situaci, u posledních tří je předpokládaná vyšší až vysoká pravděpodobnost neschopnosti splácet své závazky v průběhu jednoho roku.
V každém kraji České republiky byly vyhlášeny tři nejlepší firmy, a kromě těchto regionálních ocenění byly uděleny také čtyři speciální ceny: Celorepublikový lídr pod patronací MICROSOFT, Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF – Czech Credit Bureau, Cena za největší potenciál pod patronací Genesis Capital Equity a Výjimečná firma pod patronací advokátní kanceláře JŠK.
Celorepublikovým lídrem pod patronací MICROSOFT se stala firma s mimořádnými výsledky napříč regiony a silným vlivem na své okolí.
„Být patronem Ocenění Českých Lídrů je pro nás v Microsoftu poctou i závazkem. Oceňujeme firmy, které svou houževnatostí, inovacemi a odpovědným přístupem inspirují ostatní. Vítězná společnost Koutný spol. s r. o. je skvělým příkladem českého lídra – spojuje tradici s moderními technologiemi, důrazem na kvalitu a službu zákazníkovi,” gratuluje vítězi k ocenění Štefan Kutlák, Distributon lead CZSK, Device Partner Sales, MICROSOFT.
Odborným garantem projektu je od počátku společnost CRIF - Czech Credit Bureau. Ta je zároveň patronem Ceny odpovědného podnikání, kterou letos získala HUTIRA s.r.o. Jde o společnost, jež se dlouhodobě věnuje udržitelnému rozvoji a aktivně minimalizuje dopady svého podnikání na životní prostředí.
Hlavním kritériem výběru vítěze kategorie Cena odpovědného podnikání je dosažené ESG skóre vypočtené z dat, které daná firma vyplnila v dotazníku na platformě Synesgy.
„Přihlížíme ale rovněž k odpovědím firem na otázky zaměřené na aktivity spojené s jejich udržitelným podnikáním, které vyplňují všechny podniky, které se projektu Ocenění Českých Lídrů účastní. Při výběru vítěze využíváme také ESG skóre všech českých firem generované z veřejných dat. Na souhrnu těchto informací jsme postavili naši záštitu nad Cenou odpovědného podnikání a věříme, že bude přínosem pro celý projekt Ocenění Českých Lídrů,“ sděluje Pavel Finger, člen představenstva CRIF – Czech Credit Bureau.
Firmy čelí permanentní krizím
České firmy musejí v posledních letech překonávat složitá období spojené s mnoha krizemi. Nebrání jim to v rozvoji a zvyšování konkurenceschopnosti?
„Ekonomická situace ve světě a v rámci Evropské unie není ani stabilizovaná k dalšímu růstu ani prosta globálních rizik. Trend globalizace má spíše sestupnou tendenci i vzhledem k napjaté mezinárodní situaci a Evropa se jen pomalu adaptuje na negativní ekonomické vlivy green dealu, regulací a reálné potřeby více financovat svoji obranu,“ upozorňuje Pavel Finger.
Tato situace podle něj silně ovlivňuje otevřenou českou ekonomiku. „Rozhodně nevystačíme s konstatováním, že si v rámci EU vedeme dobře. Bankroty firem, podnikatelů i osobní bankroty občanů rostou od posledního čtvrtletí minulého roku, a i přes optimističtější odhady růstu HDP je stručně řečeno budoucnost nejistá,“ popisuje Pavel Finger.
Zástupce CRIF – Czech Credit Bureau nicméně jako člen poroty Ocenění Českých Lídrů věří, že si čeští podnikatelé dokážou poradit, jako to už zvládli několikrát předtím, a v příštím ročníku soutěže se objeví další významní čeští lídři.
Přestože není situace jednoduchá, zájem Čechů o podnikání neklesá. Za posledních dvanáct měsíců připadlo v České republice na 10 zaniklých společností 19 společností, které na trh vstoupily. Počet firem se tak zvyšuje o něco rychleji než v loňském roce.
„Již druhým rokem roste počet nových firem rychleji, než počet zaniklých. Tyto údaje naznačují návrat k tempu růstu počtu firem z předkrizového období. Nízká inflace a jen mírná nezaměstnanost, růst mezd a poptávky domácností, obnova růstu průmyslu navzdory stagnaci v Německu spolu s návratem k ekonomickému růstu naznačují, že by se počet firem mohl zvyšovat i v dalším období,“ domnívá se Přemysl Cenkl.
