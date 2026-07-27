Kdo zajistí váš byt, když jste na dovolené? Tato rizika majitelé často podceňují

Z praxe FLET vyplývá, že největší komplikace často nezpůsobí samotná závada, ale nepřipravenost na ni. Nájemník neví, komu volat, majitel není dostupný, náhradní klíče nejsou po ruce a řemeslník se hledá až ve chvíli, kdy je potřeba okamžitý zásah. Drobný problém se pak může zbytečně prodražit, přerůst v konflikt s nájemníkem, majitelem či sousedy nebo zkomplikovat komunikaci se SVJ.
Co před odjezdem zajistit
Vlastník bytu by měl mít jasno v několika základních věcech. Nájemník musí mít aktuální kontakt pro případ havárie. Důvěryhodná osoba nebo správce musí vědět, kde jsou náhradní klíče a za jakých okolností lze zajistit vstup do bytu. K dispozici by měly být kontakty na ověřené řemeslníky, pojistné podklady a kontakt na SVJ nebo správu domu. Připravené by měly být také nájemní smlouva, předávací protokol a fotodokumentace.
Důležité je také jasně rozdělit odpovědnost. Nájemník by měl vědět, které situace může řešit sám, kdy má volat správce a kdy je nutný souhlas majitele. Při havárii není čas několik hodin zjišťovat, kdo může objednat zásah instalatéra nebo zámečníka.
Stejně podstatná je komunikace se SVJ. Pokud problém v bytě zasahuje do společných částí domu nebo do jiné jednotky, bude potřeba rychlé koordinace s technikem, správcem domu či sousedy. Majitel, který je mimo republiku a nemá nikoho pověřeného, ztrácí čas právě ve chvíli, kdy je rychlá reakce nejdůležitější. Může přitom jít o únik vody, výpadek elektřiny, požár nebo ztrátu klíčů.
K čemu slouží profesionální správa bytu?
Profesionální správa není jen o výběru nájemného a administrativě. Jejím smyslem je zajistit, aby se o provoz bytu měl kdo postarat i v době, kdy vlastník není k dispozici. Správce má nemovitost znát, mít potřebné podklady a kontakty a umět vyhodnotit, co je nutné řešit okamžitě a co může počkat na rozhodnutí majitele.
Dobře nastavený systém pomáhá i nájemníkovi. Rychlá a věcná reakce na problém snižuje napětí a podporuje korektní nájemní vztah. Z pohledu majitele se pak jedná primárně o pohodlí, o ochranu majetku a zamezení zbytečným škodám. Cílem je, aby investor měl nemovitost pod kontrolou, i když fyzicky není v České republice.
Dovolená je proto dobrým testem, zda je správa bytu dobře nastavená. Majitel by měl být schopen odjet s vědomím, že má pro případ problému konkrétní kontakt, jasný postup a osobu, která může situaci na místě převzít. Pokud takový systém chybí, problémem není samotná dovolená, ale to, že správa bytu stojí na jediném člověku – vás.
David Bureš, zakladatel & CEO FLET
O společnosti FLET
Firmu FLET (dříve Bureš & partneři) tvoří tým profesionálů specializujících se na vyhledávání, financování, rekonstrukce, pronájem a správu investičních nemovitostí v Praze. Klientům pomáhají získat z nemovitosti maximální výnos a s 26 lety praxe a bezmála 1400 byty ve správě v celkové hodnotě 11 miliard korun jsou 2. největším správcem bytů v Praze. Hledají způsob, jak klientům zlepšit život a splnit jejich sny o finanční nezávislosti. Nabízejí komplexní přístup od stanovení klientova cíle až po jeho naplnění, přičemž zásadní je přátelské prostředí, férové jednání a jasná vize. Více na www.flet.cz.
Zdroj: FLET