Jednoho vlastníka má 21 % z celkového počtu finalistů a zbývajících 79 % má dva a více vlastníků. V rámci firem s jedním vlastníkem vysoko převažují muži, na ženy připadá 7 %. Téměř dvě pětiny lidí, kteří vlastní firmu ze 100 %, jsou ve věku 61 let a více. Druhou nejčetnější skupinou jsou osoby ve věku 51–60 let, podílejí se 36 %. Na vlastníky do 40 let připadá 5 % firem s jedním vlastníkem. Více než 60 % firem s jedním vlastníkem má formu společnosti s ručením omezeným.
Která firma má největší potenciál?
Cenu za největší potenciál pod patronací Genesis Capital Equity udělila firmě s dynamickým růstovým výhledem, kvalitním byznys modelem a silným postavením na trhu. Zohledňovaly se rovněž investice, tržby a provozní ziskovost za období let 2022 až 2024.
„U společnosti Synett nás mimo dobrých finančních výsledků zaujala kombinace dlouhodobé stability, technického know-how a chuti posouvat se dál. Společnost má za sebou velké prestižní projekty, jako například projekt Masaryčka, a daří se jí implementovat širokou paletu řešení v oblasti chytrých budov, kde i do budoucna vidíme jasný trend ve směru energetických úspor,“ říká Jiří Kolísko, Investment Director v Genesis Capital Equity.
V čem tkví podle Kolíska největší potenciál českých firem a kde jsou naopak zranitelné? „Potenciál českých firem vidíme především v odborné či technické kompetenci, flexibilitě a schopnosti být inovativní bez velkých korporátních struktur. Na druhou stranu, zranitelnost často spočívá v omezené kapacitě škálovat – a to jak lidsky, tak procesně. Firmy bývají závislé na osobnosti zakladatele, někdy jim chybí systémové řízení nebo odvaha expandovat za hranice,“ upozorňuje zástupce Genesis Capital Equity.
Vizí těchto fondů private equity (rozvojového kapitálu), které nabízejí malým a středním podnikům ve střední Evropě pomoc při financování jejich růstu a rozvoje, je být dlouhodobým partnerem ambiciózních podnikatelů, kteří chtějí profesionalizovat své firmy, růst a třeba se prosadit i mimo domácí trh.
„Chceme firmám pomáhat v klíčových okamžicích jejich rozvoje – ať už jde o navyšování produkčních kapacit, generační obměnu, expanzi do zahraničí nebo akvizice,“ doplňuje Jiří Kolísko.
U výjimečné firmy rozhoduje výjimečný příběh
V kategorii Výjimečná firma pod patronací JŠK, advokátní kancelář, pak odborníci vybírali na základě podnikatelského příběhu, hodnot a vize do budoucna.
„Výjimečná firma je podle nás taková, která dokáže spojit obchodní úspěch s jasnými hodnotami – férovostí, odpovědností a schopností dívat se dopředu. Nejde jen o čísla, ale i o kulturu uvnitř firmy, způsob vedení lidí a odvahu dělat věci jinak. Letošní vítěz nás zaujal tím, že jeho činnost má významný dopad na rozvoj celého regionu a že působí pro průmyslovou Českou republiku v tolik potřebném sektoru služeb s významnou přidanou hodnotou,” říká partner advokátní kanceláře JŠK Tomáš Doležil.
Podle JŠK projekt Ocenění českých lídrů přináší skvělou příležitost ukázat veřejnosti úspěšné české firmy, které rostou díky poctivému podnikání, dlouhodobé strategii a odvaze inovovat.
„Oceňujeme, že se v rámci projektu dává prostor podnikatelům, kteří posouvají českou ekonomiku dopředu, vytvářejí pracovní místa a inspirují ostatní svým přístupem k byznysu i k lidem,“ doplňuje zástupce JŠK.
Firmy, které chtějí uspět dnes, musí být podle jeho slov otevřené změnám a umět se rychle rozhodovat. Nestačí mít dobrý produkt – klíčová je schopnost reagovat na vývoj trhu, využívat nové technologie a pracovat s daty i umělou inteligencí.
„Vidíme, že řada českých firem tuto potřebu vnímá a aktivně na ní pracuje. Řada naopak nikoliv, protože stále věří, že se vrátí staré dobré časy. Účastníci OCL často patří mezi ty, kteří inovace opravdu implementují – nejen proto, že „se to má“, ale protože chápou, že kdo chvíli stojí, již stojí opodál,“ sděluje Tomáš Doležil.
Jakou podporu nabízí podnikatelům vláda?
Devátý ročník soutěže OCL se konal pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které dlouhodobě podporuje aktivity směřující k posilování českého podnikatelského prostředí.
„V souladu s Hospodářskou strategií: Česko do top 10 podporujeme firmy, které chtějí růst, inovovat a uspět na zahraničních trzích. Takové projekty, jako je Ocenění Českých Lídrů, jsou pro český byznys velmi důležité, protože ukazují, že podnikání v Česku má smysl a že i české firmy mohou být evropskými lídry,“ říká ministr průmyslu a obchodu ČR Lukáš Vlček.
Podle patrona soutěže ekonoma Tomáše Sedláčka nejsou pro úspěch rozhodující jen legislativní nebo ekonomické rámce, ale především lidé, jejich energie, nápady a schopnost tvořit hodnoty.
„Chtěl bych poděkovat všem českým podnikatelům za to, že díky nim a jejich nezlomnému duchu se věci posouvají dopředu. A dokážu si přitom představit, že nejednou zažívali i chvíle, kdy to chtěli vzdát a věnovat se něčemu jinému, jednoduššímu, nebo se nechat nějak zapojit, tak aby jim někdo říkal, co mají dělat. Ale nevzdali to a díky nim můžeme žít v hrdé zemi, v hrdé Bohemii. A tato země má skutečně mnoho věcí, na které může být pyšná,“ dodává patron.
Soutěž OCL i letos potvrdila, že české podniky, především ty rodinné a exportně orientované, hrají klíčovou roli v rozvoji a stabilitě české ekonomiky. Jejich práce, vytrvalost a vize jsou příkladem nejen pro ostatní podnikatele, ale i pro celou společnost.
Seznam vítězů 9. ročníku projektu Ocenění Českých Lídrů
Hlavní město Praha
1. místo OKsystem a.s.
2. místo EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o.
3. místo TREPART s.r.o.
Jihočeský kraj
1. místo LAMIVEX s.r.o.
2. místo AGRA GROUP a.s.
3. místo M RESTAURANT s.r.o.
Jihomoravský kraj
1. místo Synett s.r.o.
2. místo OKNOSTYL group s.r.o.
3. místo Electronic Waste Recycling s.r.o.
Karlovarský kraj
1. místo Auto Eder a.s.
Kraj Vysočina
1. místo I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
2. místo GORDIC spol. s r.o.
3. místo XTline s.r.o.
Královéhradecký kraj
1. místo T-MAPY spol. s r.o.
2. místo AVEFLOR, a.s.
3. místo CHOVSERVIS a.s.
Liberecký kraj
1. místo HOKAMI CZ, s.r.o.
2. místo DEVINN s.r.o.
3. místo AUTOTREND, spol. s r.o.
Moravskoslezský kraj
1. místo EKOMOR, s.r.o.
2. místo SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.
3. místo Rehabilitační centrum Čeladná s.r.o
Olomoucký kraj
1. místo Koutný spol. s r.o.
2. místo MALITAS s.r.o.
3. místo NUTREND D.S., a.s.
Pardubický kraj
1. místo Isolit-Bravo, spol. s r.o.
2. místo SNĚŽNÍK, a.s.
3. místo Contipro a.s.
Plzeňský kraj
1. místo H&B Group s.r.o.
2. místo Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o.
3. místo VSK Profi, s.r.o.
Středočeský kraj
1. místo ALBA CR spol. s r.o.
2. místo EBAS spol. s r.o.
3. místo Metal Arsenal s.r.o.
Ústecký kraj
1. místo METALL QUATRO spol. s r.o.
2. místo Gardenline s.r.o.
3. místo POPROKAN s.r.o.
Zlínský kraj
1. místo Edhouse s.r.o.
2. místo SVĚT OKEN s.r.o.
3. místo GEOSTAV spol. s r. o.
Celorepublikový lídr pod patronací MICROSOFT
Koutný spol. s r.o.
Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF – Czech Credit Bureau
HUTIRA s.r.o.
Cena za největší potenciál pod patronací Genesis Capital Equity
Synett s.r.o.
Výjimečná firma pod patronací advokátní kanceláře JŠK
SNĚŽNÍK, a.s.
Český byznys podpořili i partneři slavnostního vyhlášení
České podnikání se v projektu OCL rozhodly formou partnerství slavnostního vyhlášení vítězů podpořit také následující firmy. Co pro ně znamená být patronem vítězů v jednotlivých krajích a předávat ocenění společnostem, které prošly náročným hodnocením odborného garanta a poroty?
ALTECH, spol. s r.o.
Pro společnost ALTECH znamená patronát v soutěži Ocenění Českých Lídrů možnost podpořit další úspěšné české firmy, které přispívají k rozvoji regionů a zaměstnanosti. Víme, že za každým úspěchem stojí tvrdá práce, odvaha a dlouhodobé úsilí. Je pro nás ctí být součástí projektu, který oceňuje poctivé podnikání a připomíná, že silné české firmy jsou základem silné společnosti.
Ing. Antonín Machala, jednatel společnosti, ALTECH, spol. s r.o.
201 consulting s.r.o.
Děkujeme za možnost stát se patronem soutěže Ocenění Českých Lídrů. Předávat ceny firmám, které úspěšně prošly náročným hodnocením, je pro nás velkou ctí. Je to zároveň příležitost podpořit ty, kteří díky svému odhodlání, odvaze a nadšení neustále inovují a posouvají hranice svého oboru. Jako lídři v dotačním poradenství si uvědomujeme, jak důležitá je podpora českých firem. Právě ony významně přispívají ke stabilitě i rozvoji svého regionu a zároveň pomáhají posouvat českou ekonomiku vpřed. Za každou firmou stojí jedinečný příběh – příběh, dokládající vizi, originalitu a úsilí. Úspěchy těchto společností odrážejí jejich závazek ke kvalitě a péči o zákazníky i zaměstnance, což jsou hodnoty, které sdílíme i my. Věříme, že takové ocenění může být nejen odměnou, ale i motivací do budoucna. Z celého srdce gratulujeme vítězům a přejeme jim mnoho dalších úspěchů na jejich podnikatelské cestě.
Ing. Pavlína Torhanová, jednatelka společnosti 201 consulting s.r.o.
Bioveta, a.s.
Být patronem ocenění v projektu Ocenění českých lídrů je pro Biovetu poctou i závazkem. Český veterinární průmysl má dlouholetou tradici a světové renomé a Bioveta je hrdá, že může být součástí komunity firem, které dokazují, že úspěch vzniká díky inovacím, poctivé práci a odvaze jít vlastní cestou. Předat ocenění lídrovi, který prošel náročným hodnocením, znamená symbolicky ocenit celé české podnikatelské prostředí a jeho přínos pro budoucnost země.
MVDr. Jiří Urbánek, MBA, marketingový manažer, Bioveta, a. s.
GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o.,
Být patronem ocenění Českých lídrů je poctou i potvrzením, že poctivá práce a dlouhodobé vize mají v českém podnikání stále své místo. Vím, kolik úsilí stojí za tím udržet kvalitu, tradici i konkurenceschopnost. Předávat ocenění firmě, která tím vším prošla, znamená vzdát hold lidem, kteří tvoří hodnoty, na nichž stojí dobré jméno českého průmyslu.
Josef Anovčín, spolumajitel sklárny Květná1794
GORDIC spol. s r.o.,
Být patronem ocenění Českých lídrů je pro mě pocta i symbol sounáležitosti s českým podnikatelským prostředím. Jako ryze česká firma si vážíme tradic, poctivé práce a zodpovědnosti vůči lidem i společnosti. Předávat cenu firmě, která prošla náročným hodnocením, vnímám jako uznání vytrvalosti, inovací a odvahy uspět na domácí půdě. Být lídrem znamená posouvat hranice, ale zároveň zůstat pevně zakořeněn v českých hodnotách a přispívat k rozvoji prostředí, které nás všechny spojuje. Věřím, že právě silné české firmy jsou základem naší stability, prosperity a důvěry v to, že poctivý přístup a dlouhodobá vize mají v podnikání své místo.
Ing. Michal Řezáč, MSc., ředitel pro strategický rozvoj, GORDIC spol. s r.o.
Inca Collagen s.r.o.
Platformu HELAS vnímáme jako prestižní a inspirativní. Je pro nás zavazující být ve společnosti firem a osobností, které posouvají hranice svého oboru a přispívají k rozvoji podnikatelského prostředí v České republice. Zároveň v tom vidíme potvrzení společných hodnot – profesionality, inovace a dlouhodobé odpovědnosti. V dnešní době obstojí jen silné firmy, kterým skutečně záleží na svých zákaznících. Přidaná hodnota produktu je právě teď klíčová. Tak jako Inca Collagen spojuje buňky v těle, spojuje i zákazníky se značkou. Pokud chceme pomoci české ekonomice, musí firmy zůstat zdravé – nejen ekonomicky a hospodárně, ale také v oblasti vztahů se svými zákazníky.
Romana Ljubasová, majitelka společnosti Inca Collagen s.r.o.
IXPERTA s.r.o.,
Být patronem ocenění Českých lídrů vnímáme jako čest i závazek. V IXPERTA si vážíme firem, které rostou poctivě, dlouhodobě a s respektem k lidem i inovacím. Předávání ocenění je pro nás symbolem uznání podnikatelské odvahy, profesionality a schopnosti udržet kvalitu i v prostředí neustálých změn. Takové firmy jsou inspirací a potvrzením, že poctivý přístup a vize mají v českém byznysu pevné místo.
Tomáš Hájek, předseda správní rady IXPERTA
JANEČEK FOUNDATION
Síla českých firem spočívá v hodnotách lidí, kteří je tvoří. Tam, kde se podnikání propojuje s odpovědností a odvahou chránit naši svobodu, vzniká skutečná prosperita – nejen ekonomická, ale i společenská.
Karel Janeček, matematik a sociální inovátor, zakladatel Janeček Foundation, Znesnáze21, Archa 21, Institut H21 a autor metody D21.
LANIK s.r.o.
Myšlenka soutěže Ocenění Českých Lídrů nás zaujala svou snahou oceňovat lokální společnosti za jejich výsledky a způsob jejich podnikání. Firmy, a především jejich zaměstnanci (od dělníků po management), si totiž v každodenním koloběhu mnohdy neuvědomují vlastní firemní a osobní výjimečnost. Vzhledem k našemu proexportnímu zaměření dokážeme vysokou úroveň českých společností posoudit z lokálního i mezinárodního nadhledu. Proto jsme rádi, že se můžeme podílet na tomto ocenění a předat dál trošku pozitivní energie našim místním českým podnikům. V současné složité době a záplavě negativních informací je to o to důležitější.
Boris Láník, CEO, LANIK s.r.o.
PATOK a.s.
Čím déle jsem ve vedení firmy, tím více obdivuji úspěšné kolem. Firmy, které dnes oceníme, jsou hospodářsky úspěšné a jsou také symbolem poctivého řemesla, zodpovědnosti a rodinných hodnot. Osobně jsem vás dosud neznal ale věřím, že jste lidé, kteří své podnikání budují srdcem, a dávají do něho ze sebe to nejlepší a nacházejí ve své práci seberealizaci, proto má vaše podnikání zdravé silné základy, a perspektivu úspěchu. Hodnoty, které vyznáváte jsou ve společnosti dnes dvakrát potřebné, protože sliby a přehánění, které je dnes tak módní, je nemohou nikdy nahradit.
Josef Paclt, statutární ředitel, PATOK a.s.
PKD, a.s.
V první řadě bychom chtěli poblahopřát letošním vítězům. Jako patron letošního ročníku a lídr za rok 2023 pro Jihočeský kraj je pro nás ctí předat pomyslné žezlo další z českých firem za dobře odvedenou práci, cítíme pokoru a respekt k energii, kterou vkládají do budování a růstu českého podnikání. Zároveň bychom chtěli všem zúčastněným firmám popřát do dalších let hodně síly a pozitivní energie k překonávání překážek, které jejich obor přináší.
Stanislav Dvořák, generální ředitel, PKD, a.s.
SOMA spol. s r. o.
V projektu Ocenění českých lídrů vidím příležitost ocenit ty, kteří posouvají hranice českého podnikání. Firmy, jež obstály v náročném hodnocení, dokazují, že inovace a dlouhodobá vize jsou klíčem k trvalé prosperitě nejen pro ně samotné, ale pro celou společnost. V SOMA věříme, že skutečný úspěch spočívá v tvorbě hodnot, které přesahují ekonomické výsledky.
Ing. Ladislav Verner, CEO, SOMA spol s r.o., Lanškroun
STEINBAUER LECHNER s.r.o.
Být lídrem ve svém oboru je nejenom potěšující, ale zároveň závazkem. Proto je pro mě čest být patronem, předávat ocenění firmě a setkat se s lidmi, kteří prošli náročným hodnocením a uspěli. Je to inspirující pocit a potvrzení mého přesvědčení, že soustředěná a poctivá práce má smysl a vede k výsledkům.
Antonín Steinbauer, majitel společnosti STEINBAUER LECHNER
UNICO MODULAR a.s.
Být letos patronem ocenění, které jsme v minulém roce sami převzali, je pro mě nejen pocta, ale i připomenutí odpovědnosti, kterou s sebou takové uznání nese. Vítězství totiž nemá být cílem, ale závazkem firmy dál rozvíjet hodnoty, které ji k tomuto bodu dovedly. Úspěšná firma má inspirovat své okolí a pomáhat mu dál vzkvétat. Jen tak dosáhneme rozvoje nejen našich regionů, ale i jistoty, že další generace budou chtít pokračovat v naší práci – ve společném budování této země.
Lukáš Rudy, člen představenstva a ředitel společnosti UNICO MODULAR a.s.
